Yolanda Díaz, sobre la organización de la izquierda: "Le corresponde ahora a las formaciones y respetaré lo que decidan"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que la reconfiguración de la izquierda, tras su dimisión como coordinadora general de Sumar, le corresponde a los partidos, y que ella respetará lo que decidan. Díaz ha protagonizado una entrevista en La hora de la 1 en la que ha hablado de su nuevo rol en la política, de los próximos Presupuestos Generales del Estado o de la reducción de la jornada laboral, entre otras cuestiones.

La dirigente gallega ha defendido que "cuando hay malos resultados electorales, la cabeza visible tiene que asumir la responsabilidad de todo el mundo. He hecho lo que tenía que hacer, dimitir y asumir las responsabilidades", en referencia al resultado logrado por la coalición de Sumar en las elecciones europeas.

En este sentido, ha recordado que este jueves el Grupo de Coordinación de Sumar hará efectiva su dimisión como coordinadora general y, previsiblemente, designe de manera temporal a una coordinadora colegiada formada por varias personas de la ejecutiva para trabajar en el día a día.

Preguntada por cómo se llevará a cabo la reorganización de la izquierda tras su decisión de alejarse de los aspectos organizativos de su espacio para centrarse en el Gobierno de coalición, la vicepresidenta ha asegurado que es "muy complejo" gestionar una coalición, la de Sumar, conformada por 15 formaciones políticas "y no sólo es un problema de identidades".

Presupuestos y jornada laboral

En este sentido, tras apuntar a que la "desafección ciudadana" es uno de los principales problemas de la política (en las elecciones europeas del pasado domingo acudió a votar menos del 50% de la ciudadanía), ha insistido en que la reorganización de la izquierda es ahora una competencia de los partidos.

"Esta reflexión le compete a las formaciones políticas y yo respetaré lo que hagan y lo que decidan", ha afirmado. Sobre su nuevo papel, la vicepresidenta ha explicado que "voy a hacer lo que siempre he hecho en condiciones muy difíciles; llevo cuatro años en el Gobierno de España siendo ministra sin tener un espacio", aunque en la pasada legislatura fue ministra de Trabajo y, posteriormente vicepresidenta, con el espacio de Unidas Podemos.

La titular de Trabajo ha dicho que será "una pieza de estabilidad" en el Ejecutivo de coalición y ha avanzado que antes de que termine el mes de junio remitirá al PSOE una propuesta para negociar los Presupuestos Generales del Estado del próximo año.

En esta propuesta, como en la que se negoció antes de que el adelanto de las elecciones catalanas clausuraran las conversaciones, Sumar incluirá una prestación universal por hijo a cargo, la ampliación a 20 semanas retribuidas de los permisos de maternidad y paternidad, una reforma fiscal y una reforma industrial para ajustar la regulación de las deslocalizaciones empresariales y para impedir que una empresa con importantes beneficios pueda llevar a cabo un despido masivo de trabajadores a través de un ERE.

"Hay que renovar el CGPJ, cambiar las normas"

También ha anunciado que este lunes la mesa de diálogo social que aborda la reducción de la jornada laboral "cogerá velocidad de crucero". En este asunto, Díaz ha destacado que la clave reside, no tanto en la reducción de jornada (muchos convenios ya recogen jornadas inferiores a las 40 horas semanales), sino en que no haya fraude en el registro horario (aquí tendrá un papel muy relevante la Inspección de Trabajo).

Sobre el desbloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la vicepresidenta ha explicado que el Gobierno está estudiando la fórmula, tras el ultimátum dado por Sánchez a Feijóo.

"Estamos de acuerdo con Sánchez en que hay que renovar el CGPJ y estamos ante un PP que se rebela ante la Constitución. Feijóo no tiene ninguna voluntad de llegar a un acuerdo. No lo quiere hacer. Si no hay voluntad por parte del PP hay que renovar el CGPJ, cambiar las normas", ha defendido Díaz.