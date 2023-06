Yolanda Díaz: "Feijóo es un gran adversario, pero es un gran incompetente"

Yolanda Díaz (Fene, A Coruña, 1971) aprovecha que todavía es muy temprano para disfrutar de un paseo por una Gran Vía que no acaba de despertar. Aún así, la poca gente que anda por las calles la reconoce, incluso hay quien le pide hacerse un selfi. La vicepresidenta segunda del Gobierno ha elegido Público como una de sus primeras paradas para explicar su proyecto de cara a una campaña electoral que todavía, aunque parezca mentira, no ha comenzado. La candidata de Sumar, en la conversación con este periódico, explica los retos de su candidatura y se muestra confiada: "Vamos a ganar las elecciones". Marca distancias políticas con Pedro Sánchez y el PSOE, y confronta duramente con el PP de Alberto Núñez Feijóo, a quien conoce bien de su etapa política gallega. Incluso mira más allá del 23J: "Sumar ha venido para quedarse".

¿Hay partido todavía estas elecciones a pesar de los resultados del 28M y de las encuestas?

"El 23 de julio va a haber una extensa movilización"

Hay partido y vamos a ganar las elecciones. Estamos viendo que esta semana no solamente se están movilizando las gentes progresistas, sino que estamos mejorando su ánimo; por lo tanto, no tengan dudas de que vamos a ganar. Vamos a ganar porque la ciudadanía está percibiendo que hay un hecho real y es que un gobierno posible es Alberto Núñez Feijóo con Abascal de vicepresidente y sabemos lo que van a hacer: van a gobernar contra los trabajadores y las trabajadoras, van a derogar la reforma laboral, aunque él lo ha llamado "ajustes"; no van a revalorizar las pensiones conforme al IPC; van a hacer desaparecer el diálogo social, ya lo han hecho en Castilla y León, donde gobiernan contra los trabajadores y los empresarios; gobiernan y pisotean los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI en España. Por lo tanto, tengo clarísimo que el 23 de julio va a haber una extensa movilización y la gente va a votar con orgullo.

¿Qué ven en las encuestas que indique eso?

Ya saben que no me gusta hablar de encuestas, solo miramos las problemáticas que reflejan y las tendencias, y hoy mismo salen varias encuestas en las que el bloque progresista estamos creciendo y la clave es Sumar. Necesitamos que Sumar extienda toda su fuerza para tener un gobierno progresista. El revulsivo de esta campaña es Sumar y lo digo ciertamente; es decir, es un voto especialmente útil: primero, porque si no crece Sumar no hay gobierno progresista, y en segundo lugar porque hemos demostrado que gobernamos a favor de la ciudadanía y que recuperamos derechos. Por lo tanto, este voto vale doble.

Estamos viendo a un Pedro Sánchez a la ofensiva en los medios de comunicación, con un discurso izquierdista que se opone a la derecha y ultraderecha. ¿Qué diferencia hay entre este discurso de Sánchez y el que hace Sumar?

"Observo un Pedro Sánchez a la ofensiva pero sin propuestas"

El discurso de Yolanda Díaz es propositivo y sólo concibo la política a través de medidas concretas. Lo que observo es un Pedro Sánchez a la ofensiva pero sin propuestas. Nuestra propuesta es bastante clara: vamos a estas elecciones a hablar de los problemas de la gente y ahí tenemos enormes diferencias.

Nosotras creemos que los problemas fundamentales de hoy de la ciudadanía tienen que ver con la cesta de la compra, con la hipoteca, con beneficios absolutamente obscenos que tienen las eléctricas, las energéticas, la banca y las grandes distribuidoras, y tienen que ver con los alquileres y con una realidad fundamental, que es la precariedad. Por poner un ejemplo, hoy se publica que el PSOE no quiere que se apruebe el estatuto del becario. Desde Sumar lo tenemos claro, nuestra apuesta es recuperar derechos. Hay una enorme diferencia, que es el tiempo, el abordaje del tiempo no sólo en el trabajo, sino en la vida. Nos diferenciamos sustancialmente; el PSOE ya ha dicho que no quiere saber nada de esto cuando es absolutamente necesario, incluso en términos de productividad empresarial, que reduzcamos la jornada sin reducir el salario.

Por continuar con diferencias sustanciales, están el despido, que nosotras queremos seguir subiendo el salario mínimo y los salarios en España por una razón fundamental: estamos a 25 puntos de la media salarial europea; por lo tanto, nos queda muchísimo camino por recorrer y lo queremos porque la gente tiene que vivir con dignidad pero también porque la economía mejora. Nuestra propuesta es con la gente dentro y sabiendo muy bien a quiénes representamos.

