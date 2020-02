El BBVA ordenó al excomisario José Manuel Villarejo que investigara a fondo a Luis Pineda, presidente de Ausbanc, según quedó reflejado en varios de los documentos que constan en el sumario de la pieza nueve del caso Tandem de la que el juez ha levando el secreto.

Además, en el marco de la operación para tratar de frenar a la constructora Sacyr en su toma de control del BBVA, entre noviembre de 2004 y febrero de 2005, el sumario señala que Villarejo espió para el BBVA 49 citas con empresarios y políticos para parar el asalto de la empresa al banco. También especifican que se analizaron 16.487 comunicaciones y conversaciones en móviles, fijos y domicilios privados, según recoge El País. El tiempo de vigilancia lo cifraron en 7.150 horas para seguir a "individuos, citas y reuniones", y 7.480 horas "en objetivos fijos: vehículos, domicilios y restaurantes".

El juez instructor del caso Tandem, Manuel García Castellón, levantó el martes pasado el secreto de sumario de la investigación sobre los contratos que suscribió el BBVA con las empresas del excomisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde hace más de dos años.

El denominado Proyecto Pin fue una operación del Banco que según había llegado a denunciar Pineda buscaba su "destrucción". El sumario revela que el banco pagó 500.000 euros anuales a empresas de Villarejo para realizar esta labores, que finalmente fueron objeto de denuncia por la Fiscalía Anticorrupción.

Pineda está declarando este miércoles en el juicio que se sigue en su contra en la Audiencia Nacional. La Fiscalía ha solicitado para él 118 años de cárcel y una multa de 10,3 millones por extorsión a bancos y empresas a través de su asociación y de la revista que publicaba. Pineda figura también como perjudicado en el caso Villarejo.

La investigación de esta pieza, la novena de la causa Tandem, ha durado más de un año y tiene 15 imputados. El levantamiento del sumario permite a las partes tener acceso al informa interno elaborado por el banco para aclarar la relación con Villarejo entre los años 2004 y 2016, que reportó al excomisario ganancias que superan los 10 millones de euros. Ese informe, denominado Forensic ha permanecido en secreto hasta el momento.

El magistrado pidió a la auditora Price Waterhouse (PwC) que le facilitara toda la documentación que sirvió para elaborar el citado informe y que una vez en manos de la Audiencia Nacional ha permitido el levantamiento del sumario.

En esta pieza, el juez investiga si se contrató a Villarejo para espiar de manera ilegal a competidores, políticos, e incluso al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, que intentó extorsionar al banco y que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional. Las defensas en ese juicio han solicitado el aplazamiento de la vista para tener oportunidad de estudiar el sumario, pero la petición ha sido denegada. Entre los presuntamente espiados están el expresidente de la costructora Sacyr, Luis del Rivero, y el exministro de Industria socialista Miguel Sebastián.

No se aplazará el juicio

El juicio no se aplazará para que la defensa del expresidente de Ausbanc, Luis Pineda, estudie cómo le afecta que pudiera haber sido espiado por el excomisario José Manuel Villarejo por encargo del BBVA.

La decisión fue tomada por el tribunal de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, después de que el abogado de Pineda, Miguel Durán, pidiese un aplazamiento del comienzo del juicio para analizar la llamada pieza BBVA.

Tras deliberar, el tribunal del juicio de Ausbanc rechazó la petición de la defensa de Pineda y acordó no aplazar el comienzo del juicio. A pesar de ello, las declaraciones de los acusados no comenzaron este miércoles, sino que lo harán el jueves, ya que los abogados de los procesados dijeron no estar preparados para comenzar ya con los interrogatorios.

Rechazo del fiscal

En su intervención, Durán recordó la petición por escrito que realizó el lunes para aplazar el juicio con el objetivo de estudiar esta nueva información de la pieza BBVA. Las defensas de los otros acusados se adhirieron a esta demanda.

Por su parte, el fiscal José Perals dijo que no le constaba el escrito del que hablaban las defensas y las cuestiones previas eran las mismas que en enero, de manera que no existían informaciones nuevas que afectaran a las declaraciones de los encausados.

"No hay ninguna prueba que impida la continuidad del juicio"

"No se les va a preguntar sobre las nuevas informaciones, no hay ninguna prueba que impida la continuidad del juicio", afirmó el titular del Ministerio Público. En el juicio de Ausbanc se sientan en el banquillo 11 personas, entre ellos Pineda y el expresidente de Manos Limpias Miguel Bernad. Se les acusa de haber formado parte de una trama de extorsiones mientras dirigían estas entidades. Por ello el fiscal pide para Pineda 118 años de cárcel y casi 25 para Bernad.

Entre los otros nueve acusados están Virginia López Negrete, que fue abogada de Manos Limpias y que dirigió la acusación en nombre de este colectivo en el caso Nóos. Para esta letrada el fiscal pide 12 años de cárcel.