Alícia Romero, número 2 del PSC a les eleccions del 12-M

Els partits ja enllesteixen les seves llistes de cara a les eleccions al Parlament del 12 de maig. Si a primera hora d'aquest dimarts s'ha anunciat que l'empresària Anna Navarro serà la número dos de Junts, al migdia el PSC ha presentat les seves candidatures al complet. Qui farà tàndem amb el seu líder, Salvador Illa, serà la mataronina Alícia Romero.

Actual portaveu del grup parlamentari socialista, en els comicis de 2021 havia anat de número sis, de manera que ascendeix quatre posicions. Romero, de fet, ha estat la mà dreta d'Illa al Parlament, per tant el seu pas a número dos és lògic.

A Romero la seguiran els també diputats Ramon Espadaler i Ester Niubó, que ocuparan la tercera i quarta posició, respectivament, a la llista per Barcelona. Espadaler és també el líder d'Units per Avançar, una formació conservadora sorgida de l'antiga Unió Democràtica, amb posicionaments clarament de dretes en àmbits com la seguretat. Ferran Pedret, Rocío García i Pol Gibert són els números cinc, sis i set per Barcelona i, per tant, repetiran com a parlamentaris.

Pel que fa a la resta de demarcacions, Sílvia Paneque serà la cap de llista per Girona, mentre que Rosa Maria Ibarra ho serà per Tarragona. La candidatura a Lleida l'encapçalarà Òscar Ordeig. Paneque és la cap de l'oposició a l'Ajuntament de Girona, on és regidora des del 2011. Ibarra és diputada des del 2015 i va ser regidora durant 15 anys a l'Ajuntament de Valls (Alt Camp). Finalment, Ordeig serà cap de llista per Lleida per quarta vegada consecutiva (2015, 2017 i 2021). Acumula una dècada al Parlament i també ha estar regidor a la Seu d'Urgell.