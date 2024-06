Quién es Vito Quiles, el pseudoperiodista ultra

Un juzgado sevillano ha ordenado a las fuerzas de seguridad que localicen a Vito Quiles, pues no ha podido ser citado judicialmente en el domicilio designado en la causa abierta por supuestas calumnias al portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, quien habría acusado de extorsiones, estafas y amenazas de muerte.



¿Pero quién es Vito Quiles?

Si no lo sabe o apenas le suena su nombre, está de enhorabuena. No se ha perdido nada, aunque si le preocupa el auge de la ultraderecha y la deriva populista de este país y de Europa, quizás le interese repasar su trayectoria.

Periodismo ultra

Vito Zoppellari Quiles (Elche, 2000).



Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.



Controvertido ultraderechista que saltó de las redes sociales a Estado de Alarma (EDA TV), dirigido por Javier Negre.



Está acreditado como periodista en el Congreso de los Diputados.



Ha protagonizado numerosas polémicas, que enumeramos abajo.

A las órdenes de Alvise Pérez

La Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) ha solicitado al Congreso que le retire la acreditación de prensa.

Según la citada asociación, Vito Quiles es el responsable de comunicación de Se Acabó La Fiesta (SALF), fundada por Alvise Pérez y que acaba de lograr tres eurodiputados.

"Quiles no solo se ha presentado a las elecciones [en el número 57] bajo el paraguas de esta agrupación, sino que hay varias pruebas que demuestran que está ejerciendo de jefe de prensa del eurodiputado electo Alvise Pérez", denuncia la APP, quien deja claro que su vinculación política es incompatible con el ejercicio del periodismo.

O sea, trabajar para un partido político "es contrario a la ética de la profesión" y no tiene sentido que una persona vinculada a una sigla haga preguntas a los diputados, a los senadores y a los miembros del Gobierno. También entiende lo mismo la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que ha apoyado la petición.

"No es tolerable", concluye la Asociación de Periodistas Parlamentarios, que en el pasado ya había rechazado la actitud de "algunos periodistas acreditados en el Congreso" que "señalan y lanzan acusaciones falsas, a través de sus medios y cuentas en redes sociales, sobre el trabajo realizado por el resto de la prensa y profesionales de la información".



El 'desmentido' de Alvise Pérez

Pese a que Vito Quiles figuraba en el puesto 57 en la lista de Se Acabó la Fiesta a las elecciones europeas, el cabeza de cartel, Alvise Pérez, ha negado que ocupe un cargo en SALF, que sea su jefe de prensa o que trabaje para él.

Vito Quiles: ¿periodista o pseudoperiodista?

La prensa generalista ha definido a Vito Quiles como un agitador y un propagandista. También, en ocasiones, como un pseudoperiodista. Las asociaciones del gremio, que se han quejado por su actitud y la de otros compañeros suyos, consideran que sus prácticas se alejan de la ética profesional. Sus colegas del Congreso le han dejado claro que no lo respetan.

Veto de Patxi López

Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE, lo ignora. En una ocasión, durante una rueda de prensa, se lo dejó bien claro: "A ti no te voy a contestar nada y nunca. He visto algún tuit tuyo, cuando la selección española jugó y ganó a Georgia, con un contenido racista de tal manera [que aludía a dos jugadores de la Roja] que no voy a respetar a un racista respondiendo a sus preguntas".

Recientemente, cuando Vito Quiles le preguntó por Javier Milei y Begoña Gómez, el portavoz socialista volvió a ignorarlo. El reportero insistió ante su silencio y alegó que cobraba un sueldo "para responder a los medios de comunicación acreditados". Entonces, Patxi López replicó con ironía: "Efectivamente, a los medios de comunicación".

Las polémicas de Vito Quiles

Vito Quiles participó en las protestas de Ferraz y llegó a ser detenido.



Durante una concentración en Génova para exigir la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, Vito Quiles humilló a una persona con discapacidad.



Acostumbrado a reventar ruedas de prensa, insultó a una periodista a la que le quitó el turno de palabra y acusó a una reportera de interrumpirlo, lo que motivó un plante de los periodistas.



Y ha difundido bulos, que han sido desmontados por medios y usuarios de redes sociales.



"Vamos a entrar en la Complutense"

Orden del juzgado

Cuando se hizo pública la orden de un juzgado de Sevilla para localizarlo, Vito Quiles se encontraba en el Congreso, donde fue fotografiado. Su salida se hizo viral.