8 parcs i jardins que amaga la ciutat de Barcelona

Els parcs i jardins de la ciutat de Barcelona poden ser un bon espai per fugir del bullici cosmopolita. Sol o acompanyat, amb amics o coneguts, són bons indrets per passar-hi una estona per pensar (o no pensar), o per compartir una bona conversa. A que ens toqui l'aire, a prendre el sol, a buscar un espai fresc… qualsevol excusa es bona.

El Park Güell, el laberint d'Horta, el parc de la Ciutadella o Collserola poden ser alguns dels referents en aquest sentit. Però a Barcelona trobem altres indrets menys coneguts (i alguns menys concorreguts) dels que podrem gaudir encara de més pau i tranquil·litat. Us en proposem fins a vuit.

Jardí Botànic Històric - Museu de Ciències Naturals

Ubicat al Poble-sec, l'actual Jardí Botànic és l'hereu d'una llarga tradició de jardins dissenyats amb la voluntat d'estudiar, mantenir i preservar les espècies vegetals. Això no obstant, trobem un precedent a aquest parc amb el Jardí Botànic Històric.

Es tracta d'un jardí botànic creat l'any 1930 per Pius Font i Quer. Avui en dia hi podem trobar exemplars d'espècies molt rares i els arbres més alts de la ciutat, segons destaca l'Ajuntament de Barcelona al seu lloc web.

En aquest cas, es troba ubicat a l'avinguda dels Montanyans, 30-32. Hi podem accedir per just darrere de l'aparcament del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), i es troba ocult entre dues fondalades procedents d'antigues pedreres al sector de la Foixarda de Montjuïc.

"Com que es tracta d'un lloc profund, situat a l'obaga de Montjuïc, l'aire fred s'acumula a la part baixa i les temperatures de la fondalada són fins a quatre graus inferiors a les de la part superior. Aquesta circumstància facilita el desenvolupament d'espècies de caràcter eurosiberià, pròpies de climes més freds", detallen des del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Jardins de Joan Maragall

Seguim a Sants-Montjuïc per parlar dels Jardins de Joan Maragall i el Palauet Albéniz. Encara que pugui semblar el contrari, no tothom coneix aquest indret que trobem a l'Avinguda de l'Estadi, número 69. Els podem visitar dissabtes, diumenges i festius de 10 a 15 h.

Durant l'exposició del 1929, Barcelona va construir una nova residència reial a Montjuïc, a banda de Pedralbes. D'aquí en va néixer el Palauet Albéniz, que es troba envoltat per aquests jardins palatins tan elegants, amb el nom del poeta.

Els jardins de Joan Maragall. — Ajuntament de Barcelona

Originalment, foren dissenyats per Forestier: el seu típic estil francès conflueixen la font central, parterres de broderie, voluptuoses escultures i diverses sorpreses, segons indica el consistori. Entre aquestes sorpreses, podem trobar un petit bosc de bambú del vessant nord i la vista sobre la ciutat que cau a l'est.

Jardins de Mossèn Cinto Verdaguer

I passem al darrer jardí que destaquem del barri del Poble-sec i del districte de Sants-Montjuïc. Es tracta dels jardins de mossèn Cinto Verdaguer, un dels més bonics, estètics i florits de la ciutat.

Ubicats a l'avinguda Miramar 30, són un centre de titularitat pública que obre cada dia a partir de les 10 h i tanquen en funció del moment de l'any i l'horari solar, puix l'hora de tancament és aproximada. Com a referència, de l'1 de novembre al 31 de març tanquen a les 7 de la tarda, i de l'1 d'abril al 31 d'octubre tanquen a les 9 del vespre.

Els Jardins de Mossèn Cinto Verdaguer baixen per un pendent lleuger que permet gaudir d'una bona vista sobre Barcelona i el mar, i fins i tot el Montseny, en dies clars (i menys contaminats). En realitat és un dels jardins temàtics més destacats del parc de Montjuïc, de costat amb el jardí de Joan Brossa i el viver dels Tres Pins.

Jardins - Palau de les Heures

Ubicat al districte d'Horta-Guinardó, aquest centre públic ple d'escultures, brolladors i estanys obre cada dia a les 10 h del matí. De l'1 de novembre al 31 de març, el Jardí-Palau de les Heures tanca a les 6 de la tarda, mentre de l'1 d'abril al 31 d'octubre tanca a les 8 del vespre.

