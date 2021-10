Sábado 15 de marzo de 2014. Hace sol y Villarejo y el secretario de Estado de Seguridad entonces en funciones, Francisco Martínez, se sientan en una terraza pegada al domicilio del comisario en Boadilla del Monte (Madrid) para charlar confidencialmente, lejos de oídos y ojos ajenos. La reunión tiene una duración de 37 minutos y 36 segundos y se recoge íntegra en un audio grabado por el comisario, al que Público ha tenido acceso en su totalidad y que desvela en las horas previas a la declaración del comisario en la comisión de investigación del Parlamento por el caso Kitchen.

En esas fechas los negocios del comisario de "gestión de crisis" van viento en popa, sobre todo, desde que a principios de año se alía con un alma gemela, el empresario Adrián de la Joya, que lo deslumbra con sus grandes contactos e ideas. La cartera de "proyectos" de Villarejo (y sus cuentas bancarias dentro y fuera de España) está repleta, según la documentación que se le incautó en papel y en dispositivos de memoria.

Además cuenta entre sus clientes con los políticos más poderosos del momento, a los que necesita para tener 'patente de corso', un escudo infranqueable contra detenciones e investigaciones. Así, está a partir un piñón con nada menos que María Dolores de Cospedal, la todopoderosa secretaria general y portavoz en dicho momento del partido en el poder, participando supuestamente en la operación Kitchen y la operación Cataluña.

Pero en este paisaje idílico le acaba de surgir al comisario un nubarrón que amenaza galerna y luego tsunami, y que puede llevarse por delante todo su boyante negocio. Justo el día anterior a la reunión en Boadilla, el 14 de marzo de 2014, según ha confirmado Público de fuentes fiscales, se abre, a instancias del fiscal Anticorrupción José Grinda la pieza separada Funcionarios dentro del caso Emperador, causa que se instruía en la Audiencia Nacional en el Juzgado Central de Instrucción 4 a cargo del juez Fernando Andreu, buen amigo de Villarejo y del comisario Carlos Salamanca.

La pieza surge porque en las escuchas ordenadas por el juez Andreu para investigar un macrofraude aduanero se advierte que un conjunto de policías amigos de Villarejo e hijos de estos hacen favores a los imputados a cambio de regalos y gestiones. Favores como pasar por la frontera del aeropuerto de Barajas —entonces al mando del comisario Carlos de Salamanca— a ciudadanas chinas de forma irregular.

Villarejo no pierde ni un segundo y al día siguiente está sentado con el secretario de Estado Francisco Martínez para intentar conseguir el archivo de la pieza. Favor por favor, porque, según el comisario Villarejo le transmite a Martínez, el presidente Rajoy le ha pedido otro, a través de intermediarios: tenerle informado de "todos" los movimientos de Bárcenas para conjurar los peligros de la información comprometedora que el extesorero del PP, en esos momentos en prisión, pueda tener sobre él y por la que pudiera acabar "entrando en sumario".

La conversación entre el entonces secretario de Estado de Seguridad, ahora procesado por el caso Kitchen, y Villarejo, grabada por este último en un audio inédito al que ha tenido acceso Público, la va encauzando el comisario según su conveniencia y tiene dos partes.

En la primera, Villarejo le expone a Martínez los peligros a los que se enfrenta Rajoy en el caso Gürtel como resultado de la detención del excompañero de celda de Bárcenas unos días antes, el 7 de marzo, para que se lo transmita al número uno (el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz) y este al presidente Rajoy.

En su relato, Villarejo le comenta al secretario de Estado, sin que este lo niegue o lo ponga en duda, que hace tres días que vio al presidente Rajoy en Génova. Un encuentro breve, organizado por el abogado Javier Iglesias, muy bien relacionado con María Dolores de Cospedal y a quien el comisario y Martínez se refieren como "Capilla" o "Capillas". Villarejo le había pedido en varias ocasiones a Iglesias ver al presidente en persona para que "bendijera la unión", es decir, diera el visto bueno a sus gestiones, como se desprende del audio.

El comisario relata que una mujer, intermediaria de la "total confianza" de Javier Iglesias, le pidió a Villarejo que ayudara a Rajoy para conocer todos los movimientos de la persona "del hotel" (palabra utilizada en el argot policial para referirse a "cárcel"), en referencia a Luis Bárcenas, que se encuentra entonces en prisión provisional desde junio de 2013 por la pieza principal de Gürtel.

