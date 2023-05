Aragonès denuncia que Sánchez és el "candidat ocult" del PSC a Barcelona i Trias reclama una "votació massiva" 

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha denunciat que el cap del Govern espanyol, Pedro Sánchez, és el "candidat ocult" de PSC a Barcelona. Durant l'acte final de la campanya del 28-M, aquest divendres a la nit a la sala de La Paloma, Aragonès ha acusat els socialistes de pretendre situar la capital catalana com una "sucursal" de la Moncloa. El president de la Generalitat, ovacionat pel públic, ha demanat que cap independentista voti diumenge els qui posaran "catifa vermella" per repetir el pacte de la Diputació de Barcelona, en referència implícita a Junts. Aragonès també ha reivindicat que el seu Govern posarà les "bases" d'un nou referèndum per fer "realitat" la decisió de la ciutadania, i per "tornar a votar i guanyar".

Aragonès ha ofert avui un dels seus mítings més contundents en campanya. El president de la Generalitat ha subratllat que el 28-M cal evitar que els independentistes es quedin a casa. També ha reclamat que cap persona independentista voti els qui volen posar la "catifa vermella" per repetir el pacte de la Diputació de Barcelona: "No ho podem permetre".

Aragonès també ha subratllat que, qui vulgui república, "voti república i voti ERC". El president ha conclòs que els socialistes volen convertir Barcelona i Catalunya en una "terrassa dels dissabtes o el pati del darrere" de la Moncloa.



El cap del Govern ha remarcat que cal que Catalunya "torni a ser el malson" de l'extrema dreta, i dels qui consideren que Catalunya és "propietat seva".

L'amic de Junqueras a la presó

El president del partit, Oriol Junqueras, ha citat un amic romanès que va fer a la presó, i que li deia que, si el líder d'ERC ha pogut donar 4 anys de la seva llibertat, tots els independentistes han de ser "prou bons" per posar el vot a l'urna i alliberar la ciutat.



Junqueras ha afegit que els vots han de ser "una eina més" per construir la república, i perquè un nou referèndum sigui possible, gràcies als propers alcaldes i alcaldesses d'ERC. Junqueras ha conclòs que, al Cinturó Roig, aquests vots a ERC han de ser "palanca de canvi i de democràcia" per conquerir "tots els drets".

Acte final de campanya de Xavier Trias, amb Neus Munté, Damià Calvet, Joana Ortega, Jordi Martí i Victòria Alsina, entre d'altres. — Natàlia Segura / ACN

El candidat per Barcelona Xavier Trias ha reclamat una "votació massiva" el 28-M per col·locar-se a "primeríssima fila" en la cursa per la capital i aconseguir una victòria indiscutible. "Puigdemont em diu que guanyi les eleccions. I guanyarem. Ho farem també per ell!", ha assegurat en l'acte final de campanya als Jardinets de Gràcia aquest divendres al vespre. Acompanyat per l'expresident Artur Mas, el candidat ha negat que li donin "ordres" des de Junts: "El que m'han donat és força". Així, Trias ha demanat el suport dels barcelonins per "trencar" un nou pacte entre l'alcaldessa Ada Colau i el socialista Jaume Collboni. "Vostè està en contra de la Colau? Ho té fàcil, voti Trias!", ha dit.

L'exalcalde ha alertat que Colau i Collboni acabaran pactant com en les darreres eleccions i s'ha tornat a erigir en l'única alternativa possible. Si obté un bon resultat, Trias vol primer accedir a l'alcaldia i després escollir amb qui governen. "L'avi les coses les fa perquè els nets en el futur tinguin una ciutat millor", ha dit dirigint-se a la seva família, que ha assistit a l'últim acte de campanya.

Protesta contra el canvi climàtic

Un grup de persones han irromput a l'acte de Trias protestant per l'emergència climàtica, però els han obligat a marxar de l'escenari. "Espereu-vos quan guanyem!", ha reaccionat el candidat, que ja veu que li faran "la vida impossible" si guanya i governa a Barcelona. "Però no hem de picar", ha reblat.

Amb tot, Trias s'ha reivindicat com un alcalde "per a tothom". "Volem una col·laboració estreta amb la societat civil i amb la iniciativa privada, no castigar-la i perseguir-la com passa avui en dia", ha assegurat. En aquest sentit, ha promès governar amb "diàleg" i "des del rigor, i no la frivolitat".