Ximo Puig: "España no es como la derecha piensa que es"

Muchas expectativas puestas, más allá del País Valencià, en lo que ocurra aquí el 28M. Parece que se la juegan el Botànic y la Moncloa. ¿Le preocupa una campaña en clave estatal?

"Todos los indicadores económicos y sociales han mejorado respecto al año 2015"

Bueno, yo creo que lo que se juega aquí es el futuro de la Comunitat Valenciana. A mí lo que me preocupa es qué va a pasar con el futuro de los valencianos y valencianas, y ese es para nosotros el hecho de estas elecciones. Lo demás son derivadas, que yo no digo que no las pueda haber; pero lo realmente importante y lo trascendental es que, si después de ocho años de progreso, de avance, volvemos al pasado o afianzamos el futuro, y esa es la cuestión y la clave en la que se producen estas elecciones.

Todos los indicadores económicos y sociales han mejorado respecto al año 2015, y ese es un hecho fundamental que no se le puede discutir a este gobierno, a pesar de que aun tenemos muchísimos problemas, todavía hay profundas brechas de desigualdad, que tenemos que superar. Pero lo que está bien claro, es bien evidente, bien constatable, es cómo estábamos en 2015, lo que significaba la Comunitat Valenciana en aquel momento del paro y la corrupción, y lo que significa ahora como una comunidad abierta, innovadora y vanguardista tanto en políticas sociales como económicas.

¿Qué rol quiere jugar en la campaña? ¿Quiere una campaña de alto voltaje o mejor una más calmada y reflexiva?

"Lo que hemos visto es un Partido Popular que no tiene proyecto político"

A mí me gusta más la conversación y me gusta más entender los matices y entender la complejidad de la sociedad. Este es un periodo que debería ser más reflexivo y no tan impulsivo, pero las reglas del juego no las marcamos nosotros. Vamos a ver en qué condiciones jugamos.

Hasta ahora lo que hemos visto es un Partido Popular que no tiene proyecto político. Las derechas no tienen proyecto político para València y lo que intentan es simplemente acciones de carácter destructivo y una campaña de fakes permanente. Y ellos sí que necesitan la crispación.

Aquí hemos conseguido en estos años generar estabilidad, credibilidad y confianza. Y eso ha sido gracias a grandes acuerdos sociales con sindicatos y con empresarios, gracias a generar un clima favorable, una sociedad amable, una sociedad de respeto. Pero las derechas, y muy específicamente el Partido Popular, quieren quebrar ese modelo de sociedad.

Es simbólico que estemos celebrando esta entrevista en Alacant, donde acaba de celebrarse una reunión del Consell. La provincia de Alacant es clave para reeditar el Botànic, aunque le consideran feudo del PP.

"La Comunitat Valenciana no es homogénea"

Bueno, no tiene por qué ser así. De hecho, esta es una sociedad dinámica, progresista en sus vocaciones, sus atributos. Otra cosa es lo que después, finalmente, decide votar. Pero todas las circunscripciones son igual de importantes. Todas las comarcas lo son.

Para nosotros, lo importante desde el primer momento era coser la Comunitat Valenciana. El País Valencià ha tenido un cierto problema histórico porque desde la recuperación del autogobierno democrático ha habido miradas diferentes. Yo creo, además, que la diversidad es una riqueza. La Comunitat Valenciana no es homogénea, pero sí que queremos vivir juntos y sí que queremos avanzar juntos. Y, por eso, un elemento fundamental de la presidencia ha sido para mí unir la comunidad, coser la comunidad y entender que no se puede descolgar nadie de este proyecto.

Para eso, hay que tener una visión mucho más próxima de lo que se venía teniendo de la Comunitat Valenciana, incluso gobernando el Partido Popular. El PP ha utilizado muchas veces la provincia de Alicante y la Vega Baja como el cuarto trasero, porque la tenía patrimonializada pero realmente no hacía nada por actuar, por modernizarla. Ahora, yo creo que eso ha cambiado y la comunidad está más unida en este momento, más en una visión conjunta, que es de lo que se trata.

