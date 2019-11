Un dia resaran el Pare Nostre; un altre alçaran la copa i cantaran el Cara al Sol. També faran acte de presència de carrer i es fotografiaran en els escenaris emblemàtics (ara són dos, Cuelgamuros i Mingorrubio) dels nostàlgics de la dictadura. Així, entre misses, sopars i visites turístiques, transcorrerà un nou 20 de novembre, una de les jornades d'exaltació franquista que apareix en el calendari de diferents organitzacions ultradretanes.



“Ara tenim ració doble”, diu a Público el responsable del Moviment Catòlic Espanyol (MCE), José Luis Corral. Es refereix així a la gran novetat d'aquest any: els seguidors de Franco mantindran la tradició d'acudir a resar al Valle de los Caídos, al que sumaran per primera vegada una visita al panteó del cementiri de Mingorrubio on ara jeu la mòmia. Serà un matí atapeït: a les 11.00 h aniran a la Vall i a les 12.30 se citaran en el cementiri del Pardo.

Corral, un habitual de quanta celebració franquista es realitza a Madrid i zones limítrofes, porta un detallat recompte dels actes que hi haurà al llarg d'aquesta setmana per commemorar el 44è aniversari de la mort del dictador. “M'acaben de cridar de Quintanar del Orden (Toledo) per a avisar-nos que allà també hi haurà missa”, relata per telèfon.



Segons el cap del MCE, el nombre d'actes d'aquest any, el primer sense Franco a la Vall, és similar al d'altres 20-N. El mapa de celebracions franquistes arrenca aquest dilluns a l'Església Col·legial d'El Salvador de Sevilla, on a les 20.00 hi haurà una “santa missa en sufragi de les ànimes del Generalíssim Franco, José Antonio i tots els caiguts per Déu i per Espanya”, organitzada per Fuerza Nueva Andalucia. Aquest grup ultradretà també ha organitzat una missa a la cripta de la catedral de Jaén, on resaran per Franco el mateix dia 20 al matí.



“Efectivament, aquest dilluns a les 20.00 h hi ha una missa per Franco”, afirmen des de l'Església Col·legial d'El Salvador. “La celebració no és una memòria d'un dictador, sinó d'un senyor mort”, ha indicat per telèfon una integrant d'aquesta església. "No sé si té en compte o no si són dictadors, metges o a què han dedicat la seva vida”, ha afegit.



A Madrid hi haurà dues misses centrals: la primera tindrà lloc el dimecres a les 13.00 h a l'Església de Santiago, “oferta per la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios”, anuncia l'MCE en la seva agenda d'actes commemoratius. Per part seva, la Fundación Nacional Francisco Franco resarà a partir de les 19.00 h a l'Església de la Immaculada, a El Pardo. Els ultres que no puguin acudir fins allà tindran a les 20.00 h una altra trobada religiosa: hi haurà un “Rosari per José Antonio Primo de Rivera” a la seu de l'organització falangista Vieja Guardia.



Per part seva, la ultracatòlica Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que ja va mostrar el seu malestar per l'exhumació del dictador, té previst celebrar un “funeral solemne” a la Capella de Santiago Apòstol de Madrid “en reparació per la profanació de la sepultura del Generalíssim Franco”. Després de la missa, els ultres aniran a Mingorrubio per realitzar una nova ofrena floral.



“Segons ens van arribant els actes, els anem afegint a l'agenda”, explica Corral. En aquest llistat encara estan per confirmar les misses que hi haurà en Lucena (Còrdova), Almeria o Lleó, mentre que ja figuren les que es realitzaran en instal·lacions catòliques de Màlaga, Còrdova capital, Granada, Saragossa o Valladolid.

Manifestacions franquistes



A més de resar, els ultradretans tenen previst celebrar algunes manifestacions a Madrid. El divendres, La Falange crida a concentrar-se a partir de les 21.00 h davant el número 24 del carrer Gènova –a escassos 180 metres de la seu del PP–. Allà hi haurà un míting, després faran una manifestació i acabaran amb una marxa nocturna fins al Valle de los Caídos. “Espanya no es vota ni es negocia, es defensa”, afirma el partit ultradretà en un vídeo difós a través dels seus canals en les xarxes socials.



Els franquistes tornaran a mobilitzar-se l'endemà: el dissabte està convocada una manifestació que anirà des de Callao fins a la Plaza de Oriente, on hi haurà un “acte públic en defensa de la Unitat Nacional i contra la Llei de Memòria Històrica a la Plaza de Oriente”.



Per part seva, la formació xenòfoba Democràcia Nacional té previst celebrar un “acte europeu” el dia dissabte, amb la presència de dos ultradretans bastant coneguts en aquest àmbit: l'italià Roberto Fiore, líder de la neofeixista Força Nuova, i l'exeurodiputat britànic Nick Griffin. “Espanya, focus de la revolta”, és el títol del míting organitzat per aquest partit d'extrema dreta.