La diferencia propositiva creo que es ancha y yo reclamo el voto a Sumar en estas elecciones. Hemos hecho muchísimo en estos tres años y medio y me siento muy orgullosa, hoy somos un país mejor, pero esto solamente es el comienzo, hemos puesto en marcha un país y yo quiero culminar esta tarea; queda mucho por hacer.

¿Esas diferencias de discurso con Sánchez son las que hay entre PSOE y Sumar también ideológicamente?

"Tenemos un modelo de país que quiere reinventar el Estado del bienestar"

Yo creo que sí. Nosotras tenemos un modelo de país diferente, que se dirige a las mayorías sociales pero que quiere ensanchar la democracia y reinventar el Estado del bienestar en España. Y esto supone una concepción de los ingresos públicos, que son el frontispicio. Nuestra propuesta en materia fiscal se aleja sustancialmente de la del PSOE para dotarnos de una red de bienestar social que no tenemos en España, a pesar de que estamos en el cuarto del siglo XXI.

Tenemos una revolución pendiente, que es la de los cuidados; queda al albur de la capacidad económica de una persona poder cuidar de nuestros hijos e hijas o de nuestros ascendientes. Este no es el modelo de Sumar, el modelo de Sumar es un modelo en el que la gente pueda vivir feliz y para esto tenemos una estructura y un programa que centra la mirada en un Estado emprendedor, en la democracia económica.

Somos claras: queremos repartir la riqueza y con una mirada larga y una política exterior fundamentada en el respeto a los derechos humanos en todos los lugares del mundo. De lo que presume hoy el Gobierno de coalición progresista es del diseño de las medidas que hemos perpetrado desde nuestro espacio, pero queda muchísimo por hacer, España quiere más y esto es lo que nos jugamos en estas elecciones. La ciudadanía quiere más porque ahora ya ha conocido que se puede gestionar una crisis de manera diferente; recuerden la anterior crisis, cuando recortaron nuestras vidas de manera radical.

Yo salí en Moncloa a decir que no hay que elegir entre la economía y la vida, no hay que entrar en esta dualidad, es que van de la mano. Cuando uno coloca en el centro la vida, adereza a su alrededor todos los recursos económicos, sociales, tributarios, de todo tipo para que esto salga bien. Nuestro programa es el programa del país a favor con la gente dentro y favoreciendo que la vida sea un poco mejor.

Uno de los riesgos para la izquierda el 23J es la desmovilización del electorado progresista. Hay mucho votante de Podemos enfadado por la no inclusión de Irene Montero en las listas y por cómo se ha integrado a Podemos en Sumar. ¿Cómo va a convencer a estos votantes de que usted es la candidata adecuada?

"La adscripción partidaria en nuestro país es muy pequeña"

Sumar se dirige a las mayorías sociales y los votos no son de nadie, y Sumar tiene una mirada ancha. La adscripción partidaria en nuestro país es muy pequeña. Los sindicatos de clase tienen, en el caso de CCOO, una afiliación de un millón de personas, es la asociación con cotizantes más grande de nuestro país, y la UGT tiene en torno a 900.000. Por lo tanto, son las asociaciones más grandes y en España la adscripción partidaria es muy pequeña.

Hay que respetar muchísimo a los partidos, yo respeto a todos los partidos y creo que [con Sumar] hemos hecho algo que se va a estudiar, que no había pasado nunca en la democracia, que es tener un enorme encuentro de un montón de formaciones políticas que, además, maridan con un movimiento ciudadano; y esto es algo extraordinario en nuestro país. Quiero dar las gracias a todas las formaciones políticas por su enorme generosidad, por entender qué es lo que nos jugábamos en España, pero es que, además, digo más: Sumar ha venido para quedarse. Tengo clarísimo, ya lo estamos notando en estos días, que la gente va a ir a votar con orgullo el 23 de julio porque va a salir a defender sus derechos y porque quiere votar con alegría, no con miedo; el miedo no moviliza a nadie. Yo pido el voto por las ganas de vivir y por las ganas de tener vidas mejores, y creo que ahí va a haber muchas gentes que se van a sentir reconfortadas.

El problema real que tiene España es que tiene más desafección ciudadana que en el año 2015 porque la estrategia del ruido y del odio es profundamente desmovilizadora. Tenemos que acercar a la ciudadanía a la res pública, a la política y decirle que no nos vamos a distraer con debates que son estériles y vamos a seguir haciendo lo que hicimos: mejorar la vida de la gente.



El eje de Sánchez en precampaña es pinchar esa burbuja que propone "derogar el sanchismo". ¿Cuál será la idea fuerza de Sumar en la campaña?

