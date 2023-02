'Aioua' guanya el Premi Finestres de Narrativa en català i 'Vengo de ese miedo' en castellà

Aioua de Roser Cabré-Verdiell i Vengo de ese miedo de Miguel Ángel Oeste són les dues obres guanyadores de Premi Finestres de Narrativa. S'han imposat en aquest certamen en català i castellà respectivament, en uns premis que s'han fet públics aquest dimarts.

D'altra banda, David Pamies i David Sánchez han estat premiats amb el Premi Finestres de Còmic en Català per El rei dels cargols. I Adrià Turina ha rebut la Menció al Talent Novell del Premi Finestres de Còmic en Català per la seva obra Canícula.

La dotació econòmica de cada premi és de 25.000 euros, mentre la Menció al Talent Novell rep 15.000 euros. Així, es tracta d'un dels premis que millor recompensen econòmicament obres escrites en català. A més, El rei dels caragols i Canícula seran publicades per l'Editorial Finestres al llarg de 2024.

D'una banda, el jurat del Premi Finestres de Narrativa en català ha estat format per Marina Espasa, Anna Guitart, Mara Faye Lethem, Pere Antoni Pons i Gemma Medina. D'Aioua, novel·la publicada per Males Herbes, han destacat "la potència verbal i el desplegament d'imaginació amb els quals es descriu un viatge a Iowa que és, també, un viatge al cor de les paraules i del que volen i poden dir". "Per la sensualitat d'una prosa que ens permet entrar en els espais mentals d'una aspirant a escriptora", afegeixen.

L'autora Roser Cabré-Verdiell ha remarcat que són necessaris els premis a obra publicada i que hi hagi un jurat que en pugui fer una lectura acurada de l'obra. Reconeix que el premi representa una empenta total per la novel·la.

L'escriptora ha remarcat que es tracta d'una òpera prima "farcida de coses que són molt característiques d'una primera novel·la". Això no obstant, diu que ha fet el que ha volgut en tot moment i ha recreat en el llibre el seu univers de l'enigma, el misteri i l'ambigüitat.

Premi Narrativa en castellà

D'altra banda, el jurat que ha reconegut Vengo de ese miedo, publicat per Tusquets, amb el Premi Finestres de Narrativa en castellà, ha estat format per Jordi Costa, Mathias Enard, Camila Enrich, Mariana Enriquez i Carlos Zanón.

En aquest cas, destaca "el valor d'aquest testimoni únic, irrepetible, valent i poc convencional en què Miguel Ángel Oeste descriu l'abús constant del pare sota la mirada silenciosa de la mare, tant víctima com còmplice del pare". El jurat també ha valorat "el repte a què s'enfronta l'autor del qual surt airós".

Oeste ha apuntat que és una història "molt personal". A banda del tema de la violència familiar, tracta també sobre l'escriptura. "Aquesta història la vaig començar a escriure en tercera personal i sí que em vaig plantejar quins eren els límits de l'escriptura", ha dit, assenyalant la por com a motor de l'obra.

Còmic en català i menció al talent novell

El jurat del Premi Finestres de Còmic en Català ha atorgat per unanimitat atorgar el premi a l'obra El rei dels caragols, de David Pamies i David Sánchez. En aquest cas, els jutges han estat Anna Abella, Abigail L. Enrech, Max, Nadar i Montserrat Terrones.

"Per crear un univers propi i particular, elaborar una trama ben resolta i addictiva amb un to negre i surrealista, l'ús definit i significatiu del color, i la definició i caracterització dels personatges", han destacat sobre aquest còmic.

Finalment, el jurat ha decidit atorgar una Menció al Talent Novell a l'obra Canícula d'Adrià Turina. Alhora, el jurat del Premi Finestres de Còmic en Català ha optat per declarar deserta la segona Menció al Talent Novell.

Sobre l'obra de Turina, el jurat ha remarcat "el caràcter prometedor del talent que es manifesta en el còmic, el grau de desenvolupament del guió i la bona planificació de la història presentada, la construcció i versemblança dels personatges, l'originalitat, l'humor grotesc i absurd, i el contrast entre la foscor de la trama i la lluminositat del dibuix".