Y también es fundamental que exista esa doble capitalidad, porque es cierto que muchas veces no se tiene en cuenta el peso que significa Alacant, que es muy grande, y la propia dinámica de la provincia, que es muy diferente a otras. Realmente hay unas comarcas que tienen una gran personalidad propia; tampoco se puede hablar de una provincia de Alicante homogeneizada.

Qué difícil, por cierto, president, llegar de València a Alacant en transporte público…

"Que el corredor mediterráneo no sea una realidad es un problema para España"

Sí, desde luego. Es cierto que es mucho más fácil, a través del AVE, ir a Madrid desde València. Esta concepción de las infraestructuras radiales desde Madrid es un hecho histórico bastante difícil de entender. Yo creo que sólo se puede comprender desde una visión centralista del Estado, que es lo que se ha producido en estos años.

Que el corredor mediterráneo no sea una realidad, no es sólo un problema para las comunidades del Mediterráneo, es un problema para España. Por aquí pasa el 50% de todas las mercancías que se exportan, y por lo tanto es un hándicap para nuestra economía. Y, desde luego, de la propia vertebración interna de la Comunidad Valenciana.

Nosotros, desde la perspectiva de las competencias de la Generalitat, hemos aprobado una inversión de 150 millones para ampliar el Tram [los servicios de tranvía y tren de vía estrecha en la provincia de Alicante] hacia Denia, y después lo vamos a hacer hasta Gandía. Pero esta es todavía una parte muy pequeña de lo que debemos hacer. Se ha mejorado mucho el tema de la conectividad por carretera, pero lo fundamental en estos momentos es fortalecer el tren. Falta muy poco para que se finalice el AVE regional y eso va a ayudar mucho para esa conectividad interna, tanto desde Castelló, València o Alacant.

Para que el Botànic se reedite, hace falta que las izquierdas sumen. ¿Le preocupan los choques entre Compromís y Unides Podem-EU?

"Los choques se producen más en el ámbito de la política española que en el de la política valenciana"

Yo creo que esos choques se producen más en el ámbito de la política española que en el de la política valenciana. Nosotros hemos concebido una gestión de la diversidad que ha dado resultados, con todas las dificultades y las diferencias que han habido. Pero somos la única comunidad de las cuatro más grandes de España que lleva ocho años aprobando en tiempo y forma los presupuestos. Y eso ha generado una estabilidad política que, junto la estabilidad basada en el diálogo social, ha creado el entorno más favorable para la inversión.

Por eso, la Comunitat Valenciana es de las dos primeras comunidades de España con más inversión extranjera. Por eso, cuando la derecha genera esa actitud tan lesiva para el interés de la Comunitat Valenciana, hablando de infierno fiscal o de un sitio donde la inversión está atemorizada, la realidad de los datos dice precisamente lo contrario: si han venido grandes empresas aquí es porque, efectivamente, es un territorio amable para la inversión y capaz de atraer talento.

Yolanda Díaz vendrá a hacer campaña al País Valencià por Podem, todavía no se sabe si también por Compromís.

"La Comunitat Valenciana no es un trofeo para nadie"

Lo mejor es que se clarifique esta situación. Me parece positivo que los líderes nacionales puedan ayudar, pero lo realmente importante es lo que va a pasar para los valencianos o valencianas. La Comunitat Valenciana no es un trofeo para nadie. La Comunitat Valenciana tiene que decir qué le conviene y yo creo que le conviene seguir por la senda de progreso que hemos iniciado, y lo hemos iniciado juntos.

En ese sentido, de lo que se trata es que cada partido y cada opción política defienda el interés desde su mirada. En nuestro caso, abordado desde la mayoría social, desde un proyecto lo más amplio posible, porque queremos generar una alianza con la mayoría de sectores sociales, porque necesitamos cohesión social para tener las oportunidades que nos brinda esta década, en medio de una crisis que ha venido sobrevenida por la pandemia, la guerra desde Ucrania y sus consecuencias, la inflación en medio de la transición energética, la transición digital... Necesitamos tener un rumbo claro. No se puede improvisar.