"La característica de Sumar se llama un país a favor"

Mejorar la vida de la gente, un país a favor y esta campaña va de ti. Colocar el tiempo de la vida en el centro de una campaña quiere decir que queremos vidas mejores y lo vamos a hacer. Es absolutamente posible y escuché estos días al PSOE que no se podía hacer, algo que he escuchado muchas veces, como con la subida del SMI. Frente a esa negatividad y ese "no se puede hacer" que siempre nos dicen desde el PSOE, nosotras sabemos que se va a hacer y que vamos a reducir la jornada laboral en España sin reducir el salario; le vamos a seguir metiendo mano a las horas extraordinarias y vamos a hablar de algo que está pendiente en España, que son los permisos retribuidos, la gran asignatura pendiente. La característica de Sumar se llama un país a favor y para mejorar la vida de la gente.

Decía Feijóo en 'El Hormiguero' que un kilo de naranjas cuesta 12 céntimos. Usted ha afirmado en alguna ocasión que es un gran adversario, ¿lo sigue pensando después de ver su evolución en esta precampaña?

"Feijóo no tiene escrúpulos"

Siempre dije que Feijóo era un gran adversario, y lo es, pero es un gran incompetente. Vengo diciendo desde que ha llegado Feijóo a Madrid que no está preparado para gobernar; no está preparada para gobernar una persona que ayer nos muestra su absoluto desconocimiento sobre la vida de la gente. Es evidente que el señor Feijóo no va a la compra, porque señalar que se compran naranjas por 12 céntimos es vivir en Marte.

Lo peligroso de Feijóo es que es un radical en términos económicos y un hombre que desconoce muchísimas cosas en la gestión pública, y en esto es tremendo. Lo que está pasando ahora mismo es que España ve ahora mismo a un Feijóo que los gallegos y las gallegas conocíamos muy bien, que es el Feijóo de la incompetencia, pero es verdad que es un gran adversario, cuidado.

Y luego, yo creo que es el Feijóo de lo oculto. Es el que oculta, y todavía no ha explicado su relación con un narcotraficante como Marcial Dorado. Tiene que rendir cuentas a su país. Cuando en Galicia los hijos de las madres que luchaban contra la droga se morían como chinches y él no sólo se hacía fotografías, sino que sus relaciones eran con narcotraficantes. Esta deuda la tiene que saldar con la ciudadanía española antes de presentarse a un proceso electoral. También oculta a su socio, y Abascal en su proyecto va a ser su vicepresidente, no hay vuelta atrás, lo saben perfectamente. Y, como estamos observando, oculta su salario y que vive realmente en un modelo que no le permite gobernar.

Creo, lo vuelvo a decir, que un candidato a la Presidencia del Gobierno afirme sin rubor y legitime que se puede maltratar a una mujer porque alguien tuvo un divorcio duro está incapacitado para presentarse a las elecciones. Todavía, a día de hoy, no ha pedido disculpas ni ha rectificado sus declaraciones. Feijóo no tiene escrúpulos. Es un gran adversario, pero es un gran incompetente y está dispuesto a todo.

Sin embargo, esto parece que no le pasa factura…

Bueno, esto lo van a decir los españoles y las españolas el 23 de julio. Creo que a los votantes del PP no les gusta ver a un dirigente que se hace fotografías con un narcotraficante o un dirigente que dice que legitima la violencia machista porque un hombre tuvo un divorcio duro. Yo tengo amigas del PP y no les gusta ver a Feijóo diciendo estas cosas… Vamos a ver lo que pasa el 23 de julio.

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, durante su entrevista con 'Público'. — Jaime García-Morato

Negacionismo de la violencia machista, del cambio climático, retirada de banderas LGTBI... ¿La izquierda está perdiendo la batalla cultural contra la derecha?

"La guerra de sexos del modelo de Abascal restringe libertades también a los hombres"

En absoluto. Lo que ceo que está pasando es que Abascal ha convertido el feminismo en una guerra de sexos. Y el feminismo lo que hace es mejorar la libertad de los hombres y las mujeres en nuestro país. El modelo que está secuestrando al PP es el de Abascal convirtiendo el feminismo en una guerra de sexos. Y yo le pregunto a la ciudadanía española: ¿Otorga más libertad a los hombres el modelo de matón de Abascal? ¿Es esa la referencia que queremos para nuestros hijos y para nuestras hijas? ¿Son más libres los hombres?

Me hago otra pregunta: en el modelo de la guerra de sexos de Abascal y de la extrema derecha que compra el PP, si un hombre se toma hoy un permiso para cuidar a su hijo o a su hija, como hizo el padre de mi hija, sería objeto de burlas; sin embargo, lo que dice el feminismo es que un hombre que se toma un permiso para cuidar a su hijo o a su hija le otorga más libertades porque va a poder disfrutar su hijo de su padre, pero es que su padre va a ser mucho más feliz por el cuidado de su hija. La guerra de sexos del modelo de Abascal restringe libertades también a los hombres. ¿El modelo referencial para un adolescente es que tenga que ser un machito, como quiere el señor Abascal? ¿Ese niño es más libre? ¿Es lo que queremos los padres y las madres? Yo creo que no, que queremos que ese niño pueda ser como le dé la gana y que no tenga que convertirse en un machito o ser agresivo para poder tener éxito en la vida.

