Yolanda Díaz reprende a PSOE y PP por su pugna con la corrupción: "El nivel es de patio de colegio"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha cargado este jueves contra el conflicto permanente de los últimos días entre el PP y el PSOE por los casos de corrupción de las mascarillas. "Lo que estamos viviendo no es nada confortable, no me siento confortable en este escenario en el que el PP quiere convertir las instituciones y la política en un lodazal, yo no voy a participar en este espectáculo", ha dicho.

A su juicio, los socialistas han cometido el "error" de entrar en ese "marco" de la derecha, un marco que, ha advertido, provoca desafección ciudadana, sobre todo entre la ciudadanía progresista. "En esa estrategia del "y tu más" sabemos muy bien quién gana, y sabemos que pierde la ciudadanía. No cuenten para esto conmigo", ha defendido.

Preguntada sobre la posición del PSOE de confrontar directamente con el PP en ese terreno con las tramas que salpican a ambas organizaciones, la líder de Sumar ha asegurado que "cada uno haga lo que quiera, pero esto es de un nivel de patio de colegio sin precedentes y la corrupción es muy grave, gravísima".

Díaz sí que ha diferenciado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la hora de actuar ante los casos de corrupción, después de que los socialistas hayan decidido apoyar todas las comisiones de investigación registradas en ambas cámaras y de que los conservadores no apoyaran la del Congreso.

"El PP donde no tiene el control de la comisión de investigación vota que no. Otros hemos votado, incluido el PSOE, sí a todas las comisiones. Cuando alguien no tiene nada que ocultar no tiene miedo a nada. Voy a hacer una defensa a ultranza del presidente del Gobierno que ha salido con carácter inmediato con el caso Koldo", ha dicho.

El modelo de Illa es incompatible con el de Ribera

La vicepresidenta segunda también ha hablado de la decisión de los comuns de Ada Colau de no apoyar los presupuestos catalanes pactados entre ERC y el PSC, que terminó con el president de la Generalitat, Pere Aragonés, anunciando un adelanto electoral en el territorio.

"Los comunes hicieron una propuesta con la situación tributaria del macrocasino del Hard Rock, y la cerrazón de Illa cerró el acuerdo. Prefiero el Gobierno de coalición del país; no he escuchado a la señora Ribera, pero el Gobierno respeta el compromiso climático. El modelo de Illa es incompatible con el de la señora Ribera", ha explicado.

Díaz ha criticado la decisión de Sánchez de cerrar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado por el adelanto electoral en Catalunya: "No podemos pasar de decir que los PGE de un país es la propuesta más importante y que vamos a sacarlos, y al día siguiente decir que no pasa nada si no tenemos presupuestos".

Sin embargo, ha aclarado que pese a que parece que no habrá presupuestos este año "vamos a seguir gobernando" y ha recordado que su departamento, el Ministerio de Trabajo, mantiene abiertas negociaciones en el diálogo social para reducir la jornada laboral, implementar planes de igualdad LGTBI en las empresas o reformar el subsidio por desempleo.