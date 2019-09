"Violència van ser les porres de l’1-O i també la nostra presó provisional; són les

acusacions de rebel·lió i sedició que han portat la majoria dels membres del Govern

legítim i la presidenta del Parlament a la presó o l’exili, i per les quals ens demanen

desenes d’anys de condemna; és l’existència de centenars de persones encausades com a càstig a l’1-O; són els intents desesperats de barrejar terrorisme i independentisme a les portes de la sentència del Tribunal Suprem, és la voluntat de construir noves causes judicials amb detencions espectaculars i filtracions interessades i falses per bastir un relat criminalitzador contra els detinguts i el moviment sobiranista en general".

Jordi Sànchez i Jordi Cuixart s'han adreçat en aquests termes a la ciutadania de Catalunya en una carta signada per tots dos, en la qual destaquen "la capacitat de la societat de desobeir pacíficament una prohibició injusta i injustificada" com el valor més destacable del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre del 2017.



"El referèndum, com li vàrem recordar als magistrats del Tribunal Suprem, va ser l’acte de desobediència civil més gran que Europa ha viscut mai; 'el moment gandhià de Catalunya' descriu Ramin Jahanbegloo, director del Centre Mahatma Ghandi", remarquen tots dos dirigents en aquesta carta que han titulat com La llavor de la llibertat.

"L’1 d’octubre va fer evident com d’imparable és la voluntat de la ciutadania quan

actua coordinadament en defensa d’un objectiu compartit. Volíem votar i vàrem

votar. L’Estat espanyol, amb tota la seva capacitat de coacció i violència policial, no va poder impedir que més de 2.300.000 dones i homes votéssim en unes 6.000 urnes repartides en prop de 2.000 col·legis electorals oberts arreu del país", recorden.

El president d'Òmnium Cultural i l'ex-president de l'Assemblea Nacional Catalana destaquen la indignació que comparteixen amb molts altres ciutadans per la violència que pateixen "en primera persona", així com "la creixent preocupació ciutadana pel joc brut que l’Estat ens imposa".

Encoratgen la població "a tornar a sortir al carrer" quan sigui convocada per les entitats sobiranistes i a no deixar-se endur "per la ràbia del moment". "El present és dur i probablement les sentències i les pròximes decisions judicials i policials encara el faran més amarg. Però el futur només seguirà sent nostre si som capaços de seguir mantenint viva la llavor de la noviolència", afirmen en el seu escrit.

En el segon aniversari del referèndum de l'1 d'octubre, Cuixart i Sànchez assenyalen amb especial èmfasi l'existència d'un fals relat sobre la realitat de les mobilitzacions que han tingut lloc a Catalunya: "Aprenguem les lliçons de l’1 i el 3 d’octubre per respondre els reptes vinents. Demostrem que nosaltres combatem la injustícia i la violència de l’Estat només des de la noviolència. Només així esmicolarem el seu fals relat i podrem, de nou, derrotar la seva violència, desemmascarar les seves mentides".

"No tenim cap problema a denunciar una i mil vegades la violència i a defensar que

l’únic camí per on el sobiranisme ha de seguir transitant és el de la noviolència". "Però no acceptem lliçons dels qui emparen la violència des de l’Estat", insisteixen, alhora que lamenten la "manipulació" que s'ha fet "d'imatges i víctimes del terrorisme de fa quasi trenta anys per fer-se un espai en la pugna electoral", afirmen en clara al·lusió a la utilització que ha fet Cs de fotografies de l'atemptat d'ETA de l'any 91 contra la caserna de la Guardia Civil de Vic.



causa de la llibertat i la democràcia. No és passivitat, renúncia o inactivitat. No hi ha res que despulli més la violència de l’Estat que el fet que la nostra sigui una actitud tant contundent, massiva i imaginativa com pacífica", insisteixen. "La noviolència és la llavor d’un procés que, si el seguim fent junts, sense renúncies ni por, donarà tard o d’hora el fruit desitjat de la llibertat", conclouen els Jordis.

