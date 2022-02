Yolanda Díaz, sobre una hipotética dimisión en caso de no haber prosperado la reforma laboral: "Iba a tomar las decisiones precisas"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, fue entrevistada en 'Salvados', en una atípica entrega del programa que se dividió en dos actos. En una primera parte conversó con Gonzo, el presentador del espacio, desde Ferrol (Galicia), antes del trámite de la reforma laboral.

En la segunda parte, Díaz hizo declaraciones tras la aprobación de la norma en el Congreso de los Diputados después del error del diputado del PP Alberto Casero, que emitió un voto favorable a la aprobación. La ministra de Trabajo aseguró que hubiera tomado las decisiones "que fueran precisas por pura coherencia" de no haber salido adelante la reforma laboral al ser preguntada acerca de si iba a dimitir.

Díaz confirmó antes de la votación que ya había tomado una decisión que, incluso, había trasladado a su equipo si finalmente caía el decreto. No obstante, la vicepresidenta afirmó que continuará en el cargo salvo si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le cesara.

Mensaje a Rufián: "Tiene que explicárselo a los trabajadores"

Una de las partes más destacadas de la entrevista fue cuando fue preguntada por la relación con ERC, que votó de forma negativa al trámite del decreto ley. En ese momento, Díaz lanzó un mensaje de advertencia recordando que la norma había estado a punto de caer si no se hubiera equivocado el representante popular: "Con las cosas del comer no se juega".

Díaz explicó que estuvieron a "pique" con ERC

Del mismo modo, señaló que había escuchado hablar de proyectos personales y que "quien aduce proyectos personales tiene que explicárselo a los trabajadores", en referencia a las palabras del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que aseguró que su partido "no negocia ni vota proyectos personales". Díaz explicó que estuvieron a "pique" en las negociaciones con la formación catalana y que "lo que ellos decían de que no estaba en peligro la norma no era verdad". "Yo no hago política desde lo personal", aseveró.

El voto favorable de Ciudadanos y las tensiones con Calviño

La titular de Trabajo aseguró que le "da igual" quien vote 'sí' a la reforma laboral, pero matizó que su proyecto es antagónico al de Ciudadanos, señalando que el programa político de la formación naranja "va en dirección contraria" a sus ideas, recordando el pacto de Albert Rivera con el PSOE, cuando proponían "rebajar las indemnizaciones por despido y subir el Salario Mínimo Interprofesional un 1%".

Díaz, sobre el correo del Ministerio de Calviño: "La política no se debe hacer así"

También mencionó que el Gobierno de coalición "goza de muy buena salud" aunque reconoce que existen "muchísimas tensiones". Habló sobre el polémico correo que recibió su ministerio desde el departamento de Economía, que dirige la ministra Nadia Calviño, en plenas negociaciones de la reforma laboral con los agentes sociales. Aquel mensaje provocó malestar en Unidas Podemos y desde Trabajo revelaron su malestar y aseguraron que si hubieran "dado a conocer los términos del correo, quizá habría habido una crisis en el Gobierno".

Díaz sostuvo que "la política no se debe hacer así" y que "a las partes hay que respetarlas siempre". "Cuando alguien escribe algo, se mide hasta la última coma. No reflexionaron nada de lo que estaban escribiendo", añadió.

Referéndum monarquía o república

La ministra cree que no es el momento para hacer una consulta sobre la monarquía, porque entiende que no es un tema central en España. Asimismo, aseguró que el actual rey Felipe VI no tiene que dar explicaciones por las presuntas irregularidades de su padre, el rey emérito, y ha recalcado que esa exigencia le corresponde al propio Juan Carlos I, recalcando que el debate no es si tiene o no que regresar a España.

"Yo creo que el problema no es que se haya ido o vuelva, de hecho cuando se fue no entendí muy bien la decisión. El problema está aunque no esté. Cualquier institución merece respeto y merece que conozcamos lo que ha pasado. No es un problema de estar aquí o allí", concluyó la titular de Trabajo.