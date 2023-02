Les víctimes del policia infiltrat al País Valencià: "No ho entenem, som un moviment assembleari i obert"

"Jo el definiria com una persona molt tímida, cridava l'atenció precisament perquè mai contava res de la seua vida personal, ni tan sols quan estàvem en ambients més relaxats, fent una cervesa i tal", explica una activista de Cuidem Benimaclet sobre Ramón Martínez Hernández, el nom que donava l'agent del Cos Nacional de Policia infiltrat en aquest col·lectiu veïnal de València, segons una investigació publicada per La Directa.

"Som un moviment assembleari i obert, tot el que fem ho fem públicament i amb llums i taquígrafs, no entenem quin interès té el ministeri de l'Interior en infiltrar-se ací"

Martínez va començar a apropar-se a la xarxa associativa del barri de Benimaclet just després de l'esclat de la pandèmia. "Era un moment en què molta gent va quedar despenjada i va tractar de buscar xarxes de suport. Ell ens va dir que feia poc que vivia a València i coneixia poca gent, així que ens va semblar molt normal que s'implicara precisament en la xarxa de cures que va crear-se", continua la mateixa font. I és que, a banda de la indignació, a Cuidem Benimaclet hi regna certa estupefacció: "Som un moviment assembleari i obert, tot el que fem ho fem públicament i amb llums i taquígrafs, no entenem quin interès té el ministeri de l'Interior en infiltrar-se ací". Aquesta plataforma veïnal va crear-se el 2018 per tal d'oposar-se a l'execució d'un pla urbanístic que pretén construir 1.345 habitatges en zones que fins fa ben poc encara eren horta productiva.

Des de llavors ha promogut assemblees participatives, manifestacions i recollida d'al·legacions. L'únic moment de certa tensió va produir-se el juliol del 2021, quan Metrovacesa, la propietària dels terrenys on es vols construir, va tancar diversos solars del barri utilitzats com a pàrquings improvisats i en una manifestació, les tanques van ser tombades. Ara cinc persones es troben a l'espera d'un judici per aquests fets.

Jordi Garcia regenta una llibreria especialitzada en pensament crític al barri de Benimaclet i coneix Martínez per ser un client habitual. "Venia i preguntava molt sobre moviments socials, semblava molt poc format per ser un activista tan frenètic, però bé, jo intentava resoldre tots els seus dubtes i sempre comprava llibres d'aquestes temàtiques". Aquesta activitat constant, quasi malaltissa, és un punt on coincideixen totes les persones preguntades. Des de la xarxa de cures creada durant la pandèmia va passar a implicar-se a Cuidem Benimaclet i després a la xarxa de distribució d'aliments Grama, al grup de suport a migrants sense papers que viuen en una fàbrica abandonada del barri i al taller de muay thai (o boxa tailandesa) que s'havia creat al Centre Social Okupat Anarquista l'Horta, també a Benimaclet. En ocasions va participar en altres iniciatives fora del barri, com actes antifeixistes, un grup de solidaritat amb els migrants de Melilla o un altre que coordinava una visita de zapatistes pel País Valencià.

"Mai va integrar-se als grups antifeixistes o anarquistes i hauria pogut fer-ho"

"Però en general escollia sempre activitats més assistencials i defugia espais més polítics. Mai va integrar-se als grups antifeixistes o anarquistes i hauria pogut fer-ho. Com deia que estudiava treball social, doncs potser els semblava que així donava versemblança al personatge –expliquen activistes de Benimaclet- però en tot cas, no s'entén que pretenia espiant com anàvem a Mercavalència a buscar tomates per repartir-les entre la gent més necessitada".

“No pots confiar en ningú”

"És molt fort, pense que jo li vaig deixar apunts", explica Empar –nom fictici a petició del testimoni-, una persona que va arribar a ser molt pròxima a aquest agent encobert. Empar el defineix com una "grandíssima persona, molt proper, amb escolta, amb iniciativa... i també molt atractiu". Aquesta jove va coincidir amb Martínez a diferents col·lectius, però explica que "hi havia un moment que estava a tot arreu, a totes les manifestacions, a les assemblees, sempre te'l trobaves." Activistes valencians calculen que estava en un mínim de 30 grups de telegram emprats per coordinar iniciatives, alguns dels quals fins i tot els havia creat Martínez i per tant només ell els pot eliminar.

"Jo hi he anat a fer cerveses, li he explicat coses íntimes. I ara em senc violentada i manipulada"

Però més enllà de l'activisme, Empar denuncia la manipulació afectiva: "Jo hi he anat a fer cerveses, li he explicat coses íntimes. I ara em senc violentada i manipulada". "Em senc bruta" defineix en un altre moment de la conversa. "I, sobretot, ara senc que no pots confiar en ningú". "Li hem obert les portes de les nostres cases i ens ha violat la nostra intimitat", denuncien altres activistes. Encara que en aquest cas, a diferència de la recent infiltració denunciada a Barcelona fa dues setmanes, l'agent no va establir relacions sexoafectives amb ningú.

Precisament va ser el descobriment d'un infiltrat policial en els moviments socials de Barcelona ara fa nou mesos, el que va començar a despertar les sospites sobre Martínez. "Mig en broma vam començar a preguntar-nos si podria haver-hi infiltrats a València –expliquen des de Cuidem Benimaclet- i vam coincidir que Ramón seria un candidat ideal. Llavors acabava de marxar de València i havia tallat de colp tots els contactes amb tothom. Desapareixia com havia aparegut, de sobte i sense deixar rastre i alguna gent va començar a pensar que era curiós. I dilluns ens despertem amb aquesta notícia". Com a anècdota i sense que fora un precedent de res, el malnom de Martínez al grup de muay thai era "Ramón el madero".

Iniciatives legals i polítiques

"Aquestes activitats sobrepassen els límits legals i ètics"

En una roda de premsa, Cuidem Benimaclet i el Centre Social l'Horta han denunciat que la infiltració de policies als moviments socials "vulnera drets fonamentals" com el de reunió, participació política o lliure associació i vinculen els seu cas amb els altres dos descoberts recentment a Barcelona. "Aquestes activitats sobrepassen els límits legals i ètics", han denunciat.

L'advocada d'aquests col·lectius, Mara Josep Martínez, ha anunciat que estan estudiant denunciar judicialment els fets, ja que a parer seu "no hi ha empara legal per aquestes infiltracions", que "no responen a una investigació judicial ni tenen cap tipus control d'un magistrat". Per a aquesta advocada "s'estan usant mètodes excepcionals de la lluita antiterrorista per controlar moviments veïnals" i ha recordat que "els mecanismes de control preventiu dels moviments polítics estan expressament prohibits per sentències dels tribunals europeus".

El descobriment del talp també ha provocat moviments polítics. El senador de Compromís, Carles Mulet, ha demanat la compareixença de la cúpula d'Interior. Al Congrés han estat vuit les formacions –Compromís, CUP, ERC, Junts per Catalunya, PDeCAT, EH Bildu, BNG i Más País- els qui han demanat la compareixença del ministre Grande Marlaska. També la diputada d'Esquerra Republicana, Marta Rosique, ha registrat una bateria de 46 preguntes relacioandes amb la qüestió, mentre que la secretària general de la formació al País Valencià, Maria Pérez, ha manifestat que "Marlaska i Pilar Bernabé [delegada del Govern al País Valencià] no poden seguir un dia més".



"S'estan usant mètodes excepcionals de la lluita antiterrorista per controlar moviments veïnals"