La llei d'amnistia es debatrà i votarà al ple del Congrés el 30 de gener

La llei d'amnistia es debatrà i votarà al ple del Congrés dels Diputats del pròxim dia 30, segons fonts parlamentàries. La norma ha superat aquest dijous el tràmit de ponència, que ha incorporat al text les vuit esmenes pactades entre el PSOE, Sumar, ERC, Bildu i BNG. Hi han votat a favor tots aquests grups i també Junts, que se n'havia despenjat dimarts.

El PSOE ha tancat la porta a la resta d'esmenes proposades pels grups, entre les quals hi ha les que van presentar ERC i Junts per separat per blindar l'amnistia per als investigats del Tsunami Democràtic i els CDR. Aquestes esmenes queden vives i es debatran en comissió de dimarts de la setmana que ve. Si tampoc hi ha acord en comissió, arribaran vives al debat del ple.

Durant la reunió de la ponència d'aquest dijous, Junts i ERC han mostrat certa sintonia votant a favor de la majoria de les modificacions que havien presentat uns i altres en solitari i per separat. Les dues formacions defensaran ara les seves propostes de modificació durant el tràmit en comissió, on es poden introduir transaccionals.

El debat d'aquest dijous en ponència ha tingut lloc després de la presentació de l'informe dels lletrats de la comissió de Justícia, que expressa dubtes de la constitucionalitat de la norma.

En la seva intervenció, el PP ha demanat de nou als socialistes que retirin el projecte de llei i ha reclamat que no s'acceptés cap de les esmenes presentades per les formacions que impulsen la llei. El portaveu dels populars, Miguel Tellado, va afirmar aquest dimecres que és un informe "demolidor" que demostra que la llei és "un míssil a la línia de flotació de l'Estat".

Per contra, la vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, ha recordat aquest dijous en declaracions a Antena 3 que qui ha de determinar si la llei és o no constitucional "és el Tribunal Constitucional" un cop sigui aprovada.

El calendari

Un cop elaborat l'informe de la ponència, l'amnistia segueix tramitant-se per la via d'urgència al Congrés. La llei arribarà a la comissió de Justícia el pròxim dimarts, dia 23. Els grups hauran de debatre i votar les esmenes que no han quedat incorporades fins ara el text i deixaran el dictamen de la comissió llest per al debat al ple del Congrés dels Diputats.

El ple del Congrés debatrà i aprovarà definitivament la llei el dia 30. Si no hi ha cap gir de guió fruit dels desacords que mantenen els grups que impulsen la norma, la llei quedarà aprovada amb 178 vots del PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNB, Bildu i BNG. El "no" compta ara amb 172 vots del PP, Vox, UPN i CC.

Un cop superada la tramitació al Congrés, la llei passarà al Senat, on el PP (que hi té majoria absoluta) busca fórmules per endarrerir-ne l'aprovació. En tot cas el Senat té dos mesos com a màxim per resoldre la norma. Un cop el rebutgi, la llei tornarà al Congrés on quedarà definitivament aprovada amb els vots del PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNB, Bildu i BNG, previsiblement a l'abril o maig.