En la segunda mitad de la conversación, el comisario pasa a exponer al secretario de Estado el precio del favor de liberar a Rajoy del peligro inminente que se cierne sobre él en el caso Gürtel. Dicho precio no es otro que ayudar para que la pieza Funcionarios, abierta el día anterior, no prospere.

Así, siempre según Villarejo, el 12 de marzo tiene un encuentro en la sede del PP de la madrileña calle Génova con Rajoy. El audio de esta breve y supuesta reunión aún no ha aparecido pero el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, escucha tranquilamente su relato sin ponerlo en duda. Al contrario, le parece lógico:

-Francisco Martínez: He traído papeles.

-Villarejo: ¿Eh?

-F.M.: He traído papeles.

-V.: Sí. Oye, bueno, la visita de la…, la cita con el asturiano fue brevísima y te digo una cosa, prohibición absoluta y tal y, por tanto, tú no sabes nada, Paco, ¡no me jodas!

-F.M.: Me has dejado preocupado porque... es que joder si está descontento…

-V.: No, no, no, vamos a ver, yo te digo, yo el otro día... er... como el este utiliza al Capillas [Javier Iglesias] para gestiones y para cosas, ya el otro día le dije al Capilla: "Capilla, lo siento mucho, somos troncos, te quiero mucho pero yo o toco chicha o yo ya no te doy nada. "No, joder, es que yo tengo una persona, que es la enlace, es una tía de mi total confianza, que no te puedo decir quién es". "Pues yo quiero verla".

Y total, que el otro día la... me presenta a una chica de unos 40 años, rubita, no tengo ni puta idea…[ahora piden café al camarero]. Total, que... -en plan confidencia- la veo a la chica y tal y cual, y digo: "Mira, tía, me estás pidiendo unas cosas muy delicadas y tal". Y ella: "No sé, mira yo, tal, asturiano, no sé qué y tal...". Digo: "Pues lo siento mucho pero yo voy a cortar, de verdad, esto no se lo he dicho a nadie, esto no lo conoce nadie, pero como comprenderás, yo tengo unos vínculos y una dependencia con la DAO [Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional] y con un secretario de Estado y tal, y yo no puedo meterme en...".

Total. "No te preocupes", dice, "excepcionalmente, cosa única y tal, yo no voy a estar, pero esta tarde..." [ininteligible] había habido una manifestación de tíos de la Coca-Cola dando por culo...

-F.M.: (...) Sí, esta semana, ¿no? [En efecto: 12 de marzo de 2014 unas 150 personas se concentraron frente a la sede del PP ante los despidos en la embotelladora de la empresa].

-V.: Sí, esta semana, vamos y te digo lo de la Coca-Cola porque que me pasaron como cuando voy a ver a 'la seño' [Cospedal] en la parte de atrás, con los cristales tintados, y entré por allí, allí en Génova, y fue el Capilla, fui con el Capilla, allí en la sala donde está... donde Capilla me recibe siempre, hablando aquí y tal y cual en la especie de burbuja esa de cristal, en la salita esa.

-F.M.: Al lado de su despacho.

-V.: Al lado, justo, al lado de su despacho. Abre su despacho y tal... Y en ese momento viene el presi. "Qué tal, mire solamente para saludarle... Es que el amigo Javier Iglesias goza de toda la simpatía del mundo". "A trabajar", eso fue todo [se ríe]. Ese fue todo el mensaje. O sea...

-F.M.: Sí, para ratificar.



Javier Iglesias Redondo, al que Villarejo siempre presenta como un "abogado del PP", es en realidad una persona a la que Cospedal recurre para asuntos de su interés contra rivales internos y externos del partido y que además presume o no niega en audios tener línea directa con Mariano Rajoy.

El secretario de Estado entrega papeles de Bárcenas

Pero el encuentro entre Villarejo y Francisco Martínez tenía otra finalidad, además de que el comisario le pusiera en antecedentes sobre sus andanzas. Martínez le tenía que entregar una documentación importante con la intención de analizarla: una serie de documentos pertenecientes a Luis Bárcenas. Los papeles los tenía el extesorero del PP en su celda de Soto del Real.

