7 propostes primaverals per gaudir del cap de setmana 

Ara sí, dilluns va començar oficialment la primavera astronòmica, que s'allargarà fins al 21 de juny. El sol, les temperatures agradables, els dies cada vegada més llargs... La suma de tots aquests factors ens porta a gaudir dels concerts a l'aire lliure, les festes majors, els vermuts al sol, tasts de vins, les rutes entre els fruiters dels camps florits... Tot i que els més populars són els del Segrià i les Garrigues, aquesta setmana us proposem visitar els de la Ribera d'Ebre. No us deixaran indiferent.

A les portes de la Setmana Santa, també us proposem veure la Passió d'Esparreguera. Recorrem tot el territori i fem un recull de propostes per aprofitar al màxim el dissabte i el diumenge amb tota la família.

Esclat de primavera a l'Ebre

Tercera i penúltima setmana de fruiturisme a Catalunya. No és estrany que aquestes dies les xarxes s'omplin de fotografies de camps de color rosa. L'espectacle de la floració d'arbres fruiters s'ha convertit en un reclam turístic, i no només al Segrià i a Les Garrigues, també a l'Ebre, concretament a la Ribera d'Ebre.

12 municipis d'aquesta comarca de l'Ebre, sota el paraigües de la campanya "La Ribera en flor", organitzen experiències gastronòmiques, com la clotxa o els pastissets, i descoberta del patrimoni, com el pas de la barca de Flix o la importància del riu Ebre per la vida comercial i social de la comarca.

A Ginestar, aquest cap de setmana s'organitza una passejada en carro pels camps florits. A Benissanet, un tast de pastissets i un recorregut pels camps florits del municipi. A Ascó, una visita als camps florits des del castell acompanyada d'un tast de vins. Consulta aquí totes les activitats.

Visita guiada a la ciutat medieval d’Olèrdola

El Museu d'Arqueologia de Catalunya ha programat per aquest diumenge una visita guiada a la ciutat medieval d'Olèrdola (Alt Penedès). En aquesta sortida podreu descobrir com era la vida al municipi fa mil anys i els moments més importants de la seva història.

A principis del segle X, el comte Sunyer va impulsar la creació d'una ciutat al sud del Llobregat. L'estratègica muntanya de Sant Miquel, rodejada de penya-segats i on en època romana republicana s'hi havia construït una torre. A partir de la torre de guaita romana es va crear un castell de frontera i, als seus peus, dins les imponents muralles, una ciutat amb cases, tallers, cellers i graners.

La visita guiada a aquesta històrica ciutat té una durada d'una hora i mitja, d'11:00 hores a 12:30 i el preu està inclòs en l'entrada al recinte.



Tast de vins a la Serra de Montsant (Priorat)

El Priorat és territori de vins. Són molts els cellers de la zona que organitzen tastos, però la majoria són en espais tancats i estàtics. El Refugi Montsant d'Albarca ens proposa una ruta guiada amb tast de vins al Parc Natural de la Serra de Montsant. L'itinerari té un recorregut total de 10 quilòmetres i inclou el maridatge de tres vins durant el camí.

Amb aquesta ruta gaudireu de la combinació de paisatge i vins. La caminada és de nivell fàcil i us acompanyarà un enòleg professional. L'activitat és diumenge i les places són limitades.

MOT, el festival de literatura de Girona

Aquest cap de setmana acaba la nova edició del MOT, el festival literari que acosta escriptors d'àmbit nacional i internacional als lectors. Cada any escull un àmbit temàtic que serveix de fil conductor de l'edició, enguany, sota el títol Pànic, literatura i por, vol indagar a través de la literatura sobre les pors que ens preocupen com a societat. S'organitzen activitats a Girona capital i a Olot. Consulta tot el programa.



16è Músiques Disperses (MUD) a Lleida

Aquest cap de setmana comença la 16a edició del MUD, també conegut com a Músiques Disperses, festival pioner de neo-folk, a Lleida. Al llarg del cap de setmana, s'han organitzat concerts a diversos espais culturals de la ciutat, com la Llotja, el Cafè del Teatre o el Teatre de l'Escorxador.

Alguns dels artistes convidats són Socunbohemio, Nick Mulvey, Kumbia Boruka, el grup multicultural Las Karamba -format per sis dones migrants, originaries de Venezuela, Cuba, Argentina i Catalunya- o Pau Vallvé, que actuarà el dissabte a les 20:00 hores al Teatre de l'Escorxador. Consulta tot el programa.

La Passió d'Esparreguera

A les portes de Setmana Santa, Esparreguera (Baix Llobregat) va donar el tret de sortida a la nova temporada de la Passió d'Esparreguera la setmana passada, un espectacle de cultura popular centenari que cada any reuneix milers de persones. Cor i orquestra posen en directe la tradicional història de Jesucrist amb tecnologia d'avantguarda. Enguany, presenten dos formats: el format tradicional, de matí i tarda, i el nou format de 2 hores i 30 minuts de durada. El preu de l'entrada és de 10 euros.



Circuit AR-DE

El Poblenou Urban District organitza aquest cap de setmana la quarta edició del circuit de galeries, showrooms i museus del Poblenou AR-DE, amb l'objectiu de promoure l'art i el disseny de diferents espais de la ciutat. Alguns d'aquests espais són el Bd Barcelona Design, Disseny Hub, la galeria Chez Xefo, el Piramidón Centre d'Art Contemporani, entre d'altres.

Des de la seva primera edició el 2021, AR, (art), i DE (disseny), busca fomentar la venda i el col·leccionisme d'art, reivindicar el treball d'artistes nacionals i internacionals i de dissenyadors emergents i consagrats i donar visibilitat a altres disciplines artístiques com l'escultura, la fotografia, la il·lustració i el mobiliari. Consulta tota la programació.