El número dos de Interior con el PP presionó a jueces a través de policías de las cloacas para ser ministro

Periodista: "Buenas tardes. Supongo que tendrás el móvil ardiendo. Te diré que en todas las quinielas me dicen que sigues de secretario de Estado de Seguridad. No sé si es bueno o malo".

Francisco Martínez: "Bueno, a mi desde luego no me ha llamado nadie... y a estas horas es evidente que los afectados están avisados. Si sigo o no de SES dependerá de quien venga de Ministro o Ministra...".

P: "A mí me dijeron quién venía y que esa persona quería que siguieras. Pero no hemos publicado ni una línea".

FM: "Y quién es?? Cospedal??".

P: "Exacto. Me dijeron que iba ella y que ya se habían producido movimientos. El ministro está avisado de algo?".

FM: "Suena bastante creíble... aunque no sé a qué movimientos se pueden referir...".

P: "Parece que Rajoy ya ha comunicado a Fernández Díaz que no cuenta con él".