Yolanda Díaz, al PSOE: "Quien piense que en este momento puede hacerlo solo, se equivoca"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha clausurado la asamblea fundacional de Sumar con una intervención en la que ha puesto en valor su proyecto como elemento clave "para el siglo XXI" y en la que ha mandado algunos mensajes al socio mayoritario en el Gobierno de coalición, el PSOE.

Díaz ha asegurado que su espacio seguirá teniendo el objetivo fundamental de defender al Ejecutivo, en un contexto en el que el PSOE ha elevado el tono contra la vicepresidenta tras el adelanto electoral en Catalunya y después de que Pedro Sánchez decidiera suspender la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2024.

"Quien piense en este momento que puede hacerlo solo, se equivoca. Quien piense que es suficiente con conformarnos, se equivoca. El único camino posible es cuidar, cuidar y cuidar el Gobierno de coalición progresista. Desde Sumar no nos vamos a equivocar, vamos a seguir cuidando el Gobierno de coalición progresista", ha asegurado la líder de Sumar este sábado en La Nave de Villaverde, donde su organización ha celebrado su asamblea.

En cualquier caso, Díaz ha precisado que el electorado del 23J dio una mayoría para conformar el Gobierno con el objetivo de "gobernar mejor", y por eso ha defendido que su intención es la de sacar adelante medidas como la reforma del despido o la garantía del derecho a la vivienda.

La vicepresidenta también se ha referido a un asunto que en las últimas semanas ha distanciado al PSOE de Sumar: la corrupción. Hace unos días, Diaz reconoció que se sentía incómoda con el tono bronco y con los reproches que el PP de Feijóo y los socialistas se cruzaba a raíz de las tramas de las mascarillas durante la pandemia.

Discurso contra la corrupción

El PSOE respondió a sus críticas asegurando que no se podía ser "equidistante" en un contexto de ofensiva permanente de la derecha. "Desde Sumar tenemos que ser muy claros, le guste o no le guste a quien sea: vamos a combatir la corrupción venga de donde venga, tenga el carné que tenga el corrupto. La corrupción no se combate con espectáculos, se combate con seriedad. La corrupción no se tapa con nada, se limpia. Sumar va de limpiar las instituciones de corrupción", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que "la corrupción es el mayor disolvente de la confianza ciudadana en la política". También ha defendido la vicepresidenta el proyecto de su plataforma en el ámbito internacional en un contexto de escalada bélica y aumento del gasto en armamento por parte de los Estados.

"Si hay que comprometerse con la paz, lo que tenemos que reivindicar en Europa es una política de defensa europea no subordinada a los intereses de Estados Unidos. Sumar es un proyecto europeísta", ha defendido. La vicepresidenta ha asegurado que, tras la asamblea fundacional de Sumar, "lo que toca es echar raíces en cada municipio".

En el acto de cierre de la asamblea también han intervenido numerosos líderes de la izquierda internacional (como el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, los líderes europeos de los verdes y de la izquierda. representantes de partidos como Syriza o el líder de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon), los líderes sindicales y el resto de ministros de Sumar.

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, que la pasada semana anunció su candidatura a liderar Izquierda Unida, defendió la necesidad de "articular un espacio de la izquierda donde las distintas organizaciones conversemos y armemos estrategias en torno a un mismo programa político. Desde IU seguiremos dialogando para construir un espacio plural donde todas nos sintamos cómodas y en pie de igualdad. Nosotras seguiremos reforzando IU", ha defendido.

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo, ha denunciado el genocidio en Palestina: "Denunciamos el genocidio criminal del Estado de Israel y exigimos que sus responsables rindan cuentas ante un tribunal".

Mónica García, ministra de Sanidad, ha recordad que "siempre hay crispación en los momentos en los que nos jugamos los valores de nuestro futuro. Cada vez que el país avanza, la derecha crispa".

Ernest Urtasun, ministro de Cultura, ha defendido que "las próximas elecciones en Euskadi, Catalunya y Europa van a ser un auténtico plebiscito entre el modelo productivista de los 90 y los que queremos avanzar en derechos. Esta asamblea es la primera parada del giro progresista en Euskadi, Catalunya y Europa".