Las políticas por el bien común (para contener la crisis climática, la defensa de la igualdad de género…) colisionan con el esfuerzo individual que estas políticas exigen a cada ciudadano, que es lo que provoca un rechazo de esas políticas. ¿Cómo se casan estos dos elementos?

"Hay malestar social y este es el problema; la gente no vive bien, la gente vive mal"

Esta pregunta es muy interesante, y más allá de la complejidad de la extrema derecha en el mundo a día de hoy, en la que yo no soy una experta, hay un elemento diferencial más allá de los que siempre hablamos. Siempre hablamos de la inmigración, del feminismo y del cambio climático. Hay un factor que estamos dejando a un lado y que ya todos los sociólogos y sociólogas están poniendo en el centro, que es el coste de la vida, en Europa y en nuestro país. Hay malestar social y este es el problema; la gente no vive bien, la gente vive mal. Insisto, la mediana salarial en España es de 21.600 euros y esto son 1.542 euros brutos al mes en 14 pagas. Por lo tanto, en España no vivimos bien. Digo esto porque el problema está en que la gente ve que sus condiciones de vida se deterioran, y si se deterioran ven que los dejamos solos, que no estamos actuando.

Desde Sumar somos claras: esta campaña va de tu vida y va del coste de la vida. Va de la cesta de la compra, del reparto justo de la riqueza, de que hay cuatro millones de personas que han contraído hipotecas en unas condiciones X, con un interés variable; pero no con la estrategia suicida del Banco Central Europeo a día de hoy, que ha revalorizado su cuota hipotecaria en términos medios en 300 euros. Y va de que, como nos dicen todos los institutos, el 50% de la gente que vive de alquiler está en riesgo de pobreza. No entenderlo no es saber lo que necesita la gente. Yo incorporo a los debates que hay en torno al populismo de la extrema derecha el hecho de la vida de la gente, y esta creo que es la mirada que tenemos que tener. La vida de un trabajador hoy es mucho más cara y hay incertidumbres, inseguridades y esto es lo que tenemos que hacer frente al sálvese quien pueda y frente a unas estrategias que nunca se pueden plantear desde arriba.

Pensar la política climática desde arriba es equivocarse; hoy la justicia climática va de la mano de la justicia social. Lo vemos con la ola de calor, tiene sesgo de clase: quienes más sufren el cambio climático y la ola de calor son las gentes más humildes, los barrios de los trabajadores de nuestro país, se están muriendo. No es una discusión de intelectuales y de ciencia, que también, es Doñana: el conflicto en Doñana es de modelo productivo, de cambio climático, de aberraciones políticas… Hoy una cajera de supermercado o una médica de cualquier hospital tienen clarísimo que la emergencia climática va con ellas.

Esta campaña va de cosas concretas, no son grandes cosas pero son muy importantes. Está la política del gran relato, de los grandes discursos, y la política de la vida de la gente, la que le gusta a Sumar, la política útil. Esta pregunta es de mucho interés y la respuesta está en el coste de la vida. Cuando Nadia Calviño dice que el código de buenas prácticas hipotecarias funciona se está alejando de su país. No es verdad.

¿Y cómo puede actuar un Gobierno en estas materias con competencias transferidas a las comunidades autónomas?

"Las políticas que fructifican son las que van de diálogo"

Es una estrategia de país y se puede hacer, hay que disponer de recursos para hacerlo. Las competencias en materia de empleo son de ejecución de las comunidades autónomas; en las políticas activas de empleo, la estrategia la centralizábamos como país en el empleo joven y los éxitos los tenemos ya, y ha sido un éxito compartido. Se puede hacer, la cuestión es elegir lo que uno puede hacer, hay cuestiones que van dirigidas a una estrategia de país. Sumar, además, va de diálogo y creo que las políticas que fructifican son las que van de diálogo; si te sientas con los consejeros señalando las indecencias, claro que lo van a hacer.

¿Cómo es posible que en el siglo XXI tengamos centros escolares sin climatización? Siempre he dicho que tenemos un país a medio hacer. Por eso hablo tanto del proyecto de país. Estoy cambiando normas que vienen de 1985, es como que España se detuvo ahí. Por eso hablamos tanto desde Sumar de un proyecto de país que tenemos que mejorar. En el siglo XXI no se pueden tener escuelas en nuestro país sin climatización y no podemos tener a docentes o a sanitarios en las condiciones en las que los tenemos aquí.

¿A qué achaca la pérdida de fuelle de buena parte de la izquierda alternativa el 28M?

