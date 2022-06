Agbar celebra la Junta General de Grups d'Interès centrada en els criteris ESG

Agbar ha celebrat la Junta General de Grups d'Interès, centrada en els criteris ESG (mediambiental, social, governança), segons informa la companyia en un comunicat.



El president d'Agbar, Àngel Simon, ha definit la trobada -celebrada aquest dimecres, l'anterior va ser el juny del 2021- com "un model innovador de rendició de comptes" per consolidar les aliances amb els seus stakeholders i generar confiança des de la coresponsabilitat.

Simon ha agraït als diversos grups d'interès la seva implicació a debatre reptes actuals i consensuar compromisos de futur "per millorar la qualitat de vida de les persones".

Medi Ambient

Sobre el medi ambient hi ha intervingut el meteoròleg Tomàs Molina, al bloc del qual s'ha destacat la importància de gestionar l'aigua perquè el 2050 més del 40% de la població mundial viurà en àrees d'estrès hídric sever; i el director de Desenvolupament Sostenible d'Agbar, Narciso Berberana, ha explicat l'impacte del canvi climàtic en aquesta gestió.

El director d'Operacions d'Agbar, Guillermo Pascual, ha destacat la xarxa Dinapsis de hubs per a la transformació digital d'Agbar, que actuen amb les administracions per al desenvolupament sostenible (la xarxa té una desena de centres a Espanya); i el gerent de Aguas de Albacete, José Belda, ha afirmat que el hub d'Albacete és un pol d'innovació i dinamització social a la regió.



El president del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández, ha agraït la feina de Canaragua (Agbar), que gestiona l'aigua a municipis de l'illa, davant l'emergència de l'erupció del volcà de La Palma.

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha destacat el projecte Biotop a la seva ciutat com un canvi de paradigma al cicle de l'aigua, i el president d'Aigües de Sabadell, Enric Blasco, ha dit que Agbar s'ha convertit en un partner integral per al desenvolupament sostenible d'aquesta ciutat.

Acció Social

El CEO d'Agbar, Manuel Cermerón; el líder d'UGT Catalunya, Matías Carnero, i un treballador de Viaqua (Agbar), Pablo Gallardo, han debatut sobre l'impuls dels 'green jobs' i han destacat la FP Dual per millorar l'ocupabilitat.



El conseller delegat d'Aigües de Barcelona, ​​Felipe Campos; el coordinador de la Creu Roja, Antoni Bruel, i el president de la Creu Roja Catalunya, Josep Quitet, han destacat com el projecte ONA treballa per la inserció laboral de persones vulnerables a Espanya.

Governança

L'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat i presidenta de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, ​​Lluïsa Moret, ha detallat algunes accions al seu municipi per millorar-ne la qualitat de vida, en abordar-se durant la junta el Pacte Social d'Agbar, la proposta per a una reconstrucció verda i inclusiva després de la Covid col·laborant amb administracions i entitats locals.

El president de la Diputació d'Ourense, José Manuel Baltar, ha subratllat com la col·laboració empresa-administracions permet a ajuntaments petits impulsar-ne el desenvolupament; i la directora de la Càtedra Aquae (Xarxa de Càtedres de l'Aigua d'Agbar), Amelia Pérez, ha destacat la col·laboració empresa-institucions explicant aquesta Xarxa juntament amb universitats públiques i privades.

El director de Desenvolupament Corporatiu de Forética, Jaime Silos, ha analitzat els indicadors d'Agbar en rendició de comptes, destacant-ne la gestió basada en ESG; i el periodista Toni Aira ha explicat, com a membre del Consell d'Agbar, de quina manera aquest òrgan aborda que la governança s'anticipi a riscos i generi confiança.