-Francisco Martínez: Esto lo tiene que hacer alguien que conozca al personaje, por si no...

-Villarejo: Lo voy a hacer yo que tengo con alguien de mi...

-F.M.: En la bolsa de los calzoncillos sucios...

-V.: Ahí lo va metiendo.

-F.M.: Está sacando papeles... Esto es una agenda, esto lo que hemos visto es que anota las llamadas que hace, las veces que va al gimnasio, va anotando cosas de su vida y luego está esto… que, chico, ¿son apuntes, son notas...?

-V.: Qué guay. ¿Te acuerdas cuando hablamos del viaje a Uruguay?...

-F.M.: Cuenta desde...[ininteligible].

-V.: [Leyendo los papeles] Sacyr-Vallehermoso que tenía en cheques no sé qué... perfecto.

-F.M: Pero esto hay que hacer un análisis a conciencia.

-V.: Y súper discreto.

-F.M.: Alguien que conozca... Yo soy incapaz

-V.: Conozco alguien, estoy ahí trabajando. Le conozco precisamente a través del Capillas, en su día me puso en órbita con uno que hacía tiempo que yo le había pedido un abogado que tiene línea directa con la íntima amiga de ella [de Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas] y que me da muchos 'imputs' de cosas, y que en un momento determinado si alguna vez lo necesitamos lo podemos utilizar de enlace para comentarle, para trasmitirle cosas...



Villarejo aprieta: la Policía puede tener acceso al 'cloud' de Bárcenas y a la grabación a Rajoy

Seguidamente, Villarejo pasa al aviso, en tono malévolo. Su intención, según se infiere de la grabación, es dejar claro a Martínez "para que lo transmita" que Rajoy se enfrenta a un peligro inminente, porque sus colegas policías acaban de detener a un excompañero de celda de prisión de Bárcenas (Público ha podido verificar que se refiere a Alejandro Shenko, Alex). Con motivo de esta detención, a Alex se le incauta una nota en la que se especifica que Bárcenas le ha confiado las claves del cloud (la nube de almacenamiento de datos) donde se encuentra el tesoro más buscado de aquel momento: la información que guarda de políticos, comisiones y empresarios implicados en los llamados Papeles de Bárcenas.

En dicha nota, Bárcenas le pedía a Alex que "destruyera" una grabación altamente comprometedora para Mariano Rajoy y en la que, según ha contado muchas veces Bárcenas, se oye supuestamente a Rajoy recibir documentación probatoria contra Cospedal sobre la donación de Sacyr a su campaña de 2007 de Castilla-La Mancha y al presidente del Gobierno examinarla.

Villarejo no le habla a Martínez expresamente de la nota arrebatada al compañero de celda de Bárcenas, pero le remarca, entre risas, que con la detención, sus colegas de la Policía Nacional pueden pedir todo tipo de comunicaciones y averiguar con registros sus "números", en clara referencia a la contraseña de ese supuesto cloud de Bárcenas.

V.: Tiene que ser…De unos 40 años, rubia, rubia, o sea no es morena, de estas de tipo castaño y tal, muy normalita, de aspecto muy normal. Voy a ...yo...

F.M.- Y lo de saber es lo que hace el del hotel [con "hotel" se refiere a prisión y por tanto a Bárcenas].

V.: Todo, no tal el del Hotel [Bárcenas que está en prisión], que cómo va, si se están tomando todas las precauciones, es vital ese tema, recuperar todo ese tipo de tal y que tal y que cual… Qué bueno, sabía lo de la detención, no “buena jugada, lo de la detención para para doblarle…“.

F.M: Lo sabe por…la gnoma [en referencia despectiva a Soraya Sáenz de Santamaria y "el CNI"]

V : Y por qué lo sabe?

FM No tiene otra vía que yo sepa.

V: Bueno pues por eso te digo ¿no?… A mí me dejó alucinado

FM Como no se lo hayas dicho tú…

V: A mí me dejó alucinado cuando me dice, dice: “no, no, buena jugada para doblarle los teléfonos y saber de…los números y tal. [en probable referencia a las contraseñas del cloud, insinuando que la policía puede tener acceso al cloud de Bárcenas]

F.M. Eso, vamos salvo que se lo haya contado el Gordo [García Castaño] a Miguel [ininteligible]



El precio del favor: archivo de la pieza 'Funcionarios'

Villarejo aborda con el secretario de Estado el problema judicial que se le viene encima con la apertura de la pieza Funcionarios, que se produce el 14 de marzo de 2014, tras un informe enviado en diciembre de 2013 por la unidad de Asuntos Internos de la Policía. El entonces jefe de esa unidad, el comisario Marcelino Martín Blas, había pedido a la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) información sobre la detención del inspector Miguel Ángel Gómez Gordo por un asunto colateral del caso Emperador.