Bueno, todavía no tenemos análisis cualitativos para saber lo que pasó. Lo que sí que es evidente es que la gente está viviendo mal. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que no basta con gestionar bien; la gente quiere más. Gestionamos mucho mejor que la derecha. A pesar de la pandemia, a pesar de los ERTE, a pesar de las prestaciones públicas de desempleo, a pesar de políticas públicas en materia de empleo muy diferentes, tenemos un superávit en el servicio público de empleo de 4.500 millones de euros…

Es decir, que demostramos que gestionamos mejor que la derecha. La derecha lo que hace fundamentalmente es lo que ya hemos visto, saquear las arcas públicas y gobernar para los suyos, que son unos poquitos. Lo estamos viendo ya bajando los impuestos para los ricos. Su estrategia es muy clara. Pero no llega con esto y yo sigo diciendo que el coste de la vida y el malestar influyó en las urnas el pasado 28 de mayo, lo tengo clarísimo; y como siempre digo, no hay que mirar al adversario, hay que mirar a los que se han presentado a las elecciones. Es muy fácil decir que la responsabilidad es del de enfrente. No, si unos avanzan es porque nosotros retrocedemos y lo que nos tenemos que preguntar es por qué retrocedemos.

¿Cree que esto se puede deber, en parte, a que la sociedad se está moviendo a posiciones más conservadoras?

"La gente iba arrastrada a votar (el 28M)"

Yo creo que España es progresista. Me gusta hablar con datos y no tenemos los cualitativos de lo que ha pasado el 28M, no me atrevo a decirlo, pero yo creo que mucha gente no tenía ganas de votar. Por eso creo que hay que votar con alegría y con esperanza, e ir a votar no porque viene no sé quién, sino porque confías en tu país y porque quieres una escuela pública de calidad y porque hemos demostrado que gobernamos mejor y que podemos vivir mejor. Es decir, yo pido el voto para que la gente vote con ganas de vivir, no porque viene no sé quién. No tengo datos y no voy a decir nada hasta que tenga datos, pero a mí me da la sensación, por mi entorno, de que la gente iba arrastrada a votar.

Si el 28M hubo algún ganador entre las izquierdas alternativas, estos fueron BNG y EH Bildu. ¿Qué papel pueden jugar estas fuerzas nacionalistas frente a la expansión de las derechas y ultraderechas de PP y Vox?

"Me presento a estas elecciones para ganar, con un proyecto de país que es diverso, que es plurinacional"

Bueno, esto va por barrios porque hay otras formaciones que son independentistas, hablo de Esquerra Republicana, que se llevó un gran batacazo electoral. Por tanto, esta pregunta no se puede contestar de la misma manera en Galicia que en Euskadi, en Catalunya que en València; no me atrevo a contestar a esto. Yo, desde luego, me presento a estas elecciones para ganar y con un proyecto de país que es diverso, que es plurinacional, que es rico, en fin, que suma y que suma desde la diversidad, lo digo desde mi posición como galega. Quiero un país que sea plurinacional y de mirada larga, y que sea muy democrático.

Tengo una discrepancia con estas formaciones que me entristece, y es que han votado en contra de la reforma laboral, que salió adelante por un voto de un diputado por un error. Creo que ha sido un gran error; si por esas formaciones políticas fuera, hoy no estaríamos como estamos, esto es lo que me distancia de ellos y de ellas. Y quizás deberían de explicarlo porque hoy los datos de la reforma laboral son incontestables; y si dependiera de esas formaciones que usted ha citado, la vida de los trabajadores y las trabajadoras, de miles y miles y miles, no sería así. Y esto en política hay que explicarlo.

Entiendo entonces que deja en el tejado de estas formaciones su relación con Sumar… Gracias a ellos también se han podido sacar adelante muchas medidas del Gobierno. ¿Qué relación le gustaría tener a usted con ellas?

Yo soy una demócrata, yo me presento a las elecciones para ganar. Sumar tiene un proyecto plurinacional, ambicioso, a favor de nuestro país y a favor de las mayorías sociales ¿Qué me gustaría tener? Pues una relación absolutamente democrática. Creo que lo he hecho gobernando y lo voy a seguir haciendo, yo hablo con todo el mundo y trabajo con todo el mundo.

Creo que solamente hay una forma de trabajar en política, que es diálogo, diálogo, diálogo y diálogo. Diálogo social, diálogo intergeneracional, diálogo territorial y, por supuesto, un diálogo que es clave en una España que es diversa, el diálogo con un rural vivo y en el que no podemos confrontar el rural con la urbe, y esto es el proyecto de país que queremos. Por tanto, la apuesta de Sumar es el diálogo, y la relación con estas formaciones políticas, absolutamente de diálogo, de respeto; ahora, nos presentamos a las elecciones para ganar.

