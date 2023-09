8 plans per gaudir de l'últim cap de setmana d'estiu a Catalunya

El dissabte que ve a les 8:50 hores acabarà l'estiu i donarem pas oficialment a la tardor. Per tant, aquest serà pràcticament l'últim cap de setmana complet de l'estiu del 2023, tot i que probablement les temperatures continuaran sent agradables unes setmanes més, almenys durant el dia. Per això les agendes culturals i d'oci d'arreu del país encara estan plenes d'activitats a l'aire lliure, com la Festa de la Verema i el Vi de Verdú o alguns dels actes del 35è Mercat de Música Viva de Vic.

A continuació, us proposem vuit plans que podeu fer aquest cap de setmana a Catalunya, tant divendres com dissabte i diumenge.

35a Festa de la verema i el vi de Verdú

És època de verema i els pobles i municipis amb tradició vitivinícola aprofiten l'ocasió per promocionar aquesta pràctica mil·lenària. És el cas de Verdú (Urgell), que aquest cap de setmana celebra la 33a edició de Bacus Verdú, la Festa de la Verema i el Vi, on els i les assistents hi trobaran una Mostra de Vins que comptarà amb els cellers locals i d'altres de la DO Costers del Segre que oferiran degustacions, tasts dirigits de diferents vins, a més d'activitats diverses relacionades amb la verema.



La Terrasseta de Santa Tecla (Tarragona)

Aquest cap de setmana es dona el tret de sortida a les Festes de Santa Tecla -tot i que el cap de setmana fort pel que fa a actes és el que ve- amb la 12a edició de La Terrasseta, el festival feminista de música independent, cinema i arts de carrer de Tarragona, que enguany torna amb propostes com la que oferirà Sara Hebe, Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, Mujeres o Maite Guevara, entre altres.

Un dels principis fonamentals d'aquesta edició és el de reivindicar el compromís en la contractació i visibilització de dones i persones dissidents de gènere tant dalt com baix de l'escenari, és per això que La Terrasseta 2023 parteix d'un 70% de la programació artística liderada per dones o persones dissidents i tot el seu equip i membres de l'organització estan formats per dones.

Teatre 'Pedra, Paper, Pistola'

Pel que fa a la programació cultural de Girona, aquest cap de setmana destaca l'obra teatre de Pedra, Paper, Pistola, un muntatge sobre els infants soldats creat pels joves actors i actrius de la companyia Galls Molière a la Sala Planeta de Girona. La recaptació íntegra es destinarà a les obres de rehabilitació de la Maternitat d'Elna.

Sinòpsi: "Fa bon temps, has acabat els deures, no tens exàmens… Tens set, deu, setze anys… Pots estar jugant, xerrant, rient… aquí a Blanes, a Etiòpia, a les Filipines, a Ucraïna o a Armènia. Però potser a partir d'avui, depèn del lloc on estiguis, ja no et serà tan fàcil xerrar, riure, anar a l'escola, a l'institut, al metge, abraçar al teu pare… Viure ja no serà fàcil depèn d'on visquis".

35è Mercat de Música Viva de Vic

El dimecres al vespre el pianista menorquí Marco Mezquida va inaugurar la 35a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que fins dissabte, oferirà una programació ben completa. Enguany compta amb la participació de 56 grups/artistes i més de 850 professionals acreditats. El divendres actuarà La Ludwig Band, Clara Peya, Eva Fort i Mazoni, entre d'altres. El dissabte serà el torn dels Figa Flawas, Oxigen, Julieta, Ginestà i Lildami, entre d'altres.

Una de les novetats d'enguany és la posada en marxa d'una nova sala de petit format, la sala 3 de l'Atlàntida. Fins ara s'hi feien concerts acústics, però ara s'ha acondicionat per acollir música amplificada.

Extreme Barcelona 2023

Els amants dels esports urbans tenen una cita aquest cap de setmana amb la 15a edició de l'Extreme Barcelona, que omplirà les graderies del Parc del Fòrum fins diumenge. Hi haurà tres grans instal·lacions: l'Urban Stage, el Central Park -on es faran les competicions de BMX i Scooter- i l'Street Plaça, on es faran les proves d'Skate i Scooter Street. L'entrada serà gratuïta.

Amb motiu del 15è aniversari, se celebrarà per primera vegada el campionat de BMX Street, una modalitat pionera a Europa que promou i destaca l'esport inclusiu i adaptat. Durant tot el cap de setmana hi haurà foodtrucks, exhibicions d'urban art i una oferta musical de Stalow Fest.

Vegan Fest Catalunya 2023

Si ets vegà, aquest cap de setmana tens una cita a Terrassa, que acull el el Vegan Fest Catalunya, que tindrà lloc al Parc de Vallparadís. Organitzat per l'Associació Vegana de Catalunya, aquest any celebra la quarta edició i proposa xerrades, gastronomia, un mercat i la música de Sabor de Gràcia, que actuaran el dissabte a les 21:00 hores.

Entre els participants, destaca la presència de Tobias Leenaert, autor del llibre Hacia un futuro vegano; Oscar Horta, membre de l'organització internacional Ética Animal; Catia Faria, profesora de filosofia a la Complutense de Madrid i membre fundadora del Centre for Animal Ethics de la UPF; i una representant de l'ONG Océanos de Vida Libre.



9a edició del Barcelona Gallery Weekend

Aquest cap de setmana, una trentena de galeries de Barcelona arrenquen temporada en el marc de la 9a edició del Barcelona Gallery Weekend. Totes les exposicions, gratuïtes i de lliure accés, estaran obertes divendres i dissabte de les 11:00 hores fins a les 20:00 i el diumenge fins a les 15:00 hores.

Entre l'extensa programació del Barcelona Gallery Weekend hi ha una retrospectiva, a la galeria Ana Mas Projects, de l'artista abstracta i conceptual espanyola Berta Cáccamo o la proposta de Teresa Estapé, que es podrà veure a la Chiquita Room. A Bombon Projects, l'artista Enric Farres Duran exposarà peces que exploren els mecanismes de la mirada i la galeria Àngels Barcelona acollirà obres de Joan Fontcuberta.



9a Mostra de cervesa artesana de les Terres de l'Ebre

Si ets un amant de la cervesa artesana, aquest dissabte la plaça Lluís Companys de Tortosa acull la novena edició de l'Ebre Beer, la mostra de cerveses artesanes més important de les Terres de l'Ebre. Es podran degustar moltes varietats diferents, amb la presència de mestres cervesers arribats de diferents llocs del país. Al llarg de la tarda i nit hi haurà diverses sessions de DJ i un concert del grup X-Versions.