Més enllà de les festes de la Mercè Barcelona, aquest cap de setmana llarg -per als barcelonins- se celebra Santa Tecla a Tarragona, comença LaTemporada a Lleida, s'organitza la Mostra Internacional de Cinema de Conflicte i Pau a l'Ebre i Salt acull el festival MiroRock, entre moltes altres coses. Et proposem 8 plans d'oci i cultura per fer durant el pont de la Mercè arreu del país.

Festes de la Mercè

Després d'un estiu recorrent Catalunya de festa major en festa major, aquest cap de setmana se celebra la de la capital catalana: les festes de la Mercè 2023. Barcelona acollirà fins dilluns més de 300 activitats en diversos espais i escenaris repartits pels sis districtes de la ciutat. Seran quatre intensos dies de festa major en què es barregen tradició, cultura popular, música i una oferta molt diversa d'arts de carrer: des d'un espectacle amb 200 drons, a una oferta infinita de concerts amb música de tota mena.



Festival Terra i Gust

Una proposta per als amants de l'alimentació sostenible. En el marc de les festes de la Mercè, tindrà lloc la tercera edició de Terra i Gust, un festival gastronòmic que convida a gaudir dels aliments de proximitat i saludables. L'escenari serà el parc de la Ciutadella i en total hi participaran catorze reconeguts establiments de restauració de la ciutat. També s'hi podrà trobar una oferta de productes artesanals per menjar i beure.

L'oferta serà variada i assequible. Hi haurà fins a catorze plats a un preu de 5 euros. També s'han organitzat activitats gratis, com tallers per a tota la família, showcookings i xerrades.

Exposició Tutankamon, a l’IDEAL

Més enllà dels actes de la Mercè, també pots aprofitar el cap de setmana llarg per visitar algunes de les exposicions de la nova temporada artística. Et proposem la mostra Tutankamon, l'experiència immersiva de l'IDEAL. S'endinsa en la mitologia, la cultura i la vida quotidiana de l'antic Egipte a través de l'art immersiu. Podràs viatjar 3.400 anys enrere i visitar els temples, tresors i secrets d'una de les èpoques antigues més fascinants. A través del Faraó Nen, descobriràs la història d'una civilització màgica de la qual s'ha heretat infinitat d'elements culturals.



Festes de Santa Tecla

Aquest cap de setmana també se celebra la festa major d'una altra capital catalana, la de Tarragona. El tret de sortida a les festes de Santa Tecla es va donar el divendres passat i després d'una setmana d'actes per als més petits, aquest divendres torna a la càrrega amb tota mena d'actes de cultura popular: des del seguici popular a correfocs, tocs de campana i versots.

Un dels que no et pots perdre és la baixada de l'àliga des de les escales de la catedral de Tarragona, una autèntica explosió de cultura popular que cada any aplega milers de persones que fan vibrar el centre de la ciutat.

Mostra Internacional de Cinema de Conflicte i Pau

La Terra Alta és zona de cinemes. De fet, té fins a vuit sales pels 12.000 habitants que actualment viuen en tota la comarca. Per això no és d'estranyar que al llarg de l'any acull mostres i festivals de cinema. Aquest cap de setmana tindrà lloc una nova edició de FRONT, la Mostra Internacional de Cinema de Conflicte i Pau que vol ser un referent internacional en la reflexió sobre els conflictes presents i passats a partir de l'audiovisual de qualitat com a eina.

Serà un punt de trobada en uns espais únics de la Batalla de l'Ebre per prendre consciència del passat i contribuir a través de la cultura en la construcció d'un món millor. Es projectaran diverses pel·lícules, com Les Harkis, Metronom o Kalev. La mostra recorrerà diverses poblacions de l'Ebre: Corbera d'Ebre, Roquetes, Tortosa i Amposta.



Festa d'inici LaTemporada

Comença el nou curs de LaTemporada, la programació cultural de Lleida, amb tres dies ples de propostes que faran gaudir a petits i grans. El divendres, a l'Escola Princep de Viana, tindrà lloc una cercavila amb la Xaranga Bsumeta. A continuació, a la plaça Josep Prenafeta hi haurà l'espectacle familiar A la fresca, d'Anna Confetti.

El dissabte, a la plaça de l'Escorxador, serà el torn de l'espectacle familiar Rhinos, de Zum-Zum Teatre, i després Amal, de la Companyia de Comediants La Baldufa, a la plaça Esteve Cuito. El diumenge al migdia, als Jardins 1r de maig, hi haurà l'espectacle Vallverque? Vallverdu!, de Berta Puigdemasa i Alba Godoy. Tots els actes seran gratuïts.

XXII Festa de la Sega de L'Ampolla

En el marc de les XXIV Jornades Gastronòmiques de l'Arròs, el diumenge se celebra la 22a edició de la Festa de la Sega de l'Ampolla, que transformarà un any més el port pesquer en un sequer on es mostrarà als visitants el procés tradicional de transformació de l'arròs un cop segat fins al moment de l'ensacat.

També hi haurà una degustació de diversos tipus d'arròs cuinats pels restauradors del municipi. A més, es podran degustar postres i productes elaborats amb aquest cereal. Al llarg de la festa es podrà gaudir de la música tradicional de rondalla i la jota.

MiroRock

Aquest cap de setmana se celebra a Salt la primera edició del MiroRock, un festival dedicat específicament al rock en totes les seves vessants. Hi haurà grups de procedència diversa que actuaran en els tres escenaris diferents de La Mirona. Actuarà Jared James Nichols, Ben Poole, BigBlack Rhino, Sexy Zebras, Burning, Los Tiki Phantoms i Silverflame.