Sumar ha anunciado que hará una consulta popular para someter a votación los acuerdos que salgan de la mesa de diálogo con Catalunya, pero no menciona el referéndum. ¿Su partido apoyaría un referéndum de autodeterminación para Catalunya?

"Cuando exista un acuerdo, tiene que poder ser votado por los catalanes"

Sumar lo que apoya es que en cuanto avancen las conversaciones en la mesa de diálogo por Cataluña y exista un acuerdo de mayorías, tiene que ser votado por los catalanes y las catalanas. Y esto es lo que tienen que votar. Esto es lo que Sumar quiere hacer y, además, con una estrategia basada en el diálogo. ¿Alguien se cree que una coalición de Abascal como vicepresidente y Núñez Feijóo como presidente va a mejorar las relaciones entre Cataluña y España? Yo creo sinceramente que no. Por tanto, nosotras somos claras: cuando exista un acuerdo de mayorías, ese acuerdo tiene que poder ser votado por los catalanes y por las catalanas.

Unidas Podemos adoleció como espacio de un sistema para resolver conflictos o debates internos, lo que acabó generando importantes choques públicos .¿Cómo va a hacer Sumar para dar espacio y voz hasta a 15 organizaciones que ha conseguido reunir? ¿Cómo se organizará el grupo parlamentario? ¿Y más allá del Congreso?

"Tenemos un proyecto plurinacional y con fórmulas democráticas"

Muy sencillo, con relaciones democráticas y de respeto. Es muy fácil. ¿Usted cree que ha sido fácil este acuerdo? Yo le digo que no, he hecho grandísimos acuerdos en mi vida profesional y política de todo tipo, grandísimos. Créame que esto ha sido muy complicado, porque es la primera vez en la historia democrática que sucede.

El día que presentábamos la candidatura había alegría en muchas formaciones políticas porque siempre nos mirábamos, pero nunca nos tendíamos la mano. Había alegría y yo estoy deseando hacer actos con todas las formaciones políticas y con el movimiento ciudadano que es Sumar. Esto se resuelve solamente siendo respetuosa, entendiendo que tenemos un proyecto plurinacional y con fórmulas democráticas.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y candidata de Sumar al 23J, Yolanda Díaz, en la redacción de 'Público'. — Jaime García-Morato

Unidas Podemos también era una coalición de diferentes.

Bueno, esta es una coalición estatal. Es una gran diferencia. Es la primera coalición estatal que tenemos. Recuerden ustedes que había coaliciones autonómicas, nosotras mismas desde Galicia éramos así y esto lo hemos cambiado. A esto se le da poco valor en los medios de comunicación, pero ha sido muy complicado en términos jurídicos, en términos políticos, de negociación y demás.

El Gobierno de coalición no ha logrado frenar la inflación de los alimentos ni el coste de la vivienda (alquileres e hipotecas). ¿Qué medidas urgentes propone para atajar estos problemas, y qué medidas a medio y largo plazo propone para eliminarlos?

"España es una anomalía en Europa, no tenemos parque público de alquiler en términos sociales"

La estrategia suicida del Banco Central Europeo que defiende el Partido Popular es llevarnos a la Europa negra de los recortes y del sufrimiento, y es poner en jaque a los modelos productivos y decirle a la gente que va a ser despedida. Los españoles y las españolas cuando vayan a votar el día 23 tienen que tener claro que es una estrategia que va a conllevar afectación del tejido productivo, es decir, de las empresas, y va a haber despidos y va a encarecerse todavía mucho más su vida. Por eso Sumar es clara y aquí ni el PSOE ni el PP quieren actuar.

Ya escuchamos al Partido Popular diciendo que comparten la estrategia de subida de tipos de interés del Banco Central Europeo. Nosotros hemos hecho formulaciones en la cesta de la compra y es posible alcanzar un acuerdo con la distribución de nuestro país. Si me pregunta por qué no se ha hecho, pues sencillamente porque había división en el Gobierno. Es posible el acuerdo, pero si no fuera posible, si las grandes distribuidoras no quisieran acceder a una cesta de la compra con productos de calidad saludables, rotatorios para celíacos y demás, podemos tomar medidas porque la legislación española lo permite a través del artículo 13 de la Ley de Comercio Minorista. Y esto no es nada revolucionario. ¿Cuántas veces nos dijeron que lo que decíamos nosotros no se podía hacer? Por tanto, en la cesta de la compra, clarísimo: actuar, actuar y actuar.

Sobre el alquiler, lo que hemos vivido este martes, la medida que deja caer el Partido Socialista, esto es una barbaridad, porque cualquier contrato de alquiler que sea objeto de renovación ahora mismo, ya no es que no se vea revalorizado con un límite del 2%, es que en el barrio en el que yo vivo se están revalorizando hasta al 50%. Y esto es decirle a la gente que lo va a pasar fatal. Por tanto, nosotras somos clarísimas: esta medida con carácter inmediato tenía que haberse prorrogado. Por eso queremos ganar las elecciones.

