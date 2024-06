Cuarenta partidos de extrema derecha ocuparán uno de cada cuatro escaños en el nuevo Parlamento Europeo

Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, gana las europeas en su país con un 28,77% de los votos. La Agrupación Nacional de Marine Le Pen hace lo propio en Francia con un 31,37% de los votos y logra 30 escaños, convirtiéndose así en el partido de todo el continente que más eurodiputados va a tener en esta legislatura. El Fidesz húngaro de Viktor Orbán pierde apoyos pero mantiene la primera posición.

Partidos de extrema derecha han sido la fuerza más votada también en Austria, Bélgica y Eslovenia. Los buenos resultados de la ultraderecha han sido la tónica general en las elecciones europeas de este fin de semana. En España, Vox ha mejorado sus resultados de hace cinco años y ha conseguido seis eurodiputados, a pesar de la irrupción del ultra Alvise Pérez, con su formación 'Se acabó la fiesta', que ha obtenido otros tres escaños. Pero, ¿hasta qué punto ha avanzado la extrema derecha en toda Europa?

Irlanda y Malta serán los únicos dos países sin eurodiputados de extrema derecha

Las formaciones de ultraderecha han aumentado sus votos en 19 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE). En otros siete ha descendido el porcentaje de voto que consiguen estos partidos y falta conocer los resultados de Irlanda. El país gaélico no ha terminado el escrutinio de las elecciones europeas, pero previsiblemente —así lo indican las encuestas y proyecciones— se convertirá en el único Estado junto a Malta que no escoja a eurodiputados de extrema derecha.

En total, 40 partidos de extrema derecha han logrado representación en estas elecciones europeas. El aumento de las formaciones de ideología ultra en el Parlamento Europeo viene de años atrás, pero ha batido un nuevo récord. La Eurocámara contará con 192 parlamentarios de grupos o partidos de este tipo. Por tanto, en el nuevo Parlamento, que se constituirá el próximo 16 de julio, las formaciones y grupos de extrema derecha ocuparán el 26,67% de los 720 asientos.



Sin embargo, a pesar de este crecimiento, los dos grupos de extrema derecha de la Eurocámara, los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), liderados por Meloni, e Identidad y Democracia (ID), liderados por Le Pen, a priori no han visto aumentar tanto sus escaños. ECR tenía 69 eurodiputados en el Parlamento saliente e ID, 49. Tras las elecciones de este fin de semana han conseguido 73 y 58, respectivamente. El grueso de crecimiento de la extrema derecha se da por la irrupción de nuevos partidos en el Parlamento Europeo que aún no se sabe a qué grupo parlamentario irán.

A los 131 eurodiputados que han conseguido entre los dos grupos hay que sumar 28 escaños de formaciones de ultraderecha que en la última legislatura no formaban parte de ninguna familia europea, 26 parlamentarios de partidos de la misma ideología que en las anteriores elecciones no se presentaron o no consiguieron representación y otros siete cuyos partidos están categorizados como de extrema derecha por PopuList —una iniciativa de académicos europeos que clasifica a los partidos políticos para identificar cuáles son populistas y radicales—, pero que forman parte de los populares europeos (EPP).

Estos 192 eurodiputados de extrema derecha en el nuevo Parlamento en caso de unirse en un único grupo parlamentario se convertirían en el primero de toda la Eurocámara, superando incluso al EPP, que ha obtenido 186 escaños. Sin contar a los siete eurodiputados de extrema derecha que forman parte de la familia de los populares, el megagrupo ultra se quedaría con 185 diputados y a solo uno de distancia de estos.



¿Dos grupos?

Los socialistas, por su parte, han conseguido 135 parlamentarios, lo que les sirve para mantenerse como segunda fuerza a pesar de haber perdido cuatro escaños. Que mantengan la posición tiene mucho que ver con la dificultad que supone para la extrema derecha la formación de un único grupo parlamentario. Lo cierto es que no es previsible que se logre llevar a cabo una maniobra de ese tipo.



Le Pen se ha posicionado a favor de unir ECR e ID en un solo grupo, pero Meloni no parece estar por la labor

A pesar de que algunos partidos han empujado para que ECR e ID se unan y Le Pen se ha posicionado a favor, Meloni no parece estar por la labor. Además, los populares europeos se han abierto a pactar con el grupo que lidera la primera ministra italiana, pero más complicados serían los acuerdos con ID, que cuenta con partidos con postulados prorrusos y más extremos.

Por tanto, si ambos grupos se mantienen de forma independiente en la nueva legislatura, la incógnita estará en qué hacen los 26 eurodiputados de los nuevos partidos de extrema derecha que no traen afiliación previa —otros nuevos como los portugueses de ¡Basta! sí la tienen y ya están contabilizados en sus respectivos grupos—.

11 de los nuevos 15 partidos de extrema derecha no se sabe a qué grupo parlamentario irán

Esos 26 escaños, que pertenecen a 11 de las 15 formaciones de extrema derecha que han logrado representación y antes no la tenían, podrían pasar a engrosar las filas de alguna de las dos familias. Algunos ya han mostrado interés por uno u otro grupo, aunque aún no esté confirmado el movimiento. Es el caso de SOS Rumanía, que ha conseguido dos escaños, y reveló su intención de pedir ingresar a Identidad y Democracia.

