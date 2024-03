Yolanda Díaz: "Las mujeres llegamos a tener una triple jornada laboral"

Las luchas de las mujeres cobran una especial relevancia todos los 8 de marzo, y la conciliación entre la vida laboral y la personal registra una de las mayores brechas de género, derivada del rol de cuidadoras que el sistema y la costumbre le imponen a las trabajadoras.

Esta problemática y sus soluciones han centrado el debate que este jueves han mantenido la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la periodista y directora corporativa de Público, Ana Pardo de Vera, en la jornada Currantas, organizada por el departamento que dirige Díaz en el marco de la semana del 8M.

"Nos resolvieron el problema de la incorporación de la mujer al mercado laboral, pero no el de la conciliación", ha defendido Pardo de Vera, que ha preguntado cómo es posible reducir la igualdad entre hombres y mujeres en un contexto en el que los cuidados recaen de forma muy mayoritaria en las trabajadoras.

"Las mujeres estamos extenuadas y llegamos a tener una triple jornada laboral. No disponemos de tiempo de descanso y ocio, esto genera muchos problemas sociales que tienen que ver con la salud mental y que produce sociedades con mayor infelicidad", ha explicado la ministra, que ha matizado que su ministerio es de "Trabajo" y no de "Empleo" no por una cuestión nominativa, sino porque mientras el segundo "sólo abarca las relaciones laborales", el primero "contempla el trabajo productivo y el reproductivo, del que nos encargamos las mujeres".

La vicepresidenta segunda ha defendido dos medidas que, a su juicio, resultan esenciales para reducir esta brecha entre mujeres y hombres en la conciliación: el despliegue de una red de escuelas públicas infantiles, y de una red de cuidados "para nuestros ascendientes", dos tareas, la de la crianza y la del cuidado de mayores, que recaen de manera mayoritaria en las mujeres, "también en las mujeres trabajadoras", ha dicho.

La brecha retributiva y los complementos

"El legislador español del Estatuto de los Trabajadores en el siglo XX y sus reformas en el XXI entienden que tenemos que tener unos permisos por afinidad, que yo pueda cuidar a la parentela de mi pareja. Esto es un debate del feminismo, y supone que el rol de las mujeres está en cuidar y las destinatarias de esa afinidad somos las mujeres", ha señalado Díaz.

En este sentido, la titular de Trabajo ha precisado que para desplegar las dos medidas propuestas hacen falta "un debate de país y una gran inversión". Preguntada por Pardo de Vera sobre cómo podría articularse la financiación necesaria para desplegar la red de cuidados, Díaz se ha referido a una "gran reforma fiscal".

"Tenemos una fiscalidad que responde a un siglo XX industrial, fordista y masculinizado, y también contaminante. Además, tenemos una distancia en la presión fiscal con Europa muy importante, y esto supone que tenemos servicios públicos de menor calidad. Una peluquería tributa al 17,5% y una gran corporación bancaria al 3,8%. Además, unos agujeros fiscales en el Impuesto de Sociedades con las bonificaciones fiscales", ha denunciado la ministra de Trabajo.

Díaz ha abogado por que "quien no paga impuestos hoy, tiene que pagarlos para que podamos tener esto que estamos diciendo aquí". También han hablado las ponentes de esta jornada sobre la brecha salarial existente entre hombres y mujeres, una asignatura pendiente en España, pese a que se ha reducido en 25 puntos en los últimos años.

La vicepresidenta ha precisado que la clave está en la "brecha retributiva" porque no es sólo, ni siquiera de manera mayoritaria, un problema salarial, sino que esa distancia entre mujeres y hombres se genera en "elementos sutiles" como los complementos salariales.

"En el mundo de la empresa, a veces sin querer, por inercia, y a veces queriendo, los puestos de trabajo se valoran de manera diferente si son desempeñados por una mujer o por un hombre. En Galicia, en el sector de la moda las mujeres del textil vienen reclamando un complemento de toxicidad por las sustancias que manejan; hacen la misma función que los hombres del textil en la automoción si embargo, estos hombres tienen reconocido el complemento y las mujeres en la industria de la moda, no, pese a manejar los mismos químicos", ha explicado Díaz.

La discriminación de las personas LGTBI, en especial las trans, en el mundo del trabajo también ha sido uno de los ejes del debate de la jornada. La vicepresidenta ha recordado que "cuando hablamos de estas brechas hablamos de una discriminación, y si hay una discriminación es que hay una vulneración de derechos, y eso es gravísimo. Automáticamente eso es calificado como nulo".

También ha señalado Díaz el trabajo de la mesa de diálogo social que aborda el diseño de los protocolos y de los planes de empresa para acabar con la discriminación de las personas trans en los centros de trabajo.