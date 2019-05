Aixequen el confinament a Viladecans de l'activista Tamara Carrasco 

Finalment, el jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona ha decidit aixecar el confinament que requeia sobre l'activista dels CDR Tamara Carrasco, que des del 12 d'abril de l'any passat no podia sortir del seu municipi, Viladecans. El confinament va ser una mesura dictada per l'Audiència Nacional, que inicialment va investigar-la per presumptes delictes de terrorisme, rebel·lió i sedició que van decaure. Finalment, la causa es limita a un possible cas de desordres públics, un fet que va provocar el trasllat de la instrucció a l'esmentat jutjat de Barcelona. Amb tot, s'ha trigat més de mig any a aixecar el confinament des que va caure l'acusació de terrorisme.



El jutjat d'instrucció argumenta que hi ha una "manca de justificació el manteniment de la mesura cautelar", perquè "ha desaparegut la causa que en el seu moment l'havia pogut motivar". Atès que l'acusació es limita a desordres públics, conclou que era "desproporcionat" mantenir el confinament.

El 10 d'abril de l'any passat, una desena d'agents de la Guàrdia Civil van irrompre a casa de Tamara Carrasco, que va ser detinguda i traslladada a la seu de l'Audiència Nacional, a Madrid. Inicialment, la Fiscalia de l'Audiència l'acusava dels delictes de sedició, rebel·lió i pertinença a organització terrorista i va tenir-la 48 hores tancada i incomunicada. Posteriorment, Carrasco va sortir en llibertat però amb una mesura cautelar inèdita: durant més d'un any només sortia de la seva ciutat per comparèixer setmanalment al jutjat de Gavà. Per tot plegat, en una entrevista a Públic es definia com una presa política, perquè al cap i a la fi la seva llibertat de moviments estava molt limitada.



En la mateixa causa també s'investiga l'activista del CDR d'Esplugues Adrià Carrasco, actualment exiliat a Bèlgica. En una conversa recent amb aquest diari no es mostrava optimista de cara a la possibilitat de retornar a Catalunya