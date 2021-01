La web de referencia contra el olvido de la represión en Andalucía obtiene el respaldo del Gobierno, pero no de la Junta

La página web todoslosnombres.org, una obra colectiva de referencia contra el olvido de la represión franquista en Andalucía, Extremadura y el norte de África, que ha recuperado las vidas de más de 105.000 personas desde que echó a andar en el año 2006, ha sido excluida del proceso de ayudas de la Junta de Andalucía, gobernada por PP y Ciudadanos, y continuará con su actividad este año tras haber obtenido una subvención –en una convocatoria de carácter competitivo– de 12.000 euros del Gobierno de España, formado por una coalición de PSOE y Unidas Podemos, y otra de 8.000 euros del Ayuntamiento de Sevilla, que gobierna el PSOE.

"Los responsables de la web la Junta de Andalucía nos ha excluido no admitiendo a trámite una solicitud que se presentó cumpliendo todos los requisitos legales", aseguran en un comunicado los gestores –historiadores, sindicalistas, familiares de víctimas…– de la página.

Los responsables han acudido al Defensor del Pueblo al considerar que fueron excluidos "injusta e irregularmente". En la queja, firmada por Cecilio Gordillo (CGT-Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía) y Paqui Maqueda (asociación Nuestra Memoria), explican que presentaron la solicitud de la manera tradicional, en el registro, pero no telemáticamente, y que esta, según han podido saber "extraoficialmente", ha sido la razón de su exclusión del proceso de selección de proyectos.

El Defensor rechazó admitir a trámite la protesta sin entrar en el fondo de la cuestión al considerar que "el asunto […] no expresa una actuación administrativa contraria al ordenamiento jurídico": En ninguna de las resoluciones hechas públicas por la Junta de Andalucía aparece la petición de todoslosnombres, según ha comprobado Público. Para la administración es como si no se hubiera recibido.

Gordillo y Maqueda consideran que la decisión "es expresión de una discriminación de carácter ideológico y una muestra de las políticas del actual gobierno andaluz de PP y Ciudadanos que, bajo la vigilancia de Vox, rebaja la financiación de los proyectos para la investigación y divulgación en materia de Memoria Democrática de las subvenciones de 2019 que se han resuelto ahora: esta administración, por la vía de los hechos, está demostrando el escaso interés que tiene por llevar una mínima política de memoria histórica".

Durante este tiempo sin recibir ayudas públicas, el proyecto se ha sostenido con aportaciones voluntarias y ha logrado recaudar 6.680 euros de aportaciones privadas.

Recorte en las ayudas

Todos los nombres no es el único proyecto que se ha quedado sin subvención. Desde que tomó posesión, el nuevo Gobierno andaluz, que depende de Vox para dar cualquier paso de relevancia, ha primado las exhumaciones –participa en las señeras de Córdoba y Sevilla– y solo ha concedido, después de casi dos años de parálisis, apenas algo más de 17.000 euros a los colectivos memorialistas –concretamente a seis–.

En total, el Gobierno andaluz ha destinado en estos dos años, 75.000 euros –también optan a estas subvenciones, además de asociaciones y colectivos, a la investigación de la represión franquista en la Comunidad. En 2018, el último año en que gobernaron los socialistas, se abonaron 195.000 euros para estas políticas.

Las asociaciones son quienes han logrado, con un trabajo arduo de años de prédica en el desierto que al menos la administración andaluza, aun con un Gobierno de derechas, tenga la sensibilidad de darle salida a exhumaciones largos años paradas. En Andalucía, hay más de 40.000 asesinados en más de 700 fosas comunes repartidas por todo el territorio.

Las vidas documentadas por el trabajo colectivo –105.000– no suponen una cifra "ni mucho menos, definitiva lamentablemente, pues faltan miles de nombres de represaliados y represaliadas de Jaén, Sevilla, Cádiz y Málaga […]: destacamos, por falta de investigaciones, la de mujeres víctimas del ricino, rapado y otras vejaciones". Los trabajos no se ocupan solo de los asesinatos, sino también de "procesados en consejos de guerra, exiliados, depurados/despedidos de sus puestos de trabajo, etc".