Almenys un mort i dos desapareguts pels forts aiguats

El fort temporal de pluges d'aquest dimecres a la matinada ha deixat dos desapareguts i un mort. Els Mossos d'Esquadra han trobat el cos sense vida d'un home a la platja de Caldes d'Estrac (Maresme), al límit amb la platja d'Arenys de Mar. Es tracta d'un veí d'Arenys de Munt que va desaparèixer quan intentava moure el seu cotxe i l'aigua se'l va emportar.



També s'està buscant una dona de 69 anys i el seu fill d'uns 42 anys. El riu Francolí es va emportar el bungalou on eren a Vilaverd (Conca de Barberà), situat a prop de la llera. A dins del mòdul hi vivien sis persones, quatre dels quals van aconseguir sortir.



Se'ls busca des de les 22.47 hores del dimarts i, a hores d'ara, ja hi ha involucrades en la recerca dos helicòpters, una unitat especial de gossos i diverses dotacions de la unitat GRAE dels submarinistes dels bombers per buscar pel riu. Després del temporal, l'operatiu està sent especialment difícil per les males condicions del terreny, i fins i tot dos camions de bombers han quedat atrapats pel fang, segons informa el cos de salvament.

Continuem treballant en la recerca de 2 persones que les hauria arrossegat l'aigua, ahir a la nit, quan es trobaven a l'interior d'un mobil home a Vilaverd. A la nit s'ha fet recerca a peu per la llera del riu Francolí, i s'han recorregut camins i pistes de la zona — Bombers (@bomberscat) October 23, 2019

Les pluges també han provocat el descarrilament d'una locomotora a prop de Vinaixa (Garrigues) d'un tren de mercaderies que circulava per la línia R13. Uns quants metres de via s'han enfonsat per l'aigua i ha fet bolcar la màquina. El conductor ha estat rescatat i ingressat a l'Hospital de Valls, on ja ha rebut l'alta. A Artesa de Lleida (Segrià) s'ha localitzat un vehicle enfonsat i encara no se sap si hi havia algú a dins.



A més, unes 20.000 persones s'han quedat sense subministrament elèctric a causa de les precipitacions, 5.000 d'elles a Cambrils (Baix Camp), segons ha informat Protecció Civil. El desbordament de la riera d'Alforja ha deixat molts danys en aquest municipi i s'ha emportat un pont. Com a mesura preventiva, 50 nens d'una casa de colònies d'entre 6 i 7 anys han estat desallotjats i passaran la nit al Palau Municipal d'Esports de la localitat.



També hi ha problemes generalitzats de mobilitat a tot el país. Rodalies de Catalunya ja ha anunciat a través de les xarxes socials que moltes de les línies de tren s'han vist afectades per les precipitacions. El metro de Barcelona també ha patit talls a la Línia 1, la Línia 3 i la Línia 9N, així com alguns busos de la ciutat, com l'H16 i el V19. Els forts aiguats han afectat, en especial, els barris del Poble Sec i de Ciutat Vella de la capital catalana.



Els Bombers de la Generalitat han rebut aquesta mitjanit un total de 948 avisos, amb una situació molt complicada especialment al Camp de Tarragona i a Lleida.

Alerta vermella per pluges

Després de dos dies d'intenses pluges pel pas d'una depressió aïllada en nivells alts o DANA a la península, Catalunya es manté en nivell vermell per risc extrem, amb alerta per precipitacions, tempestes, forts vents i fenòmens costaners.



A Catalunya, es preveu que les pluges acumulin a Girona fins a 180 litres per metre quadrat en dotze hores, encara que l'episodi de la DANA podria elevar aquests nivells per sobre dels 200 litres per metre quadrat. Les tempestes seran fortes a l'Empordà, Pirineu i àrea prelitoral, així com en el litoral sud, i hi haurà ratxes de fins a 80 quilòmetres per hora a més de fenòmens costaners, amb ones de tres a quatre metres.