Què fer aquest cap de setmana a Catalunya ara que arriba el bon temps?

Arriba el bon temps i amb ell les activitats a l'aire lliure. Les agendes culturals i populars dels municipis i ciutats de tot Catalunya han començat a incloure propostes per gaudir de les temperatures agradables i dels últims dies d'hivern. La floració dels ametllers de Lleida, un festival gastronòmic, passejades guiades per espais naturals de la Xarxa de Parcs Naturals, concerts... Recorrem tot el territori i fem un recull de propostes per aprofitar al màxim el dissabte i el diumenge amb tota la família.

Gaudir de la floració dels ametllers a les Garrigues

Els ametllers dels camps de Lleida ja han començat la floració i diversos municipis de Ponent s'han posat les piles per oferir tota mena d'activitats al voltant d'aquest espectacle de la naturalesa. Els primers arbres a florir són els del Baix Segrià, i els últims, els de la Noguera. Tot i que la floració encara està a mitges, perquè el clima d'enguany ha fet que la majoria d'arbres de la zona presentin una floració endarrerida per a l'època de l'any, Castelldans i Arbeca (Les Garrigues) ja han donat el tret a la temporada.

El diumenge, diversos productors locals d'Arbeca han organitzat un vermut als camps d'ametllers del municipi, amb música i inflables per als més petits. Un dia abans, la Cooperativa d'oli realitza visites guiades a diferents camps d'ametllers florits de la localitat. Pots trobar tota la informació trucant al 973 160 182 o per email escrivint a agrobotiga@arbequina.coop

L'experiència de la floració a les Garrigues va més enllà de la visita als camps florits i arriba també a l'àmbit gastronòmic. Diferents restaurants de la comarca ofereixen menús especials inspirats en aquesta època de l'any. D'aquesta manera, els comensals poden tastar plats que contenen ingredients com pètals de flor d'ametller, crema d'ametlles, o oli d'ametlla. Els establiments que ofereixen aquestes receptes es poden trobar a les Borges Blanques, l'Albi, Cervià de les Garrigues o el mateix municipi d'Arbeca.



El Passeig de Gourmets a Barcelona

Continuem amb experiències gastronòmiques, però ara a la capital catalana. El Passeig de Gràcia de Barcelona acollirà del 9 al 19 de març la sisena edició del Passeig de Gourmets, l'únic festival gastronòmic d'aquest cèntric carrer de la ciutat. 21 restaurants de la zona participaran en aquesta ruta gastronòmica que vol apropar la gastronomia als barcelonins i barcelonines.

Una de les novetats d'enguany són els entrepans d'autor que sis dels restaurants participants han creat per a l'ocasió. De filet de vaca, amb mostassa, de butifarra, amb sardina... Tots valen entre 9 i 18 euros i inclouen beguda. També podreu provar les tapes gourmet que han preparat els diferents establiments.

Soundit, al Parc del Fòrum (Barcelona)

Abans de sopar, però, tens una cita al Parc del Fórum, que el dissabte acollirà una nova edició del Soundit, un festival de petit format que inclou un bon cartell musical, en un ambient relaxat i acompanyat de propostes gastronòmiques. Hi haurà dos escenaris. Els grups convidats a l'escenari 1 són Neska B2B Alexandre Laeddis, que serà a les 17:00 hores, Blawan, que serà a les 19:00 hores i SPFDJ, a les 21:00 hores. Al segon hi actuarà Spacer, GAZZI, Paquita Gordon i DJ Boring, en aquest ordre. Les entrades valen entre 15 i 23 euros.

Aquest no és l'únic festival que se celebra a Barcelona i la seva Àrea Metropolitana aquest cap de setmana. Fa uns dies va començar la 18a edició del festival de música independent Let's, a l'Hospitalet de Llobregat. Aquest divendres actua Calorina Durante i La Plata a la sala Salamandra, a partir de les 19:30 hores; i dissabte cantarà Smoking Souls, Margarita Quebrada i Marta Movidas, entre d'altres.



Passejades guiades per Parc Naturals de Barcelona

De la ciutat a la muntanya. En el marc del programa Passejades guiades, la Diputació de Barcelona proposa diferents itineraris per descobrir el patrimoni natural i cultural dels espais naturals que pertanyen a la Xarxa de Parcs Naturals. Aquest programa ofereix diverses rutes i activitats per a tots els gustos i edats, amb guies experts que coneixen molt bé el territori.

Per aquest cap de setmana s'han organitzat cinc rutes: la visita guiada a la cova Simanya, una de les cavitats més grans del massís de Sant Llorenç Savall (Vallés Occidental); una ruta per paratges perduts de Sant Andreu de Ramió (La Selva); una passejada per la sorprenent riera de Vallcàrquera, al Montseny; una passejada per la zona de la Casa Nova de l'Obac i l'Obac Vell, on es podrà veure com ha evolucionat el paisatge per acciò de la mà humana; i un itinerari des d'Olivella (Garraf) fins al Castell Vell d'Olivella.

Cicle de microteatre en femení a Tarragona

Finalment, fem parada a Tarragona, concretament a la Cooperativa Obrera, on tindrà lloc un cicle de microteatre en femení a càrrec de companyies teatrals liderades per dones amb motiu del Dia Internacional de la Dona, que va ser el passat dimecres. El preu de cada sessió és de 7 euros a taquilla i 4 anticipada.

El divendres a les 20:00 hores tindrà lloc Ofec, de la companyia Les Cícliques. El dissabte a les 18:00 hores hi ha programat La barana, el llimoner i el mar, de la companyia Shiu-shiu i a les 20:00 hores Esfumadas, d'Ariadna Van der Pool i Roser Saló. El diumenge a les 18:00 hores tindrà lloc Verkami per un fill, de La cadena i a les 20:00 hores l'obra Sandàlies, de la companyia Les artistes locals.