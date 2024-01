Junqueras avala a Aragonès com a candidat d'ERC per revalidar la presidència de la Generalitat: "És el millor candidat"

La directiva d'Esquerra Republicana ha presentat aquest dissabte a Pere Aragonès com a líder de la candidatura per a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya. Així ho ha anunciat el president del partit Oriol Junqueras, a la seu barcelonina del Col·legi d'Arquitectes durant la celebració del Consell Nacional: "Estem convençuts que és el millor president del Govern i el millor candidat per tornar a presentar-se a les eleccions del Parlament i revalidar la confiança de la ciutadania".

Després d'uns dies d'especulacions, el partit republicà ha formalitzat aquest matí la seva proposta de cara als pròxims comicis de Catalunya, previstos per al febrer de 2025. Tant l'actual president de la Generalitat, com la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, i la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, han insistit recentment que esgotaran la legislatura i que no hi haurà un avançament electoral, encara que algunes fonts pròximes a ERC admeten que podria anticipar-se la data de crida a les urnes alguns mesos i pendents de l'aprovació dels pressupostos de 2024.

Durant el seu discurs al Consell Nacional, Aragonès ha recordat les victòries que ha obtingut l'actual Govern sota el seu comandament i ha assegurat que és un "honor que l'Executiva nacional comuniqui que quan s'obri el procés establert", el proposaran "per ser el nou candidat a la presidència". Aquesta proposta de cap de llista està avalada tant per Junqueras com per la secretària general Marta Rovira, encara a l'exili.

Cal esmentar, no obstant això, que la presentació d'Aragonès com a candidat no implica una proclamació oficial, ja que a mesura que s'acostin les eleccions Esquerra iniciarà un procés de primàries obert a la militància d'acord amb el seu reglament intern. "Si amb les eines que té la Generalitat ―limitades per un espoli fiscal insuportable i per ser una autonomia i no tenir tot el poder― hem fet tantes coses, imagineu-vos què podríem fer si tinguéssim les mateixes condicions que la resta dels països del món. Hem de culminar la feina. És a les mans de la militància d'Esquerra triar qui serà el candidat", ha sentenciat Aragonès.

Reptes i responsabilitats sobre la taula

L'actual president de la Generalitat aspira a una segona legislatura, sent conscient dels "reptes gegants" a què s'enfronta i les "responsabilitats" que li tocarà assumir en els àmbits d'economia, habitatge, salut o educació. Tot i això, Aragonès s'ha vanagloriat de tots els èxits aconseguits des que els republicans van assumir la presidència, com la imminent aprovació de la llei d'amnistia: "Hem forçat al Govern de l'Estat a passar de la repressió a la negociació. Aconseguim la llibertat dels presos polítics, l'eliminació del delicte de sedició i l'amnistia és una realitat que va fent camí".

En aquesta mateixa línia, Aragonès ha assegurat que "quan ERC avança", "guanya Catalunya", i que només quan ells han agafat les regnes s'ha aconseguit el traspàs integral de Rodalies, s'ha aconseguit aplicar una política d'habitatge "ambiciosa", s'han situat les polítiques feministes "al centre" i s'ha posicionat a Catalunya com una "fàbrica" i un "laboratori" referents a Europa.