España es una anomalía en Europa, no tenemos parque público de alquiler en términos sociales y esto es la gran asignatura pendiente. La política de vivienda de nuestro país estuvo basada, como saben, en los incentivos fiscales que, además, disparaban el precio. Respecto a hipotecas, el 75% de las que se han suscrito en España, hasta cuatro millones, son a interés variable, y las han suscrito en unas condiciones; el código de buenas prácticas no funciona, lo vuelvo a decir, y toca actuar. Y nosotras somos claras con el impuesto a las grandes entidades financieras. Tenemos que hacer una compensación de la pérdida de poder adquisitivo a estas personas y a estas familias con un ingreso directo.

Su reforma laboral ha cambiado el mercado de trabajo en España y lo ha hecho más estable. Sin embargo, los salarios están aún bastante por debajo del sueldo medio (ordinario bruto) de los 27 países de la Unión Europea y en 2022 subieron menos que la media de Europa. Si a esto le sumamos la inflación y la subida del euríbor, parece que el poder adquisitivo de los trabajadores españoles está condenado a no aumentar. ¿Cómo plantea Sumar revertir esta situación?

"Queremos mejorar la participación de las rentas salariales en la renta nacional por el bien común de la economía"

Esto ya está cambiando. Ya hay un elemento del que nunca hablamos en nuestro país, la productividad. La reforma laboral tenía una estrategia deliberada que es subir los salarios frente a la estrategia del Partido Popular que era la deflación generalizada en nuestro país. Elevamos el salario sencillamente cuando decimos que el convenio del sector prioriza frente a otros, salvo que los otros convenios tengan condiciones mejores, y ya estamos notando la subida en los salarios. Pero la mejor herramienta es el salario mínimo. Es verdad que el Estado sólo tiene competencias en el salario mínimo, pero de ahí mi propuesta de seguir subiendo el salario mínimo y seguir haciendo pedagogía en torno a un país no basado en el low cost salarial, sino en salarios dignos y buenos para la ciudadanía.

Queremos ser europeos en materia salarial y esto creo que es absolutamente clave y hay un debate del que nunca hablamos, el de la participación de las rentas salariales en la renta nacional, y esto es brutal. Queremos mejorar la participación de las rentas salariales en la renta nacional por el bien común de la economía en general: si tenemos mejores salarios, vivimos mejor y las empresas van a poder colocar mejor sus productos y sus servicios en todas las actuaciones.



Uno de los grandes asuntos en este país es el fraude fiscal, que realmente nunca se ha abordado, no sé si por incapacidad…

Por falta de voluntad política.

¿Cuál es su voluntad política?

"El modelo de fiscalidad de Sumar no va de subir o bajar impuestos, va de acabar con los privilegios fiscales"

El primer cambio es el de la reforma fiscal integral de los ingresos públicos: para cumplir con un mandato constitucional los privilegios fiscales tienen que ser eliminados. Los que provocan el escaqueo masivo del pago de impuestos, no sólo con formas de fraude, sino con fórmulas legislativas legales que permiten que un pequeño autónomo, una peluquería o una librería tributen al 17,5% y una grandísima empresa, al 3,8%. Lo hacen porque es legal en España y, por tanto, soy clarísima: el modelo de fiscalidad de Sumar no va de subir o bajar impuestos, va de acabar con los privilegios fiscales. Lo que ya sabemos es que, en el impuesto de la renta de las personas físicas, su recaudación en un 85% procede no de las rentas de capital, sino de las rentas salariales. Y aquí está la injusticia. Desde Sumar lo que queremos hacer es justamente que las rentas de capital paguen. Esta es la clave.

Usted apuntó durante la legislatura a una segunda reforma laboral que podría abordar asuntos como el bajo coste actual de los despidos o la democratización de las empresas y el modelo cooperativista. ¿Qué propone en este sentido? ¿Llevará en su programa esta segunda reforma laboral?

"Hay que hablar del tiempo del trabajo y esta es la gran reforma"

Lo que vamos a hacer es algo mucho más grande, que es la reforma de país del trabajo del siglo XXI. Piensen que el querido Estatuto del año ochenta [tono sarcástico] es, con todo el cariño, el estatuto de Marcelino Camacho y de Nicolás Redondo. Pero, como decían ellos, tiene tintes autoritarios, tiene una concepción de la empresa que es jerárquica, dominante y poco democrática, y, además, tiene una mirada para un mundo del trabajo que no existe ya. Las relaciones laborales hoy son otras, no vivimos en el fordismo, vivimos en una realidad mucho más compleja y el trabajo lo vamos a asumir en su complejidad, que es también con el trabajo autónomo.

