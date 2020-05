El 58% de la ciutadania de l’Estat vol un referèndum per decidir entre monarquia o república

El Centre de Recerques Sociològiques (CIS) no pregunta a la població de l'Estat espanyol la seva opinió sobre la monarquia des d'abril de 2015, un any després de l'abdicació de Joan Carles I a conseqüència dels successius escàndols en els quals es va veure embolicat. Abans –a partir de 1994– havia demanat en quinze ocasions als enquestats que qualifiquessin de l'1 al 10 la confiança que tenien en la Corona, que va anar descendint des del notable inicial fins al suspens de les últimes quatre ocasions, amb un mínim del 3,68 en 2013.



Ni tan sols amb el nou Govern de coalició PSOE-Unides Podem el CIS va preguntar per la Prefectura de l'Estat en el seu últim baròmetre, el treball de camp del qual es va efectuar de l'1 al 13 de març. Però diversos indicadors demoscòpics mostren que després de la pandèmia tampoc Felip VI aconsegueix l'aprovat –per primera vegada en el seu regnat– i que la monarquia queda en l'últim lloc de valoració de la ciutadania enfront de la crisi del coronavirus, fins i tot per darrere de la classe política.



Així que Público ha centrat en aquest tema parteix del macro-sondeig que el gabinet demoscòpic Sináptica acaba de realitzar durant el confinament per a aquest diari, amb un treball de camp entre el 28 d'abril i aquest últim 4 de maig: un miler d'enquestes en línia amb quotes per record de vot, sexe, edat, grandària d'hàbitat i comunitat autònoma, i un error mostral de ± 3,1%. El resultat és demolidor per a la Corona: una majoria absoluta dels ciutadan, el 51,6% dels enquestats, voldria que l'Estat espanyol fos una república i poc més d'un terç (el 34,6%) diuen preferir una monarquia com fins ara:

El 55% dels votants del PSOE prefereixen la república

En aquest gràfic interactiu per record de vot (passant el cursor sobre les barres apareixen els noms dels partits) es comprova que no sols els votants d'Esquerra Republicana (ERC) o d'Unides Podem (UP) opten majoritàriament per la república com a forma d'Estat per a Espanya, sinó que també els del PSOE la prefereixen en un 54,8%, enfront de només el 38,9% que es decanten per la monarquia. És un tema en el qual hi ha pocs electors socialistes indecisos, ja que només un 5,9% d'ells no saben o no contesten.

Per descomptat, els votants dels partits de dretes prefereixen la monarquia per gran majoria –encara que no tanta a les de UP o, clar, ERC en favor de la república–, però els que van votar per Ciutadans només superen per la mínima el 50% de suport al rei (51,4%) i gairebé un terç d'ells (28,1%) opta per la república.



Fins i tot diuen preferir la república un de cada cinc votants de Vox (21,9%) i un de cada sis del PP (14,9%). De fet, només dos de cada tres seguidors del partit ultra de Santiago Abascal afirmen donar suport a la monarquia.

Aquesta falta de confiança en la Prefectura de l'Estat queda també palès quan es pregunta als enquestats si la restauració de la monarquia després del franquisme va ser una cosa positiva o negatiu per a l'Estat espanyol. Trencant el suposat consens de l'opinió pública en favor del paper de Joan Carles I en la recuperació de la democràcia, el sondeig de Sináptica ofereix un resultat sorprenent:

Gairebé el 40% estima negativa la restauració de la monarquia

En aquest segon gràfic es pot veure com gairebé el 40% de la ciutadania de l'Estat considera que la restauració de la monarquia després de la mort de Franco va ser un fet negatiu per l'Estat espanyol (39,2%), enfront de menys del 30% que l'estima positiva (29,6%), mentre que més de la quarta part (26,1%) opina que no va ser ni una cosa ni una altra.



Per ideologia, novament la dreta creu positiva la restauració monàrquica, però una altra vegada són molt poc més de la meitat dels electors de Ciutadans els que opinen així, i un de cada cinc d'ells la veu com una cosa negativa. Igual que un 14% dels de Vox i més del 12% dels del PP.

En les files del PSOE s'aprecia una divisió de parers en tres camps molt igualats: el 34,4% no la veu ni positiva ni negativa, un 31,9% la creu positiva i el 29,4% la considera negativa. En qualsevol cas, és revelador que menys d'un de cada tres votants d'aquest partit l'estimin positiva, quan la direcció socialista sempre ha defensat el paper de la monarquia en la Transició.



