Yolanda Díaz registra la asociación 'Sumar' para organizar y dar respaldo jurídico a su proceso de escucha

Yolanda Díaz quiere garantizar la autonomía, también jurídica, de su proceso de escucha activa de la sociedad civil, y para eso personas de su entorno han registrado la asociación 'Sumar', la fórmula legal que permitirá impulsar este proceso.

Así lo han confirmado fuentes del entorno de la vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministerio de Trabajo y Economía Social a Público. Esta asociación tiene el objetivo fundamental de respaldar jurídicamente un proceso de escucha que se sostendrá en buena medida en la organización de actos, debates y asambleas.

El registro del nombre no está todavía formalizado (el Ministerio del Interior, departamento ante el que se habría efectuado el registro, todavía no se lo habría confirmado a las personas que remitieron la solicitud). 'Sumar' no actuaría como una marca o unas siglas de un proyecto político que, recuerdan desde el entorno de la vicepresidenta, todavía no ha echado andar.

Se trata, más bien, de una herramienta que permite sostener legalmente un proceso que, como ha avanzado la propia Diaz en varias ocasiones, pretende desarrollarse al margen de partidos políticos y siglas.

En 1984, el Partido Comunista de Andalucía, de la mano de Julio Anguita, formalizó la denominada Convocatoria por Andalucía, una herramienta que permitió organizar un proceso asambleario durante cuatro meses que derivó en un programa político que, posteriormente, fue el germen de Izquierda Unida-Los Verdes en el territorio.

En la actualidad, está confirmado que la vicepresidenta segunda iniciará este proceso de escucha, cuyo objetivo es el de enraizar con la sociedad civil para identificar sus problemas y demandas; eso pretende servir como base para la construcción de un programa que, posteriormente, aspiraría a conformar un proyecto o plataforma de cara a las próximas elecciones generales (un proceso muy similar al que protagonizó Anguita hace casi 40 años).

Sin embargo, estos últimos pasos (la construcción de una plataforma política) todavía no han sido confirmados por Díaz, que tampoco ha desvelado si será candidata en los próximos comicios a nivel estatal.

La titular de Trabajo ya ha avanzado que el proceso de escucha arrancará tras la celebración de las elecciones andaluzas. Según algunas voces de su entorno, esta fase no se va a basar (al menos de forma exclusiva) en la organización de actos y asambleas "al uso", sino que "va a sorprender en la manera de devolver la política a la gente y la gente a la política". 'Sumar' servirá de paraguas legal y organizativo a esta fase.