Cuixart crida a defensar l’escola catalana a l’entrega de premis de la Festa Òmnium de les Lletres Catalanes

Quatre anys han passat des que el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va poder assistir a la cerimònia de lliurament de premis de la Nit de Santa Llúcia. La Festa de les Lletres Catalanes és un esdeveniment carregat d’història, amb més de 70 edicions a les seves espatlles d’ençà la seva primera edició l'any 1951 a la ciutat de Barcelona, que se celebra anualment poc abans del Nadal i des del 2020 al Teatre Nacional de Catalunya (TNC). Aquest any, Sergi Belbel s'ha endut el premi Sant Jordi per la seva primera novel·la, Morir-ne disset (Proa), i també han estat reconeguts la plataforma audiovisual Filmin o l'artista xinès Ai Weiwei, entre d'altres.

Cuixart demana als partits que deixin de fer "política de curta volada" i protegeixin l’escola catalana

La qüestió de la llengua ha estat molt present al llarg de tota la cerimònia. "La cultura és font de resistència", ha proclamat Cuixart a l’inici del seu discurs recordant els orígens de la gala. Després d’enviar records a Carles Puigdemont o Anna Gabriel, ha volgut fer costat "molt especialment avui a [el diputat de la CUP] Pau Juvillà: avui estem amb i tu en contra de la repressió". En el seu discurs, Cuixart ha agraït als "professionals de la llengua" la seva tasca diària. També ha volgut incloure als representants del sector audiovisual.



Sense esmentar les polèmiques que envolten la llei de l'audiovisual, ha demanat als partits que assumeixin "aquesta transcendència històrica", i els ha reclamat suport a "una indústria que ha de ser catalana i en català, que ha de ser i volem capdavantera".



Sense abandonar la defensa de la llengua catalana, Cuixart, "com a fill de família castellanoparlant", ha demanat "a tots els partits de tradició catalana que deixeu de fer política de curta volada i protegiu l’escola catalana, que es garantia de cohesió social". El president d’Òmnium ha convidat finalment als assistents "a sortir el dissabte" a la manifestació unitària davant "d’aquest atac contra aquest model de convivència que sabem que també és un d’èxit". "Ensenyant en català", ha continuat, els mestres "ensenyen també que totes les llengües del món són importants".

Cuixart ha acabat el seu discurs entre aplaudiments i crits "d’independència".

El president ha estat l’encarregat de lliurar –acompanyat pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la presidenta del Parlament, Laura Borràs– el Premi Sant Jordi de novel·la a Sergi Belbel (Terrassa, 1963) per la seva obra Morir-ne disset (Proa), un llibre sobre la confessió d’un assassí que va cometre els seus crims entre el cop d’Estat de Tejero el 1981 i els Jocs Olímpics de Barcelona del 1992. El jurat ha considerat aquesta obra, que ha descrit com una "història ludocriminal, amarada d’humor negre i amb traces de roman à clef", com "una resposta enjogassada i càustica al debat sobre la naturalesa del gènere novel·lístic".

Filmin i Ai Weiwei, entre els premiats

Pel seu "tractament de la llengua catalana en pla d’igualtat a la resta de llengües i la seva potència com a producte audiovisual en el complicat context actual" en una "clara demostració que, si el projecte és bo, es pot fer negoci normalitzat en català", la plataforma de continguts en línia Filmin ha rebut el Premi Muriel Casals de Comunicació 2021.

Ricard Sunyol, guanyador del Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions, i Antoni Vidal, 63è Premi Carles Riba de Poesia

Juan Carlos Tous, un dels fundadors de la companyia, ha estat l’encarregat de recollir el guardó. En la seva intervenció, Tous no només ha reivindicat el paper de la plataforma en el suport al doblatge i subtitulat de continguts audiovisuals al català, sinó també en la promoció d’obres originals produïdes a Catalunya, sobretot "en un moment en el que es parla de quotes", ha assenyalat en referència a les negociacions a Madrid per la llei de l’audiovisual perquè plataformes com Netflix o Disney+ incloguin un percentatge de les seves obres en llengua catalana.

La resta de premiats han estat Ricard Sunyol (El Masnou, 1989) per Declaració d’invencions (Proa), guanyador del 24è Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions; Antoni Vidal (Santañí,1945), guardonat amb el 63è Premi Carles Riba de Poesia per Si entra boira no tendré on anar; i Carles Sala (Girona, 1974) ha aconseguit el 59è Premi Josep M. Folch i Torres de novel·les per a Nois i Noies per Capità Lluc (La Galera).

El 48è Premi Joaquim Ruyra de Narrativa Juvenil ha quedat desert. El 35è Premi Internacional Joan B. Cendrós ha estat atorgat a Ai Weiwei. L’artista xinès va ser un dels signants del manifest Dialogue for Catalonia, promogut per Òmnium Cultural per reclamar l’amnistia, la fi de la repressió i l’exercici del dret a l’autodeterminació. Weiwei també va visitar el Centre Penitenciari de Lledoners quan Cuixart es trobava empresonat i fins i tot va participar en el taller de ceràmica com a professor convidat en una visita que va servir per donar a conèixer la situació dels presos polítics catalans al món.



La presentació de la gala ha estat repartida entre cinc presentadores que representaven a la mateixa persona durant diferents edats de la seva vida, des d’una nena de nou anys (Vinyet Morral) fins a una dona de 60 anys (Anna Güell), passant per una adolescent de 17 anys (Sònia Ninyerola), una dona d’uns 30 anys (Neus Ballbé) i una altra de 45 anys (Meri Yanes). "Quin país ens espera? Quina mena de futur ens espera?", ha preguntat Ninyerola als polítics presents a la sala en un dels moments més destacats de la nit. La gala ha comptat amb les intervencions musicals de Marc Parrot, El Diluvi i Ferran Palau.