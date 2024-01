Aragonès descarta un avançament de les eleccions després de ser proposat com a candidat d'ERC: "Seran quan toquen"

"Les eleccions seran quan toquen, el febrer del 2025". El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha insistit a esgotar la legislatura i que, per tant, les eleccions al Parlament es faran a principi de l'any vinent i no uns mesos abans, com s'havia apuntat darrerament.



Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, després que dissabte ERC el proposés com a candidat del partit als comicis, amb l'aval del president dels republicans, Oriol Junqueras.

Aragonès també ha afirmat que creu que hi haurà pressupostos nous, de manera que el seu executiu n'haurà pogut aprovar 3 de 3. "Cada any hem aprovat pressupostos i en tindrem aquest any", ha garantit Aragonès, que ha subratllat que el Govern està "treballant molt intensament amb els grups" per tancar un acord polític.

El president ha subratllat que no té "cap element" per haver de canviar la seva "decisió", i que la seva "intenció" és, per tant, cloure el seu mandat d'aquí a 12 mesos: "No teníem una legislatura completada des de fa gairebé 15 anys", ha apuntat.

El president també ha explicat que la decisió d'ERC de proposar-lo com a candidat és per poder "treballar amb temps", i que el debat sobre si el president del partit, Oriol Junqueras, podria ser el candidat o no -en detriment d'Aragonès- era més aviat "extern i no pas intern". "Les decisions internes les prenem nosaltres, ni molt menys l'Estat o alguns aparells jugant amb els calendaris de l'amnistia", ha argumentat.

Resposta d'Illa

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha Aragonès a fer "passos" per acordar els pressupostos. "Volem que hi hagi pressupostos però depèn que ERC i Aragonès facin el que han de fer", ha dit en una entrevista a TV3. Segons Illa, s'han intensificat les converses, tal com ell va pactar recentment amb Aragonès. Però creu que no es pot parlar encara de negociació.

Primer, segons el líder dels socialistes, s'han de complir els acords del 2023 i després obrir una negociació de cara al 2024 en base a tres eixos: habitatge, seguretat i educació. Després que ERC hagi aclamat Aragonès com a candidat per a una segona legislatura, Illa ha dit que "Catalunya no necessita un candidat sinó un president".

Illa assegura que no té inconvenient en el fet que Aragonès vulgui esgotar la legislatura. I, fins i tot, s'ha mostrat disposat a ajudar "en algunes coses". Però també ha demanat al president de la Generalitat que "governi i no administri".