Estem parlant d'uns jardins d'estil renaixentista que envolten l'antic palau, ara fundació universitària. Els trobem a prop del conegut Laberint d'Horta, i poc els tenen a envejar.

Els jardins del Palau de les Heures. — Ajuntament de Barcelona

Foren construïts juntament amb el palau a finals del segle XIX per l'arquitecte August Font i Carreras, a encàrrec de l'industrial Josep Gallart Forgas. D'estil francès i italià renaixentista, dissenyat per Adrià Piera, s'estructura en tres terrasses.

En concret, fou construït a l'estil d'un châteaux francès, i té quatre torres cilíndriques rematades en quatre pics cònics. Al capdavant de la façana trobem un grup escultòric que és una al·legoria de les heures de Josep Campeny, segons indica l'Ajuntament de Barcelona.

Jardins Mercè Rodoreda

La ciutat de Barcelona té dos jardins amb el nom de Mercè Rodoreda, una autora amb una obra lligada al món vegetal i a les flors. El primer el trobem a Sant Gervasi, mentre el segon és un dels pocs exemples de jardí penjat de Barcelona. Hi trobem una mostra de les seves espècies preferides i recurrents a la seva literatura.

Batejat en memòria de l'escriptora, conté una mostra de les seves flors i plantes preferides. S'ubica a la Casa de Convalescència, la seu de la Fundació Mercè Rodoreda, de l'Institut d'Estudis Catalans, hereu de la propietat intel·lectual de la reputada literada.

Parc del Guinardó

Al Parc del Guinardó "conviuen la rusticitat del bosc amb l'elegància d'un jardí d'arbustos retallats, amb l'aigua de protagonista", segons destaca l'Ajuntament de Barcelona. Es tracta d'un parc costerut amb una altura considerable, el que li atorga dos dels grans atractius: un lloc ideal per fer esport i l'oportunitat de gaudir d'unes vistes magnífiques sobre la ciutat.

El Parc del Guinardó. — Ajuntament de Barcelona

El parc del Guinardó té tres parts diferenciades: una d'urbana, una altra d'històrica la frondositat de la vegetació forestal. Les terrasses enjardinades i les pinedes converteixen aquest en un dels espais vers més idonis de Barcelona.

El parc es troba a Garriga i Roca del districte d'Horta-Guinardó. En aquest equipament públic també hi trobarem taules de ping-pong, pistes de petanca, frontó i una àrea de joc infantil.

Jardins de Can Sentmenat

Ja al districte de Sarrià-Sant Gervasi trobem ubicat aquests jardins de Can Sentmenat, al carrer Can Caralleu. Estan ubicats al vessant de la serra de Collserola i s'erigeix en un dels testimonis dels jardins senyorials de la Barcelona de finals del segle XIX.

Els jardins de Can Sentmenat. — Ajuntament de Barcelona

El consistori reivindica el "valor testimonial innegable" d'aquesta construcció de caràcter romàntic i afrancesat. I és que ha mantingut l'estructura i la tipologia originals. Gràcies a les seves enfiladisses arreu de la terrassa podrem gaudir amb calma de les vistes de Barcelona i la serra de Collserola.

Turó Park

I encara a Sarrià-Sant Gervasi acabem el nostre recorregut prop d'un dels indrets més concorreguts de la ciutat. A tocar de la plaça Francesc Macià, aquest parc ofereix gran diversitat d'espècies i exemplars arboris, tant per mida com per edat.

El Turó Park. — Ajuntament de Barcelona

És un parc emblemàtic de Barcelona, però una mica oblidat, tot i estar en un indret concorregut. "El Turó Park és un lloc recollit, elegant i acollidor. Un espai ombrejat amb petits bosquets, parterres d'heura, camins curvilinis i racons paisatgístics de gran bellesa", defensa l'ajuntament de la ciutat.

Ubicat a l'Avinguda Pau Casals 19, el podem visitar cada dia a partir de les 10 del matí. El parc tanca en funció de l'horari solar, però ho acostuma a fer a les 7 de la tarda de l'1 de novembre al 31 de març, mentre que de l'1 d'abril al 31 d'octubre l'horari de tancament aproximat és a les 9 de la nit.