Després d'un cap de setmana de Sant Jordi esplèndid, arriba un cap de setmana llarg coincidint amb el festiu de l'1 de maig, que enguany cau en dilluns. Aquests dies, però, no només se celebra el Dia del Treballador, dissabte i diumenge són els dies internacionals de la Dansa i del Jazz, respectivament. Per tant, ciutats i municipis d'arreu de Catalunya han organitzat actes al voltant d'aquests dos arts, entre moltes altres activitats per gaudir d'aquest dia festiu de més que ens permet el calendari.

Un proposem 10 plans per fer durant el pont de l'1 de maig a Catalunya.

Festes de Primavera al barri de la Sagrera (Barcelona)

La Sagrera celebra les festes de primavera coincidint amb el cap de setmana llarg del Dia del Treballador. Entitats del barri barceloní ofereixen diverses d'activitats per celebrar l'arribada d'aquesta estació, com concerts, cercaviles, tallers i jocs infantils, una fira de productes artesans, un mercat de pagès, entre d'altres.

El pregó de l'edició d'enguany anirà a càrrec de la Penya Barcelonista, que celebra el 20è aniversari.

Ressons Penedès by Cruïlla

Si ets un amant del vi, el cava i la música no et pot pedre el Ressons Penedès, el primer festival de música entre vinyes. L'escenari seran diferents cellers i espais patrimonials i naturals de l'Alt Penedès, com Caves Freixenet, Codorniu, el poble medieval de Torre-Ramona o el Santuari de Foix. Hi actuaran prop de 40 artistes del panorama musical català i estatal: des d'Amaia o Ivan Ferreiro fins a Joan Dausà, els Pets o els Catarres.

Es tracta d'una iniciativa del festival Cruïlla i McCann Barcelona amb la coordinació del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Consulta tots els detalls del programa.

Dia Internacional del Jazz a Barcelona

Aquest diumenge, el passeig de Gràcia de Barcelona -a la confluència amb el carrer Casp- serà l'epicentre del jazz a Catalunya. Més de 10 hores de concerts gratuïts commemoraran el Dia Internacional del Jazz. La jornada, que tindrà lloc des de les 13:00 hores a les 22:00, s'emmarca dins dels actes de commemoració dels 200 anys de l'avinguda.

Hi actuaran sis grups i artistes de jazz locals i d'altres països del món com Sud-àfrica, Brasil, els Estats Units i el Regne Unit. Obrirà la jornada la Sant Andreu Dixie Band, a continuació tocarà el trompetista Joan Mar Sauqué i després el grup Las de Barcelona. També participaran el duo format per Bill Laurance i Michael League de Snarky Puppy, el brasiler Hamilton de Holanda i el sud-africà Nduduzo Makhathini i tancarà la jornada la Balkan Paradise Orchestra.

Visita guiada al Castell de Penyafort (Alt Penedès)

Aprofita aquest cap de setmana llarg per redescobrir el patrimoni català, com el castell de Penyafort, a Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès). L'ajuntament ha organitzat una visita guiada diumenge de 10:30 a 12:00 hores per conèixer la història d'una de les fortificacions més emblemàtiques de la zona.

Durant el segle XI, al raser del castell d'Olèrdola, es va construir una torre de guaita destinada a protegir la terra conquerida als musulmans d'Al-Andalus. Des de llavors, una església, un convent, una residència d'estiueig de la burgesia industrial i fins i tot una presó depenent de l'aviació republicana durant la Guerra Civil, s'han anat afegint a la fortificació original donat lloc al polièdric conjunt arquitectònic actual.



28a Fira del Vi de Falset (Priorat)

Aquest cap de setmana va de vins. Falset acull la 28a edició de la Fira del Vi, la mostra dels vins de la DOQ Priorat i la DO Montsant. Hi haurà degustacions de vins de cellers de la zona, exposicions, cercaviles, foodtrucks i activitats familiars, com el concert d'El Pot Petit, que arriben amb la seva gira Vull cantar i vull ballar.



XXXV Trobada de Campaners a Os de Balaguer (La Noguera)

El divendres i el dissabte Os de Balaguer (La Noguera) acollirà la 35a edició de la Trobada de Campaners, un certamen que vol retre homenatge a l'ofici de campaners, arrelat a la cultura catalana des de temps immemorials.

La trobada és una molt bona ocasió per visitar el Museu de les Campanes, obert al públic, i descobrir tot el que envolta aquesta tradició. També hi haurà una fira d'artesania i alimentació de proximitat.



XXIV Festival Acoustic Vell a Girona

El Centre Cívic del Barri Vell de Girona acull el divendres i dissabte una nova edició del Festival Acoustic Vell, per gaudir de propostes com la performance d'Aryadna Cabrera o la música Pizza Fantasy o Aliment, entre altres. L'entrada és lliure i gratuïta.

Sortida amb Lo Llagut Benifallet (Baix Ebre)

L'Ajuntament de Benifallet organitza diverses sortides a bord de Lo Llagut Benifallet, que intenta ser una rèplica dels antics llaguts que tants anys van trafegar per l'Ebre, transportant mercaderies de fins a 30 tones riu avall i 16 riu amunt.

L'actual Llagut Benifallet té una capacitat de 47 passatgers i passa per les comarques del Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Les rutes són guiades, amb explicacions del patrimoni i fauna i natura de l'Ebre. El recorregut dura una hora aproximadament i les sortides són a les 11:00, 12:30, 16:30 i 18:00 hores.

Model. Festival d’Arquitectures de Barcelona

Aquest cap de setmana és l'últim per gaudir de la segona edició del festival que reflexiona sobre l'arquitectura de Barcelona i la resta de ciutats del món. L'escenari del Model. Festival d'Arquitectures de Barcelona és el Parc de les Glòries, on hi pots trobar un seguit d'instal·lacions efímeres. Consulta tot el programa.

Passejades guiades pels Parcs Naturals de Barcelona

En el marc del programa Passejades guiades, la Diputació de Barcelona proposa diferents itineraris per descobrir el patrimoni natural i cultural dels espais naturals que pertanyen a la Xarxa de Parcs Naturals. Aquest programa ofereix diverses rutes i activitats per a tots els gustos i edats, amb guies experts que coneixen molt bé el territori.

Aquest cap de setmana, s'han organitzat fins a deu rutes, entre dissabte i diumenge: els boscos el Parc del Castell de Montesquiu, la Masia de Can Sadurní, l'Espai Natural dels Colls de Sitges, la Casa Nova de l'Obac, entre d'altres indrets naturals i patrimonials.