Por eso, la derecha aquí no tiene proyecto y no sabe exactamente cuál

es la estación destino. Nosotros lo sabemos, nosotros sabemos por

dónde hay que transitar con toda la dificultad. Por eso no hacemos un mensaje demagógico, fácil, de brochazos. De verdad, hay que respetar al ciudadano; y respetar a las personas es, entre otras cosas, no engañarlas y no decirles que con un cambio de política fiscal se acaba todo y tenemos todos los problemas solucionados. Eso es simplemente ridículo y falto del mínimo rigor.

Venga, convénzame. ¿Por qué un tercer mandato? ¿Qué les queda por hacer tras ocho años de gobierno progresista? ¿Cuáles serían las prioridades?

"Somos la comunidad que más empleo ha creado desde 2015, pero aún tenemos más de 300.000 personas que no tienen trabajo"

El primer objetivo continúa siendo el empleo. Somos la comunidad que más empleo ha creado desde 2015. En términos relativos, la que más, pero aún tenemos más de 300.000 personas que no tienen trabajo. Por lo tanto, para mí, el gran objetivo continúa siendo el empleo, el derecho al empleo, y, además, mejorar, a través de la transformación del modelo económico, la calidad del empleo.

¿Es necesario aumentar los salarios? Es momento para volver a aludir a la necesidad de la negociación colectiva, para que ese pacto de rentas garantice la cohesión social; y es exigible a la patronal, en este caso, que se siente con los sindicatos y que hagan un esfuerzo para acordar la negociación del pacto de rentas.

El segundo gran objetivo es continuar el fortalecimiento del estado de bienestar, que en nuestro caso ha tenido un pilar destacado: la sanidad, la desprivatización de la sanidad. Aquí se inició un proceso de

privatización que quería llegar hasta los últimos extremos y que,

afortunadamente gracias a este gobierno progresista, se ha revertido. Y eso ha significado que, mientras en otras comunidades se ha despedido a las personas que se contrataron en la pandemia, aquí tenemos casi 16.000 personas más trabajando en el ámbito sanitario. Y cada concesión, cuando ha acabado, ha sido rescatada para el servicio público. Se han aumentado considerablemente los puestos de trabajo para mejorar la calidad. A pesar de todas las dificultades que ha habido.

"Se van a desprivatizar todos departamentos, vamos a iniciar una nueva arquitectura para fortalecer la sanidad pública"

En esta próxima legislatura, vamos a acabar ya con la privatización. Se van a desprivatizar todos departamentos, con lo cual vamos a iniciar una nueva arquitectura para fortalecer la sanidad pública. Esto es un elemento fundamental. Vamos a aumentar la cartera de servicios. Lo que ha venido siendo una manera de entender la sanidad pública, universal y gratuita.

Hay que tener en cuenta que aquí en el año 2015, por ejemplo, había un

medicamento para salvar la vida de las personas que tenían hepatitis

C y no se les daba en la sanidad pública. Gracias a una inversión de casi 300 millones que hemos hecho, se han salvado 16.000 personas. Solo por esto ya valdría la pena un mandato.

También en la educación se ha avanzado de una manera extraordinaria. Para mí uno de los hitos más importantes de este tiempo ha sido la disminución a la mitad del fracaso escolar. Y ha sido también consecuencia de aumentar en 15.000 profesionales, profesores y profesoras, y todo lo que ha venido con la gratuidad de los libros de texto. Y una inversión extraordinaria mediante una alianza con los ayuntamientos que ha cambiado todo el panorama de los barracones. Habían siete barracones estructurales, en este momento sólo nos queda uno, por razones diversas: arqueológicas, etcétera.

El tema de la inclusión, que es una cuestión fundamental: se ha triplicado el presupuesto de dependencia, se ha triplicado la renta de inserción. Necesitamos fortalecer todo lo que son las políticas de envejecimiento activo; también con una mirada positiva respecto del papel que tienen las personas mayores, que no son un problema, sino que son un agente activo.

También para este proceso de transformación de la Comunidad Valenciana, el tema de la vivienda... Esta va a ser la legislatura de la vivienda

Ximo Puig, durante la entrevista con 'Público'. — Toño Jiménez (GVA)

Desde luego, será uno de los ejes de la campaña...