También habrá qué ver si los partidos que no estaban adscritos a ningún grupo en la última Eurocámara intentan ingresar a alguno o continúan en la misma situación. El Fidesz húngaro no tiene afiliación europea desde que abandonó el grupo popular en 2021 y, aunque en los últimos tiempos ha sido cercano al ECR de Meloni, ha apoyado la idea de Le Pen de unir a toda la extrema derecha en una sola familia.

Alternativa para Alemania también está sin grupo parlamentario. Fueron expulsados de ID justo antes de las elecciones, después de que su cabeza de lista blanqueara a las SS nazis. La ultraderecha alemana contaba con nueve escaños. Este fin de semana ha conseguido 15.

Hay medios que apuntan a un posible tercer grupo ultra liderado por Alternativa para Alemania

Algunos medios ya apuntan incluso a la posibilidad de que se cree un tercer grupo parlamentario ultra liderado por Alternativa para Alemania. Según explica Euronews, habría incluso formaciones —como el partido búlgaro Renacimiento, que ha conseguido tres escaños— que habrían contactado a los alemanes para mostrar su interés en ese posible tercer grupo de extrema derecha.

Solo se libran Malta e Irlanda

Bulgaria es precisamente uno de los 13 países en los que más de una formación de extrema derecha ha logrado representación. A los tres eurodiputados de Renacimiento hay que sumar el que ha logrado el partido 'Existe un pueblo así'. Lo mismo ha pasado en España, con Vox y 'Se acabó la fiesta'. E incluso en dos de ellos, Países Bajos y Grecia, hay tres formaciones distintas de ultraderecha que han conseguido escaños.

Los partidos de extrema derecha han logrado el 57,14% de los eurodiputados que elige Hungría

Eso sí, el país con mayor porcentaje de eurodiputados de extrema derecha es Hungría. Entre los 11 eurodiputados del Fidesz y el que ha conseguido el Movimiento Nuestra Patria suman un 57,14% de parlamentarios. Los ultras también superan el 50% de eurodiputados en Eslovenia y el 40%, en Polonia, Francia e Italia. En la mayoría de estos países tras mejorar los resultados que les auguraban las encuestas.

También ha aumentado el número de escaños de extrema derecha en la mayoría de Estados miembros respecto a los que había en la Eurocámara previa a las elecciones. En 16 países crece el porcentaje que suponen los diputados de esta ideología y solo baja en seis —Bélgica, Letonia, Polonia, República Checa, Hungría y Finlandia—.

Además, en esos seis Estados las diferencias son mínimas. En Bélgica y Letonia la extrema derecha mantiene el mismo número de eurodiputados —dos y seis, respectivamente—, pero en estas elecciones ambos países repartían un escaño más. Los otros cuatro tienen ahora un eurodiputado ultra menos que en el Parlamento saliente.

Por otro lado, las cosas se mantienen igual en Estonia, Italia, Lituania, Irlanda y Malta. En estos dos últimos países continúa sin haber representación de la extrema derecha y son ya las dos únicas excepciones de los 27 Estados miembros.

En Malta, el país menos poblado de la UE, los populares y los socialdemócratas se han repartido a partes iguales los seis eurodiputados que se escogen en la isla. El bipartidismo de este país ha sumado más de un 85% de los votos. En Irlanda aún no ha acabado el recuento debido a que utilizan un sistema de votación más complejo, pero las encuestas no pronostican ningún eurodiputado para la extrema derecha.

15 nuevos partidos

En total, son una cuarentena los partidos de extrema derecha que contarán con representación en el nuevo Parlamento Europeo. 15 de ellos no tenían ningún diputado antes de estos comicios. Entre esas nuevas formaciones está 'Se acabó la fiesta', el Partido de la libertad de Países Bajos, que ha conseguido ser segunda fuerza en estas elecciones, o el partido de ultraderecha portugués ¡Basta! —conocido como Chega! en su idioma—.

32 de los 45 partidos de extrema derecha han aumentado su porcentaje de voto respecto a las europeas de 2019

Público ha recopilado y analizado los resultados de un total de 45 formaciones de extrema derecha que han concurrido a estas elecciones europeas. La mejora en sus resultados es clara. 40 han obtenido representación, pero, además, 32 han conseguido más votos que en 2019.

El mayor aumento lo registra el partido de Giorgia Meloni. Hermanos de Italia ha pasado de un 6,44% de los votos en las europeas de 2019 a un 28,77% en estas. Aunque la Liga —de Matteo Salvini—, el otro partido italiano de extrema derecha, es la formación ultra que más votos pierde al pasar de un 34,26% de las papeletas hace cinco años a tan solo un 8,98%.



Tras Hermanos de Italia los mayores crecimientos los registran la Alianza por la Unión de Rumanos, el Partido de la libertad de Países Bajos, el partido búlgaro Renacimiento y el partido neonazi eslovaco Movimiento de la República. Aún así, como los partidos de extrema derecha más votados se mantienen dos clásicos: el Fidesz húngaro y los polacos de Ley y Justicia, aunque ambos han perdido apoyo respecto a 2019.

De hecho, ambos países están entre los pocos en los que los votos a las formaciones ultra han bajado. Por contra, en países como Rumanía han pasado de no tener ningún partido de este tipo con representación en Bruselas a que cosechen un 19,94% de las papeletas. Y en otros, como Bulgaria, Portugal o la propia España, los partidos de extrema derecha han conseguido más del doble del porcentaje de voto que obtuvieron hace cinco años.