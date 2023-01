Yolanda Díaz: "Un cambio de época no se hace desde la esquina del tablero, sino desde la centralidad de las mayorías"

Sumar tiene ya el primer esbozo del proyecto político con el que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, quiere construir "un proyecto de país para la próxima década". Los 35 grupos de trabajo de la plataforma han puesto en común este miércoles los avances logrados desde septiembre, cuando comenzaron su andadura.

Díaz y algunos coordinadores de estos grupos han presentado los ejes y líneas maestras que sustentarán el programa de Sumar en las distintas áreas que recoge. Durante el acto, la vicepresidenta ha explicado que "un cambio de época no se hace desde la esquina del tablero, sino desde la centralidad de las mayorías".

"No estamos en tiempos de cambios, estamos ante un cambio de época, y necesitamos un proyecto de país que dé una respuesta colectiva a las necesidades de la ciudadanía. Este es el reto de Sumar", ha defendido la ministra de Trabajo.

A su juicio, los dogmas neoliberales han quedado obsoletos ante retos históricos como la pandemia del coronavirus, pero todavía no han sido derrotados en el ámbito político, un reto que impone a su proyecto, Sumar.

"El modelo neoliberal ha fracasado intelectualmente, pero ahora toca sumar mucho para derrotarlo políticamente. En España hay un gran representante del proyecto neoliberal, Alberto Núñez Feijóo. Ese modelo no es el espejo en el que mirarse, hay que colocarlos a ellos en una esquina del tablero, nosotros queremos estar en el centro", ha dicho.

Sobre ejes concretos de su propuesta de programa, Díaz ha insistido en mejorar los derechos salariales y la retribución del personal sanitario, que estas semanas protagoniza manifestaciones y protestas contra la precariedad que sufre. "Si un trabajador es precario, esa empresa es precaria; si un profesional sanitario es precario, la sanidad es precaria. Este es un reto de país que tiene que empezar ya". La vicepresidenta también ha esbozado algunas ideas de propuestas, como incorporar la salud bucodental o la óptica al Sistema Nacional de Salud público

En el acto han participado los coordinadores de buena parte de los grupos de trabajo que Sumar puso en marcha en septiembre para elaborar un programa de país para la próxima década. Han intervenido César Rendueles (Bienestar y Derechos Sociales), Amparo Merino (Trabajo Decente), Rafael Muñoz (Economía y modelo productivo), Zaida Muxí (Cuestión urbana), María Ramos (Alimentación Saludable), Rafa Cofiño (Sanidad y Salud Mental), Marina Echebarría (Derechos y Libertades LGTBIQ+), Igancio Sánchez Cuenca (Calidad Democrática) y Elsa Arnaiz (Juventud).

También han tomado la palabra en el acto Joan Subirats, ministro de Universidades, y Antonio Baylos, catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha, miembros ambos del equipo relator de Sumar.

En el acto también han asistido como invitados los ex secretarios generales de Comisiones Obreras Ignacio Fernández Toxo y Antonio Gutiérrez; el ex secretario general de CCOO Galicia y padre de la vicepresidenta, Yolanda Díaz; el exdiputado de Podemos Pablo Bustinduy; la eurodiputada de Unidas Podemos y miembro de Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop, o el diputado de UP, Txema Guijarro.