Per acabar de fitar aquest corrent d'opinió de majoria republicana, es va formular una tercera pregunta sobre si és necessària la celebració d'un referèndum perquè la ciutadania pugui triar la forma d'Estat que prefereix per a Espanya, ja que la Constitució estableix que "la sobirania nacional resideix al poble espanyol, del qual emanen els poders de l'Estat" (Article 1.2). I el resultat obtingut és inequívoc:

Gairebé el 60% de la ciutadania de l'Estat veu necessari un referèndum

En aquest tercer gràfic per record de vot es constata una irresistible majoria de gairebé el 60% favorable a la celebració d'un referèndum per triar entre monarquia i república (58,2%), que encara és més aclaparadora en les files socialistes, ja que el 59,3% dels votants del PSOE donen suport a una consulta popular sobre la forma d'Estat: un referèndum



Com era d'esperar, el suport a un referèndum república/monarquia és gairebé unànime en Unides Podem i Esquerra, però també és de gairebé la meitat (46%) entre els votants de Ciutadans i de gairebé un terç (21,2%) entre els seguidors de Vox... encara que aquesta formació ultra també registra l'índex més gran d'oposició a aquesta consulta popular (65%). Pràcticament el 60% de l'electorat del PP s'oposa a això, però entre els populars figura el més alt percentatge d'indecisos: el 18,6%. També ho estan bastants electors de Ciutadans (13,8%).

En aquest terreny és notable com s'ajusta l'electorat del PSOE a la mitjana de l'opinió de la ciutadania, com es pot apreciar observant les dues primeres barres (negra i vermella) corresponents a cada resposta.



En els gràfics que presentem a continuació es manifesta una notable transversalitat a favor de la república entre sexes, franges d'edat i llocs de residència, encara que estigui més accentuat aquest republicanisme entre els joves i els residents en grans ciutats:



Majoria absoluta de republicans entre majors de 50 anys

La preferència per viure en una república està pràcticament igualada entre homes i dones, encara que hi ha més indecises entre aquestes últimes... i per tant menys d'elles prenen partit per la monarquia.



En la franja d'edat de 18 a 34 anys és major la preferència per la república (58,9%), però també és majoria absoluta (encara que justa) entre els majors de 50 anys, amb el 50,9% dels normalment conservadors jubilats favorables a canviar de règim... i molts pocs indecisos entre ells.



El 54,4% dels residents en grans urbs prefereixen una república i l'índex més gran de monàrquics es registra a les ciutats mitjanes (37,6%), però allí també guanyen clarament els republicans (52,2%). En canvi, en les petites hi ha molts indecisos (16,1% entre els quals no saben i els que no contesten), de manera que els republicans no arriben a ser la meitat (47,9%), però igualment superen àmpliament als monàrquics (36%).

Una distribució molt semblant s'observa en les respostes a les altres dues preguntes:



Només el 24% de les dones veuen positiva la restauració

Són molt poques les dones que consideren positiva la restauració de la monarquia (només el 24,4%), però també hi ha moltes que no la consideren rellevant, així que el percentatge de les quals l'estimen negativa és idèntic al dels homes (39,2%).



Per edats, els joves que la consideren positiva no arriba ni al 18%, enfront de més del 47,5% que l'estimen negativa, i entre els de més de 65 anys es registra el percentatge més gran de suport a la restauració monàrquica (36,5%).

Per hàbitat, els residents en grans ciutats són molt contraris a la restauració: només el 24,3% la veuen positiva, enfront del 39,8% que l'estimen negativa. Però també hi ha molts indiferents (31%).



Quant a la necessitat d'un referèndum, el consens és molt transversal:



Dos de cada tres joves veuen necessari un referèndum

Gairebé sis de cada deu dones veuen necessària una consulta popular (59,3%), mentre que només el 24,2% s'oposen. Però també la secunden el 57% dels homes.



Prop de dos de cada tres joves (de 18 a 34 anys) creuen necessari el referèndum, i només el 21,1% està en contra. Però el suport a la consulta també frega el 60% entre els majors de 50 a 64 anys (59,7%) i només baixa una mica entre els jubilats (57%).

Per lloc de residència, els resultats estan molt igualats. En general, la convicció sobre la necessitat d'un referèndum que decideixi entre monarquia i república està molt estesa entre la ciutadania.