La UDEV le envió todas las actuaciones del caso Emperador, incluidas las escuchas ordenadas por el juez, y fue ahí donde se percató de la connivencia entre policías, hijos de estos y ciudadanos chinos imputados en la pieza principal.

El comisario Villarejo desgrana ante Martínez una suerte de conspiración contra su persona por parte del fiscal Grinda y del comisario Martín Blas y viene a pedir apoyo para destruirlos y así lograr el archivo de la pieza. En su plan dice contar con el apoyo del propio juez instructor, Fernando Andreu (gran amigo de Carlos Salamanca, razón por la cual tuvo que acabar inhibiéndose de la causa).

-Francisco Martínez: ¿De los correos no hemos sabido nada?

-Villarejo: ¿Eh?

-F.M:¿De los correos no hemos sabido nada?

-V.: Me dijo que lo estaban elaborando. Es que como estamos también con el tema de los catalanes y tal. Es que claro tenemos un grupo de gente de confianza y el resto, pues no lo son tanto.

-V.: Y ahora te comentaré un poco así de pasada, lo del tema de Marcelino. Estoy profundamente decepcionado. Por la torpeza, torpeza o mala voluntad. Pero bueno.

-F.M.: Ahora me dices porque es que Pino [en referencia a Eugenio Pino, en aquel momento Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional], ni mu.

-V.: No tiene ni puta idea de nada. Pero el tema es muy grave, eh, te voy a hacer una nota porque eso es un tema que puede tener trascendencia, para estudiarlo. O sea, es una jugada que está haciendo el CNI, que se llama Control de Togas. Ellos dicen que el secreto para que no vuelva a ocurrir lo de la Gürtel y es tener controlado a jueces y a fiscales. Por eso tienen al Pepe Grinda, han trincado al de Palma de Mallorca [el del 'Caso Noos'], al chiquito este que, muy correcto, me ha llamado varias veces sobre las cosas. Oye, Pepe sabes más cosas de las fuentes y esas cosas. Aquí está amenazando con que sabe de cosas de Noos. ¡Pero coño! No es que este hombre ya me ha reconocido todo que el había dicho que le había entrado "jaque" pero que era mentira, y tal y cual pero claro no quería reconocer que había estado con una chica. Porque claro lo que están haciendo los mamones de los Cecilios [agentes del CNI] es diciendo al fiscal que o trabaja para ellos también, con lo cual al final…

-F.M.: Claro, te ponen una trampa…

-V.: Y luego te aprietan. Entonces, yo estuve ayer cenando con Fernando Andreu. Que está tremendamente cabreado, profundísimamente cabreado. El martes ve a Salinas, dice que va a presentar una queja contra los fiscales y contra Asuntos Internos. No, vamos a ver, han hecho en un sumario una investigación paralela sin contar conmigo, dice.

-F.M.: Pero a ti no te ha dicho Pino que eso no tiene que ver. Que Asuntos Internos no ha hecho ningún informe

-V.: Eso es totalmente falso. Yo he visto el informe ayer. Me enseñan un resumen. Y me dice Fernando: "Mira, Pepe, había 90 páginas. Lo que tú habrás visto es un informe de 7 o 8 porque me dije ¿dónde voy con ese ladrillo? Entonces dijo: Te vamos a hacer un resumen. Pero en el primero venía que Carlos [Salamanca, detenido en 'Tándem' el mismo día que Villarejo] gracias a sus contactos estaba consiguiendo negocios a chinos y tenía una relación de contactos. "Y ¡entonces venía tu hijo!". Fernando me enseña un resumen: "Venía hasta que Carlos y venía tu hijo que había llamado al chino para ver dónde comprar aparatos humidificadores". ¡Hay que ser gilipollas! Entonces yo ayer. Y me dice Fernando: "No he visto un informe más chungo, más tergiversado".