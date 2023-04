Los 'whatsapps' de Martínez desvelan sus maniobras para influir en la investigación del Congreso sobre la policía política

Francisco Martínez: Jose, me dicen que todo sigue igual con la chica ésa. Tanto esta chica como otros personajes de los que hemos hablado se ponen nerviosos. Al menos eso es lo que me trasladan a mí. Ya sabes que yo sólo te lo comunico para intentar ayudar. Un fuerte abrazo

José Antonio Nieto: Hola Paco. El viernes di orden, espero que, por última vez, de retomar la rutina anterior. El único cambio es que probablemente se haga todo desde su propia ciudad. Para evitar mal entendidos entre los responsables lo van a hablar en persona aprovechando la reunión de mañana, pero lo confirmo y te digo. Otro abrazo fuerte para ti.

FM: Jose, siento ser pesado... me llaman otra vez para decirme que la chica está "tiesa" y que va a ser desahuciada... Sinceramente, no sé por qué me lo cuentan a mí y yo no quiero darte la lata con esto, pero tampoco creo que sea bueno no decírtelo. Los que conocen al personaje me insisten en que dejarla tirada de un día a otro puede ser un error fatal y que en caso de querer suspender el tema mejor darle un margen de un par de meses para que se haga a la idea... Siento ser plasta. Mi intención es ayudar. Abrazo fuerte.

JAN: Buenos días Paco. No te preocupes, lo que no entiendo es por qué no están haciendo lo que tienen que hacer quienes deben hacerlo. Se lo hemos dicho veinte veces y no hay manera. Insisto ahora y te cuento. Un abrazo Paco

FM: Gracias. Algunas órdenes tienen mucha resistencia... yo lo sufrí. Un abrazo En mi humilde opinión, si el DAO tiene una instrucción directa tuya la cumplirá, seguro.