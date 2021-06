Aragonès justifica la presència del Govern a l'acte del Cercle amb el rei: "Defensarem la nostra posició sempre i a tot arreu"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha justificat la presència del Govern en l'acte del Cercle d'Economia en què també hi assistirà el rei Felip VI: "Defensarem la nostra posició sempre i a tot arreu", ha afirmat. A la sessió de control al Parlament d'aquest dimecres, Aragonès ha defensat que el que fan és "exercir com a Govern de Catalunya i traslladar les posicions del Govern". "No tindré cap problema a anar amb qui estigui a les antípodes ideològiques a defensar el nostre projecte", ha reiterat.

Aragonès: "El que fem és exercir com a Govern de Catalunya i traslladar les nostres posicions"

Aquest dimarts, Aragonès va anunciar que no assistiria al sopar que organitza el Cercle d'Economia amb el rei, però sí a l'acte previ, on coincidirà amb el monarca. Tot i que al sopar hi havia d'assistir el vicepresident, Jordi Puigneró, finalment va al·legar qüestions d'agenda i hi assistirà la consellera de Presidència, Laura Vilagrà.



El diputat de la CUP Carles Riera ha retret a Aragonès que "no es pot defensar l'amnistia i l'autodeterminació i seure a taula amb el rei" ni "trencar el règim i donar estabilitat a l'Estat". "Amb aquestes complicitats s'estan equivocant de bàndol", ha reblat. Aragonès ha respost que defensen la resolució democràtica del conflicte amb l'Estat i que, juntament amb el "projecte de país" en matèria de transformació social, feminista i ecologista, aniran a "tots els fòrums" sense que això impliqui "rebaixar ni un gram" el seu programa.

Dret a l'habitatge

En matèria d'habitatge, Aragonès ha condemnat la mort del veí de Sants que dilluns es va suicidar quan anava a ser desnonat, i ha reivindicat la necessitat d'una política d'habitatge "de país" per "garantir habitatge a tothom". Ha posat en valor la llei que regula els preus dels lloguers a Catalunya i, segons les últimes dades, ha afirmat que "intervenir en el mercat funciona", perquè ha baixat el preu mitjà dels arrendaments i els nous contractes no només no han disminuït sinó que han agmentat.

Pel que fa al recurs de la llei per part del Govern espanyol al Tribunal Constitucional (TC), Aragonès l'ha condemnat i ha criticat que va en contra "dels seus compromisos", ja que es van comprometre a fer una llei estatal d'habitatge que regulés els preus que encara no s'ha materialitzat. "És una nova injerència", ha lamentat.



En relació a l'ampliació de l'aeroport del Prat, la diputada d'En Comú Podem Jéssica Albiach ha afirmat que "el model aeroportuari no el pot decidir Aena" i ha criticat que el Govern "s'amagui darrere d'una taula tècnica", en referència a la taula de treball impulsada amb les administracions afectades. El president ha dit que estan "a favor de les inversions" que arribin a Catalunya, però condicionades al respecte mediambiental, i ha assegurat que la posició del Govern està subordinada a la preservació dels espais naturals.



El president del grup del PSC, Salvador Illa, ha retret a Aragonès que no tiri endavant la tramitació de pressupostos pel 2021, com s'havia compromès abans de ser investit. Tanmateix, el president ho ha descartat amb l'argument que, si la investidura s'hagués donat al març en primera ronda, això hagués estat possible, però que al retardar-se fins al maig, tramitar-los ara implicaria que entressin en vigor poc abans d'acabar l'any. Així doncs, ha assegurat que prefereixen treballar amb els pressupostos que entraran en vigor directament el gener de 2022.