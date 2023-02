90 entitats internacionals rebutgen la infiltració policial als moviments socials a Barcelona

88 entitats internacionals han denunciat la infiltració d'agents de la Policia Nacional als moviments socials, especialment en l'últim cas destapat a Barcelona per Directa, en què cinc dones han denunciat un agent amb qui havien mantingut relacions sexoafectives. Consideren que amb aquestes pràctiques l'Estat "ha travessat totes les línies vermelles pel que fa a la vulneració de drets fonamentals" i assenyalen que es pot qualificar de tortures mitjançant un delicte contra la integritat moral.

Ho consideren "violència institucional sexualitzada"

N'ha informat Irídia, una de les entitats promotores, que ha ofert una roda de premsa juntament amb l'Organització Mundial contra la Tortura, la plataforma britànica Police Spies out of our Lives i la CGT. "L'ús de les relacions sexoafectives amb finalitats d'espionatge estatal és una forma de violència institucional sexualitzada", han afirmat.

Les entitats, a més de mostrar el seu suport a les denunciants, reclamen a l'Estat que "assumeixi responsabilitats" i rendeixi comptes per tal de "garantir un procés reparador i efectiu per a les persones i moviments afectats". Altres organitzacions firmants són European Civic Forum, Fair Trial,

CIVICUS, Red Global contra la Violencia Policial, EuroMed Rights, Gentium, Centro de Estudios Legales y Sociales, The Network for Police Monitoring i Civil Liberties Union for Europe.



El comunicat recorda que el cas denunciat se suma a dos altres casos d'espionatge revelats en els últims mesos, un a Barcelona i l'altre a València. "Aquest tipus d'operacions policials no només són innecessàries i injustificables, sinó que queden fora de qualsevol marc legal", sostenen les entitats, que també assenyalen la "discriminació de gènere" del cas en qüestió.

Un precedent al Regne Unit

La plataforma britànica Police Spies out of our Lives es va formar arran d'un cas similar, en què l'Investigatory Powers Tribunal (IPT) va concloure que s'havien vulnerat cinc drets fonamentals i va donar la raó a les denunciants, algunes de les quals van ser indemnitzades. Aquest òrgan es dedica a controlar de manera externa el funcionament del cos policial al Regne Unit, un mecanisme que ha estat reclamat reiteradament per entitats com Irídia però que el Parlament ha rebutjat impulsar.

A l'Estat, "la llei contempla que aquest tipus d'infiltracions només es poden dur a terme emparades en una ordre judicial, en supòsits de terrorisme, crim organitzat i tràfic d'estupefaents, i en cap cas amb l'objectiu de prevenir suposats delictes", sostenen les entitats. Per tot plegat, reclamen a l'Estat que aturi qualsevol operació similar que pugui estar en marxa actualment i que garanteixi que fets similars no es tornin a repetir.