Usted señalaba algunas medidas, la fundamental es acoger a los trabajadores autónomos, dotarles de derechos, que caminen hacia la protección social y a la igualación de derechos que tienen las personas asalariadas. En segundo lugar, el despido, para acomodarlo a la Carta Social Europea. El despido en España es una anomalía, pero lo es con 33 días de indemnización por año trabajado, y con 45. El despido tiene que ser disuasorio, lo que es incorrecto es que una empresa conozca de antemano cuál es el precio que le va a costar despedir a alguien. Esto, como digo siempre, a veces se incorporaba incluso en los presupuestos de las grandes corporaciones.

Hay que hablar del tiempo del trabajo y esta es la gran reforma en los usos del tiempo, el tiempo para que vivamos mejor. No sólo es la reducción de jornada sin reducción salarial. Queremos trabajar menos para vivir más, queremos salir una hora antes del puesto de trabajo, queremos que además los profesionales que prestan servicios las 24 horas vean respetadas sus jornadas de descanso. Un facultativo no puede trabajar 24 horas seguidas por su propia salud y por el servicio público. Estamos dando medidas claras y podría empezar, si quiere, desde el artículo uno del Estatuto de los Trabajadores hasta el último de ellos.



La reforma de la ley del 'solo sí es sí' que propuso el PSOE y salió adelante con el apoyo del PP reintroduce la violencia y la intimidación como una forma para determinar la gravedad de las penas. Esto obliga a los jueces a volver a preguntar sobre si la mujer se resistió y cuánto, en lugar de si consintió la relación sexual. ¿Está de acuerdo con estas modificaciones a la ley?

Es imposible en esta entrevista hablar técnicamente de esta ley, lo que usted ha dicho ahora mismo no es exactamente así, con perdón. Es imposible en una entrevista de estas características hablar sobre la ley del solo sí es sí, pero yo le voy a hablar del conjunto de la ley y tiene 61 artículos, de los cuales la gran mayoría de ellos tiene que ver con algo fundamental para las sociedades, que es la prevención.

Cuando el derecho penal actúa es que ya ha fracasado el sistema y, por tanto, estamos ya en la parte final en la que ya ha existido el daño. Pero es que esta norma tiene, insisto, 61 preceptos que son claves para evitar que las mujeres seamos agredidas sexualmente en nuestro país, que tienen que ver con la educación desde la infancia, desde los colegios, la educación de todo tipo, las medidas integrales, las medidas complementarias, el acompañamiento. De esto va esta norma y a mí me preocupa que sólo se hable de una parte, que es la punitiva, que es complejísima.

Por tanto, hago esta mirada larga hacia los aspectos que tienen que ver con esos 61 preceptos de los que nunca nadie habla y que son claves para evitar que el hecho delictivo suceda. Usted me puede decir el debate social lo ha ganado quien lo ha ganado. No lo sé. Lo que es evidente es que tiene 61 preceptos y que el legislador lo que tiene que hacer es evitar que el daño suceda, y para eso es la prevención. Y de esto va a esta norma. Que hay cosas que se pudieron haber hecho mejor, sin lugar a dudas, pero esta es la realidad de esta norma.

Usted ha dicho en alguna ocasión que el debate sobre la forma de Estado es para la próxima década. ¿Por qué siempre se va aplazando?

"Yo soy republicana"

Yo soy republicana y, además, creo que las instituciones no pueden ser hereditarias, que tienen que ser decididas democráticamente. Ahora bien, ¿tenemos una correlación de fuerzas hoy en España a favor de la República? Pues, sinceramente, creo que no, pero vamos, lo van a decidir los españoles y las españolas.

Hemos tenido el Parlamento más republicano de los últimos años…

Yo soy republicana; respeto, lógicamente, todas las instituciones del Estado, los monarcas deberían de hacer lo propio y respetarlas un poquito más también, pero creo que esto lo va a decidir nuestro país, igual que muchas otras cosas.

Usted siempre ha defendido que Sumar es un proyecto para la próxima década ¿Piensa usted estar en esa próxima década al frente de este proyecto pase lo que pase el 23J?

"Sumar ha venido para quedarse"

Sumar ha venido para quedarse y además, como me han escuchado muchas veces, me mueve levantar un proyecto de país, como se ha hecho en el pasado. En fin, creo que nosotros tenemos un proyecto de país, lo hemos trabajado durante un año; a veces ustedes no comprendían lo que hacíamos.

Fíjese, en la negociación que hemos tenido en tan sólo una semana, si no hubiéramos hecho el proyecto de país, el proceso de escucha, no hubiera sido posible, y lo hemos hecho. Por tanto, Sumar ha venido para quedarse y yo tengo, como saben, muchísima ilusión, no sólo en continuar avanzando, sino en dar esperanzas de vida a mi país, y lo voy a hacer.