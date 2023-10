10 edificis que pots visitar gratis aquest cap de setmana en el 48 h Open House Barcelona

El 48h Open House torna a Barcelona i a sis ciutats més: Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Joan Despí, l'Hospitalet de Llobregat, Vilassar de Dalt i Sitges. Durant tot el cap de setmana, més de 120 espais emblemàtics obriran les seves portes al públic. Alguns d'ells es podran visitar per primera vegada dins del festival d'arquitectura, com el Castell dels Tres Dragons, al parc de la Ciutadella, el Wikihousing o l'Institut Català de la Salut. A més de les visites guiades, acolliran un total de 195 activitats i 17 itineraris.

Tal com indica el seu nom, els edificis participants al 48h Open House Barcelona estaran oberts al públic durant el dissabte i diumenge. L'entrada és gratuïta a la majoria d'immobles. Només s'han de pagar les visites que requereixen una inscripció prèvia. En aquests casos, el cost de la gestió és de 2 euros. Fem un recull d'entre les principals novetats i els clàssics de cada edició

El Palau de la Música

Aquest any, el 48h Open House Barcelona també celebra les commemoracions del centenari de la mort de Domènech i Montaner, per això el festival compta amb espais representatius dissenyats per aquest arquitecte. Un d'ells és el Palau de la Música, que es podrà visitar per primera vegada dins del certamen. Cal inscripció prèvia i l'horari de visites és dissabte i diumenge a les 11:40 i a les 12:30 hores.

Es tracta d'un dels edificis modernistes més coneguts de Barcelona. Construït per Lluís Domènech i Montaner com a seu de l'Orfeó Català, és un dels símbols més destacats del sentiment catalanista de la burgesia de finals del segle XIX. El treball conjunt amb les arts aplicades demostra el domini del detall de l'arquitecte. El 1908, el Palau de la Música va ser declarat millor edifici de l'any per l'Ajuntament de Barcelona.



Institut Català de la Salut

És una altra de les novetats d'enguany. Als inicis, l'edifici, situat al xamfrà del carrer de Balmes amb la Gran Via de les Corts Catalanes, estava destinat a habitatge. Durant la Guerra Civil, va quedar tan malmès que es va reconstruir, a càrrec de l'arquitecte Lluís Bonet i Garí, per allotjar la delegació de Barcelona de l'Institut Nacional de Previsió. A partir del 1983, va passar a ser la seu central l'Institut Català de la Salut, quan es va dur a terme el traspàs de les competències de salut a la Generalitat de Catalunya.

Institut Català de la Salut. — Banc imatges ICS

La distribució interior de l'edifici recorda l'estratègia de la Pedrera: situar les cambres a tocar de la façana, cosa que comporta que la circulació es produeixi a través dels patis interiors, d'una mida més generosa que la típica de la resta d'edificis de l'Eixample. No cal inscripció prèvia i es podrà visitar diumenge de 10:00 a 19:00 hores.

Castell dels Tres Dragons, a la Ciutadella

El Palau de la Música no és l'únic edifici de Domènech i Montaner a la llista del 48 h Open House Barcelona 2023. També obre les portes el Castell dels Tres Dragons. Construït per ser el cafè-restaurant de l'Exposició Universal de Barcelona del 1888, és l'únic edifici que es conserva del recinte de la Ciutadella i es considera una icona de les ambicions de l'esdeveniment.

Castell dels Tres Dragons, a la Ciutadella. — Cedida pel festival

Durant els anys posteriors a l'Exposició, va anar canviant d'ús, majoritàriament museístic. Actualment, és una de les quatre seus científiques del Museu de Ciències Naturals que custodia les col·leccions de zoologia i les de geologia. També acull una biblioteca especialitzada en aquestes disciplines científiques. L'accés al centre està tancat al públic en general. Horari: dissabte de 10 a 14 hores. Visita guiada sense inscripció prèvia.

La Model

Seguim amb La Model, una presó situada a l'Esquerra de l'Eixample convertida en un espai de memòria símbol de la història contemporània de Barcelona. Hi trobareu l'exposició 1.322: Refugis antiaeris de Barcelona, un recorregut fotogràfic pels diferents refugis antiaeris de Barcelona durant la Guerra Civil espanyola. Visita guiada sense inscripció prèvia. Horari: dissabte i diumenge de 10:00 a 19:00 hores.