"Nos planteamos un gran acuerdo entre administraciones y operadores privados, para fortalecer la vivienda de alquiler"

Ahora se han concertado una serie de intereses desde todos los ámbitos, desde el ámbito de administración central al municipal. Nosotros planteamos un gran acuerdo entre las administraciones, pero sobre todo también con los operadores privados, para fortalecer lo que tiene que ser una gran apuesta por la vivienda de alquiler.

Nosotros ya habíamos acordado con el Gobierno la compra de 500 viviendas de la Sareb. Ahora, se trata de aprovechar todos los solares que existen, las viviendas que existen. Hay muchas que no está en un buen estado, pero se pueden rehabilitar y se pueden poner en el mercado de alquiler. Pero un mercado alquiler tasado y absolutamente dirigido a aquellas personas que tienen más dificultad. Ahí nosotros vamos a presentar los próximos días un paquete muy importante de medidas; pero ese plan tiene que tener muchas miradas, y puede significar un hito en política de vivienda.

¿Por qué le ha costado tanto al PSOE acceder a una petición de su vicepresident, Héctor Illueca, de Unides Podem, de permitir que los pisos de la Sareb puedan tener un uso social?

Es una posición de gobierno, porque nosotros hemos estado negociando como gobierno. Yo creo que la lógica de la política de vivienda debe cambiar, pero es difícil porque tiene muchos intereses, y además también tiene sus dificultades, y no debe ser cosa de política de brochazos.

Ahora la Sareb ya ha sido asumida; su deuda la ha tenido que asumir el Estado. Pues ahora es el momento en el que el Estado puede hacerse con recursos para política de vivienda, que es lo que creo yo sinceramente que se debe hacer.

Otra legislatura sin una reforma del sistema de financiación más justo para el País Valencià. Y mira que gobiernan tanto en Madrid como en València. ¿Un fracaso del PSOE?

"La financiación es la constatación de un problema que tiene España de igualdad entre ciudadanos"

No, no es un fracaso del Partido Socialista, es un fracaso de España, es un fracaso de la gobernanza que tiene. Esta situación tiene primero un diagnóstico que es evidente: el sistema autonómico en conjunto tiene una insuficiencia financiera. Todo lo que es el estado del bienestar, salvo las pensiones, está residenciado en el ámbito autonómico y se necesita una refinanciación del conjunto del sistema.

Hemos conseguido finalmente, a través del rigor de estudios competentes, que exista un cierto consenso de que eso es así. ¿Cuál es la solución? La solución no la puede dictar el Gobierno; no puede hacer un decreto ley diciendo que va a ser así porque no tiene mayoría suficiente en el Congreso de Diputados para llevarlo a cabo. Tiene que haber un doble pacto, uno territorial con las comunidades autónomas, y otro en el Congreso de los Diputados que genere una mayoría suficiente para que pueda ser realidad.

El Gobierno ha intentado hacerlo, pero no puede. Si en España el Partido Popular es incapaz de cumplir la Constitución con la renovación del Consejo del Poder Judicial, que es una cuestión casi que debería ser automática y con la que no debería haber ningún tipo de problema, ¿que se puede hacer con total normalidad? ¿Cómo va a afrontar una reforma que, evidentemente, tiene medidas diferentes según el territorio? Pues es imposible.

Y creo que también la debilidad de Feijoo, que se demuestra claramente con la actitud de Isabel Díaz Ayuso, tampoco lo favorece. No digo que solo sea responsabilidad del Partido Popular, quiero ser claro y soy honesto en mi actitud: quiero decir que no todo el mundo está siendo consciente de lo que significa el problema de la financiación, que es la constatación de un problema que tiene España de igualdad entre ciudadanos, y que ahora está quebrada. Por tanto, esta es una cuestión que atañe a todos y que debemos solucionar.

Espero que en esta próxima legislatura cambie la mentalidad de la derecha española, que entienda que España no es como ellos piensan, que hay vida inteligente más allá de la de la M-30 o M-40. Y además de que hay vida inteligente, que España no es como la derecha piensa que es.

