Coincidint amb la celebració de l'Assemblea General Ordinària d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart deixarà el proper 26 de febrer la presidència de l'entitat, que ha ostentat des del desembre de 2015, quan va prendre el testimoni de Muriel Casals. L'activista, una de les principals víctimes de la repressió de l'Estat contra l'independentisme -va estar empresonat des d'octubre del 2017 fins el 23 de juny del 2020, quan va sortir-ne via indult-, donarà el relleu al filòsof Xavier Antich, actualment vocal de la junta. A banda de Cuixart, també abandonarà la primera línia d'Òmnium el portaveu i vicepresident, Marcel Mauri, que va tenir un paper especialment rellevant durant l'empresonament del president de l'entitat. Òmnium acumula 190.000 socis.

L'anunci de la seva marxa l'ha fet el propi Cuixart en una entrevista a Rac 1, en què directament ha manifestat que: "Se m’acaba el mandat i no em presentaré a la reelecció. Plego com a president d’Òmnium, però no plego com a activista". En l'entrevista, també ha manifestat que "Òmnium és una entitat que no improvisa. Fa anys que diem que calen nous lideratges, ningú és imprescindible i tothom és important. Això no va de persones, va de col·lectius" i ha subratllat que "soc activista i em poso a disposició de l'entitat i del país des de l’activisme, no tinc cap tipus de voluntat de fer política".



D'aquesta manera, Cuixart complirà el seu objectiu de deixar la presidència d'Òmnium en llibertat, ja que quan va ser represaliat va subratllar que no seria l'Estat espanyol qui decidiria la cúpula de l'entitat: "Vaig entrar a la presó com a president d'Òmnium i en surto com a president d'Òmnium", va proclamar quan va ser indultat. Antich (la Seu d'Urgell, 1962) és filòsof, escriptor i professor de la Universitat de Girona, i president de la Fundació Tàpies.