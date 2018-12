L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat des dels Estats Units l'amplificació d'una "alternativa progressista al món", "teixint aliances", per frenar la ultradreta i a dirigents com Donald Trump (EUA), Jair Bolsonaro (Brasil) o Mateo Salvini (Itàlia), en un acte públic en el qual ha comptat amb el suport de sectors del Partit Demòcrata.



Colau participa aquest cap de setmana en una trobada organitzada pel màxim dirigent dels demòcrates, Bernie Sanders, qui promou la idea de la necessitat d'un moviment internacional per afrontar una globalització més social.



L'alcaldessa de Barcelona ha participat en un debat al Sanders Institute, a Burlington (Vernon), al costat de l'ex ministre grec de Finances Yanis Varoufakis, l'economista Jeffrey Sachs, la diputada canadenca Niki Ashton i el propi Sanders.



El líder demòcrata nord-americà ha assenyalat el populisme de dretes com "l'amenaça més greu per la democràcia" i ha denunciat la seva estratègia de manipulació de la gent, com és la presentació dels immigrants com a enemics.



“Trump va ser president perquè ningú no parlava del dolor que hi ha en aquest país. Des que ell governa, l’expectativa de vida ha caigut per tercer any consecutiu. Cal que desenvolupem una agenda que atengui els problemes de tots els ciutadans, no només de l’1%. Cal que parlem del poder que té Wall Street, del poder que tenen les farmacèutiques, les companyies d’assegurances, la indústria de combustibles fòssils”, ha afirmat Sanders.

Colau, per la seva banda, ha dit que "enfront de la dreta que alimenta la por dels nostres veïns, necessitem construir esperança. I construir aquesta esperança junts, amb els altres i no contra els altres". "Únicament en aquest camí, amb aliances construïdes des de baix, podem vèncer als Salvinis, Bolsonaros i Trumps del món", ha precisat l'alcaldessa.



Colau, molt aplaudida per Sanders i altres dirigents, ha recordat que és la primera dona que s'ha posat al capdavant del govern de la ciutat de Barcelona, s'ha presentat com una "dona de classe treballadora", que pertany a Barcelona en Comú, una plataforma política i "no a un partit", que representa moviments socials, a activistes dels drets humans i a treballadors que tenen un "nou projecte", "més inclusiu, democràtic, feminista i innovador", que va guanyar les eleccions fa tres anys "sense poder polític ni econòmic".

L'alcaldessa ha posat l'accent en les mesures de caràcter social posades en marxa a la capital de Catalunya: "Avui Barcelona és la ciutat amb major inversió social de l'Estat” i ha recordat la creació per part de l'Ajuntament del primer operador elèctric de titularitat pública que ofereix energia 100% renovable, Barcelona Energia.

“Per primera vegada, el govern de la ciutat està plantant cara a les multinacionals que especulen a la nostra ciutat”, ha manifestat Colau, qui ha subratllat que des de l'Ajuntament s'està obligant a les empreses a pagar els seus impostos (60 milions). “Inspirades per altres ciutats, estem obligant a que les promocions privades destinin un 30% a habitatge assequible”, ha dit l'Alcaldessa de Barcelona, qui també ha recordat les multes que es van posar a Airbnb per anunciar apartaments il·legals.

Colau també ha dit que participar en aquesta trobada no solament és rellevant per compartir experiències, sinó també perquè “des del principi, tal com teníem clar que el nivell local era important, també teníem clar que ho era el nivell internacional, perquè les ciutats és on els canvis globals es materialitzen, tals com el canvi climàtic, les noves tecnologies, les migracions o la lluita contra l'especulació”. En aquest sentit, l'Alcaldessa ha remarcat que per aquest motiu es treballa juntament amb altres ciutats compartint estratègies per a la xarxa de ciutats refugi a Europa, amb la defensa del dret a l'habitatge a les Nacions Unides o treballant juntes per negociar amb Aribnb o Uber.