"España tiene que reconocerse como es"

A mí me gusta mucho cuando viene alguna persona de Madrid, de Europa, de donde sea, a la Generalitat y se les explica el Salón de Cortes. Hace tres siglos se reconstruyó ese edificio [el Palau de la Generalitat], que tiene 600 años. Ahí está presente lo que era hace tres siglos el antiguo Reino de Valencia. Esta es una identidad que, como otras en España, no son una improvisación. Cuando veo que ahora la derecha quiere liquidar el Estado de las Autonomías, la derecha extrema que al final va con la otra derecha, es evidente que quieren hacer una contrarreforma para retroceder varios siglos. Esto es algo que no tiene ningún sentido en estos momentos. Lo que tiene que hacer España es reconocerse como es y actuar en términos políticos como es.

Pretenden rebajar el precio del agua para la agricultura procedente de las desaladoras. ¿Es suficiente esa medida contra la sequía? ¿Qué más medidas van a tomar en ese sentido?



"La provincia de Alacant es, junto con Murcia, la que más depura"

Desde luego, lo primero es aceptar un hecho que es incontestable, el cambio climático, que unas derechas aún no están dándole la importancia que tiene y otras simplemente negando su existencia. Es una constatación científica y tenemos que aceptar esta situación. Va a haber menos agua en los próximos tiempos. Hay que, por tanto, continuar todo el proceso de modernización. La provincia de Alacant es, junto con Murcia, la que más depura, la que más reutiliza el agua.

Nosotros proponemos un aprovechamiento del mix de todos los recursos que tenemos: la desalación, que es una solución, además, con un carácter de estabilidad; todo lo que es la profundización en la depuración y la reutilización de las aguas; el aprovechamiento mejor de las aguas superficiales y subterráneas; y la modernización de riegos, que es otro de nuestros objerivos.

"Lo identitario, para el agua, no es la solución"

Con todo esto, tenemos que garantizar una agricultura de calidad que, finalmente, genere soberanía alimentaria europea. Nosotros somos la huerta de Europa, junto con Murcia y Almería, y esto tiene que mantenerse. Por eso, la confrontación es absolutamente estéril. Lo identitario para el agua no es la solución. Hay que buscar puntos de encuentro y racionalizar este debate.

En el trasvase Tajo-Segura, los primero que se tiene que hacer es que Madrid depure ya. El Gobierno de España va a invertir 1.000 millones para producir esa depuración que llegará a la cuenca del Tajo y que realmente va a ser muy importante. Todos queremos que el Tajo esté vivo y que tenga la mejor calidad sus aguas. Pero, para eso lo primero es empezar por el principio: ¿dónde está el problema?

Hay que estar de acuerdo en lo que es la sistematización y el rigor, y que se planteen los caudales en función de términos objetivos y con parámetros que sean transparentes. Nuestra posición, por una parte, es defender los intereses de los regantes de la Comunitat Valenciana, pero desde luego siempre abiertos al diálogo y sabiendo que esto no es un problema coyuntural, sino que se trata de un problema estructural que hay que afrontar, con grandes inversiones y con el máximo diálogo posible.

Ximo Puig responde a las preguntas de 'Público'. — Toño Jiménez (GVA)

¿Es ecológica una ampliación del Port de València?

El Port de Valencia está ampliado, porque esta es una parte de la obra que está hecha. Lo que se trata ahora es de si esa obra se pone en funcionamiento o no. El Port de València y su plan estratégico están vinculados a la descarbonización. La operativa del puerto tiene que ser absolutamente descarbonizada.

Por otra parte, tenemos que mejorar todo lo que es la capacidad de

acceso por ferrocarril, que va a facilitar la solución del acceso norte, porque para nuestra economía el Port es fundamental. Lo que pasa es que tiene que estar siempre enfocado a la defensa de lo que es la actividad productiva nuestra, no solo pensado como un espacio de tránsito de contenedores. Hay que buscar un equilibrio. Esta es la solución, un equilibrio, y que finalmente los costes medioambientales, que los hay en cualquier actividad económica, no sean inasumibles. Esa es la visión, la búsqueda de un equilibrio entre un crecimiento desordenado o un decrecimiento no asumible.