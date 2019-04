WhatsApp cierra la cuenta oficial de Podemos a cinco días de las elecciones 

WhatsApp ha cerrado la cuenta de oficial de Podemos sin previo aviso y sin dar explicaciones. El secretario de comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, avisó a los simpatizantes del partido morado este lunes por la noche: "Acaban de cerrarnos la cuenta mediante la que nos comunicábamos con todas las personas que nos han solicitado hacerlo a través de ese canal. Justo esta noche, la última semana de campaña, cuando la gente decide el voto", explicó por Twitter.

Fuentes del partido confirman a Público que este martes siguen sin poder utilizar la cuenta y que han reclamado a la red social. La formación asegura que ha cumplido con todos los trámites administrativos para activar la cuenta y que sólo envían mensajes a través de esta herramientas a las personas que lo solicitan, como también se hace desde el resto de partidos. PSOE, PP, Ciudadanos y Vox tienen cuentas oficiales de WhatsApp pero no se ha suspendido ninguna de ellas.

El partido ya ha puesto varias reclamaciones y está en contacto con la red social, pero afirman que todavía no les han dado un motivo sobre el cierre. Una de las explicaciones que ha dado WhatsApp en otras ocasiones es que las cuentas usan herramientas no autorizadas para el envío de estos mensajes masivos como WhatsApp Plus o GB WhatsApp. Sin embargo, desde la formación morada aseguran que han utilizado una de las cuentas oficiales de la red social por lo que consideran que ha debido ser un "error" que se solucionará pronto.

🚨INCREIBLE @WhatsApp acaba de cerrarnos la cuenta de PODEMOS mediante la que nos comunicábamos con todas las personas que nos han solicitado hacerlo a través de ese canal.



Justo esta noche, la última semana de campaña, cuando la gente decide el voto.



😳😳😳😳😳😳😳😳 — JUANMA DEL OLMO (@juanmalpr) 22 de abril de 2019

Del Olmo también ha explicado por Twitter que el equipo de Podemos que activó la cuenta "cumplió con los trámites previstos en las condiciones de uso de la aplicación, solicitando de forma específica y a través del cauce establecido la verificación de las cuentas".



Este cierre es un contratiempo importante para la formación morada que desde sus inicios ha destacado por el uso de las redes sociales para comunicarse directamente con sus simpatizantes. El partido hace mayor uso de Telegram, pero con la campaña electoral dieron un impulso al uso de WhatsApp.