Un acte des de la Presó Model.

Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes

El Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes ja és un clàssic del 48 h Open House Barcelona. Aquesta joia del gòtic català obrirà les seves portes al públic dissabte de 10:00 a 17:00 hores. El conjunt ha estat utilitzat per la comunitat de les clarisses des de la seva fundació i fins a l'any 1983, que es va obrir al públic. Gràcies a aquest ús ininterromput, avui ens podem atansar a la vida d'aquesta comunitat religiosa femenina tot recorrent-ne els espais més quotidians.

El Museu Monestir conté nombroses obres d'art, objectes litúrgics i mobiliari que la comunitat ha anat aplegant al llarg dels segles.

Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. — Antonio Navarro Wijkmark

Wikihousing Barcelona

Una altra novetat de la 14a edició del 48 h Open House Barcelona: el mòdul Wikihousing, un projecte del col·lectiu Straddle3 i la cooperativa Societat Orgànica per trobar solucions per als habitatges per als joves amb els valors associatius, comunitaris, de l'autoconstrucció, l'arquitectura modular i el baix pressupost.

Enguany, el festival s'uneix a la celebració de la 18 edició de la Barcelona Design Week i a la seva iniciativa global per impulsar l'objectiu ODS número 18 que tracta el disseny com un element clau per al present i el futur de les persones. Horari: dissabte, a les 16, 17 i 18 h. Visita guiada amb inscripció prèvia.



Wikihousing Barcelona. — Elisenda Bonet

Sant Jeroni de la Murtra (Badalona)

És un clàssic de la sarralada Marina per anar d'excursió. Rodejat d'itineraris, Sant Jeroni de la Murtra és un dels tresors del Gòtic català, per elements com el claustre de dos pisos amb decoració escultòrica encara policromada, la torre de defensa (1598), l'hostatgeria, les dependències agrícoles, la infermeria i el celler. El 1947, Francesca Güell i López el va adquirir per convertir-lo en recinte de solitud i silenci, pel repòs religiós i cultural.

El monestir de Sant Jeroni de la Murtra. — Cedida

El 1974 va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). Es podrà visitar diumenge a les 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 i 12:30 hores. No cal inscripció prèvia.

Institut del Teatre

Enguany també es podrà visitar l'Institut del Teatre en el marc del festival d'arquitectura. Es troba en un entorn de gran complexitat, amb una sèrie de construccions de l'Exposició Universal del 1929 i diversos teixits urbans en tensió. Creat per la Diputació de Barcelona l'any 1913, té més de cent anys d'història com a centre dedicat a la docència, la creació, la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni en el camp de les arts escèniques. Durant tots aquests anys ha jugat un paper determinant en la modernització de l'escena catalana.

Per visitar-lo no cal inscripció prèvia i estarà obert al públic diumenge de 10 a 19 hores.

Una imatge de l'Institut del Teatre. — ACN

Palau Montaner

El va començar a construir l'arquitecte Josep Domènech i Estapà i el van acabar els arquitectes Lluís Domènech i Montaner i Antoni Maria Gallissà. Seguint l'estil modernista, van introduir-hi elements ornamentals, com la ceràmica vidriada de l'exterior i els vitralls de la claraboia que il·lumina l'ampli vestíbul interior amb una escala imperial de pedra.

L'any 1950, l'edifici va passar a mans de l'Administració i se'n va fer un canvi d'ús per a oficines. El 1980, s'hi va fer una restauració integral, i els anys 2014 i 2016 s'hi van fer noves actuacions de restauració i rehabilitació de la tribuna posterior, mosaics tessel·lats del paviment, claraboia de l'espai central, vitralls, façanes i tanca de forja. Per visitar-lo -dissabte de 10 a 19 hores-, cal inscripció prèvia.

Palau Montaner. — Antonio Navarro Wijkmark

Museu Nacional d'Art de Catalunya

En el marc del festival també podreu visitar (o revisitar) el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), que sempre és una gran opci. Ubicat al Palau Nacional de Montjuïc, l'any 1934 va obrir les portes com a museu aplegant la col·lecció medieval, i posteriorment s'inauguren les sales noves d'art romànic i art modern. Les portes obertes donen accés a la col·lecció i també a les exposicions temporals. No cal inscripció prèvia i l'horari és diumenge de 10 a 15 hores.