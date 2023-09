8 rutes en moto per Catalunya per acabar d'esprémer l'estiu

Catalunya és plena d'espais i paisatges encisadors que no cal allunyar-se molt de la carretera per contemplar. Dels Pirineus fins al delta de l'Ebre, hi ha centenars de vies secundàries per recórrer cada racó del país sobre rodes. Això sí, sempre respectant al màxim les normes i la seguretat de la resta d'usuaris.

A banda de la primavera, setembre és el mes ideal per agafar la moto i perdre's per les carreteres de muntanya dels Pirineus, les d'interior o les que voregen la costa de Girona, Tarragona i Barcelona. Encara no ha arribat el fred, però tampoc fa la calor asfixiant dels mesos d'estiu. A més, el país és ple de bars i restaurants on degustar la millor gastronomia mediterrània.

Després d'oferir-vos itineraris per fer en bicicleta, caminant o fins i tot corrents, ara us proposem 8 de les millors rutes del país per fer en moto per Catalunya per acabar d'esprémer l'estiu.

Ruta pel Priorat, la Toscana catalana

Comencem pel Priorat, també coneguda com la Toscana catalana, pels seus paisatges vitivinícoles que recorden a aquesta zona del nord d'Itàlia. Si sou un amant de la gastronomia i el bon vi, una ruta per aquest racó del sud del territori és ideal.

La cartoixa d'Escaladei. — Turisme Priorat

Començant a Barcelona, ​​en direcció sud, agafa la C-32 o l'AP-7 i continua per la carretera N-420 per guadir de les vistes dels camps de vinyes i passar per poblets encantadors com Gratallops, la Vilella Baixa, Morera de Montsant, Falset, Siurana i Porrera. Molt recomanada per fer amb amics, en parella o sol.



Ruta per l'Empordà

En aquest llistat no podia faltar una ruta per la Costa Brava, el paradís dels amants de les carreteres que voregen el mar. El recorregut comença al Parc Natural del Cap de Creus i ressegueix tot l'Empordà, una comarques catalanes més boniques. Passa pobles espectaculars com el Port de la Selva, Calella de Palafrugell, Tossa, Begur... Acaba a Cadaqués, la població més oriental de tota la Península Ibèrica.

Parc Natural del Cap de Creus. — Generalitat de Catalunya

Ruta per la Garrotxa

De la Costa Brava a l'interior e Girona. La Garrotxa és sens dubte una de les zones més màgiques de Catalunya, pel seu espectacular paissatge volcànic. Et proposem un recorregut que comença Castellfollit de la Roca i acaba a Beget, al Ripollès. Has d'agafat la carretera GIV-5221, que passa pels municipis de Montagut i Oix.

També hi ha una altra ruta que surt des d'Olot i passa pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el poble medieval de Besalú i acaba a l'impressionant santuari de la Mare de Déu del Mont. La carretera que has d'agafar és la GI-524 fins a Banyoles, la C-150a i C-66z fins a Besalú i la GIV-5235 fins al santuari.

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. — Garrotxa Turisme

Ruta per la costa del Garraf

La costa del Garraf no és tan coneguda com la Brava o la Daurada, però també amaga carreteres espectaculars per on circular i gaudir del paisatge amb olor de mar. Un dels trams més coneguts és el que va de Sitges a Castelldefels. Té uns 15 quilòmetres de llargada i voreja entre penya-segats, platges naturals i cales. És curtet, per això val la pena fer-lo amb tranquil·litat, tot gaudint d'aquest balcó sobre el Mediterrani.

La tranquil·la i familiar platja del Garraf. — Turisme Sitges

Com que és una via mol transitada, és ideal fer-la a primera hora del matí, coincidint amb la sortida del sol.

La ruta de la Costa Daurada, un viatge entre el mar i el riu

Continuem per una altra ruta de costa, però aquesta vegada per una que voreja pràcticament tota la província de Tarragona. Surt des d'Altafulla, un petit poble del Tarragonès amb un patrimoni històric romà únic, i acaba a Sant Carles de la Ràpita, amb un total de 179 km de recorregut. Passa per Cambrils, on podreu gaudir de fins a nou platges. Després s'endinsa a l'interior i passa per pobles com Mora d'Ebre o Tortosa.

Finalment, l'últim parada és Sant Carles de la Ràpita, ideal per gaudir del paisatge del delta de l'Ebre.

L'Eix Pirinenc

Anem fins al Pirineu, on la carretera N-260, coneguda també com l'Eix Pirinenc, presenta un dels trams més bonics del país entre les poblacions de Sort (Pallars Sobirà) i Adrall (Alt Urgell). Poc transitada i amb un bon estat de conservació, és perfecte per als amants el motor i la conducció.

Una ruta pel c

Entre la plana i els Pirineus trobem el Solsonès, una comarca de grans extensions de bosc i camps de conreu. Et proposem un recorregut circular de 113 km que passa pel Coll de Nargó, Alinyà, Odèn, Lladurs, Solsona i Oliana. Al llarg del camí trobareu desenes de carreteres secundàries ideals per fer amb moto: la C-14, la L-401, la LV-4241, una antiga carretera veïnal molt poc transitada, i la C-26.



Imatge de l'embassament de la Llosa del Cavall, al Solsonès. — ACN

Ruta del Montseny

Si preferiu un paisatge més tranquil i bucòlic, aquesta ruta és perfecta per a tu. Us portarà a través del Parc Natural del Montseny, on les muntanyes, els boscos i els petits pobles amb encant són els protagonistes. Des de Barcelona, ​​pren direcció cap al nord per la carretera C-17 i continua per la carretera C-25. Això us portarà a descobrir llocs com Vic, Tona i Sant Hilari Sacalm.