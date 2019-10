Con Iván Espinosa de los Monteros haciendo de maestro de ceremonia, Vox volvió a llenar el Palacio de Vistalegre este domingo, como ya hiciera el año pasado, para celebrar el aniversario de su irrupción en la escena política y lanzar la precampaña para las elecciones generales del próximo 10 de noviembre.

En lo que fue una reunión de grandes éxitos y frases del partido, con videomontajes incluidos, la formación ultraderechista dedicó las intervenciones de sus líderes a criticar a la izquierda, la ley de memoria histórica, la exhumación de Franco y el feminismo. Una estrategia que no es nueva, pero que se agudiza tras los sondeos que auguran una bajada en escaños e intención de voto en favor del PP.

El hilo conductor del evento fue un recordatorio de los progresos que ha hecho Vox desde su evento en Vistalegre el pasado octubre de 2018. En aquella ocasión llenaron el recinto y desde entonces ha logrado representación en el Congreso de los Diputados y en el Europarlamento. Este domingo, la formación ha mejorado en 3.000 personas la asistencia respecto al año pasado.

Abascal, ambicioso y beligerante

Pese a que las encuestas prevén una caída en escaños, Abascal aprovechó su intervención para ser optimistas, pero pidió "llegar al poder para combatir los enemigos de la patria y las mordazas de la dictadura progre".

El líder de Vox trató la cuestión de la exhumación de Franco evitando la palabra 'dictador'

Abascal trató la cuestión –siempre presente durante la jornada– de la exhumación de Franco sin tildarle de dictador. Utilizó eufemismos como "general" y "soldado". El líder de Vox aseguró que "los restos del general Franco son una excusa, el objetivo es reescribir la historia y deslegitimar la monarquía".

Para el diputado, todas estas medidas son una manera de "tapar las vergüenzas" del PSOE, al que acusa de tener un "pasado criminal". Sobre la migración, Abascal se reafirmó en que es necesario controlarla para que "nadie nos diga cómo vivir o cómo rezar", y acusó a la Unión Europea de no poner medidas eficientes.



El candidato ultra puso en cuestión la crisis climática que azota el planeta Tierra. Abascal aseguró que ,pese a no ser científico, considera que las medidas propuestas para combatirla no tienen crédito, ya que son proposiciones "de las grandes multinacionales acordes con la izquierda". Según el líder del partido esta cuestión no es primordial porque "hay una emergencia nacional antes que climática" en referencia a lo que denomina "golpe de Estado vivo en Catalunya.

Las palabras de Abascal en torno los menores migrantes no acompañados fueron especialmente duras, ya que para él "vienen a romper la conveniencia de los barrios y cobran más pensión que las viudas y los jubilados".

Ortega Smith y Monasterio ponen el foco en la migración

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith. EFE/Mariscal

Las menciones a la clase trabajadora fueron constantes, así como a la defensa de la nación española. Pidieron reiteradamente la "ilegalización de partidos separatistas".

Monasterio fue presentada como "el azote del feminismo" e hizo hincapié en que las políticas contra la violencia machista no son necesarias. Además dedicó parte de su discurso a la memoria histórica. La diputada de la Comunidad de Madrid considera que no hay que "profanar las tumbas de los muertos", comentó en relación a la exhumación de la momia del dictador.

El discurso de Ortega Smith fue uno de los más aplaudidos de la jornada. El excandidato a alcalde de Madrid llegó a cuestionar si la llegada de migrantes a España ponía en riesgo la salud pública: "No sabemos si vienen con enfermedades peligrosas, vienen a imponer el totalitarismo teocrático de sus Estados, como el islamismo radical".

Ortega Smith dedicó un amplio espacio de su tiempo a hablar sobre Quim Torra Puigdemont, a los que catalogó de xenófobo y cobarde, respectivate. Para concluir, el político aseguró que la situación en Catalunya ha sido la de "premiar la deslealtad" durante todos estos años, en clara referencia a las actuaciones de los gobiernos del PP y el PSOE.