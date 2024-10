Aragonès s'alinea amb Nova Esquerra Nacional de cara el congrés d'ERC

L'expresident de la Generalitat Pere Aragonès ha decidit donar suport a Nova Esquerra Nacional de cara al decisiu congrés d'ERC del 30 de novembre. Segons ha avançat l'ACN, Aragonès assistirà a l'acte que la candidatura celebra aquest dissabte a Barcelona. També hi assistiran bona part consellers i conselleres que van acabar el mandat de l'anterior executiu, i que aquest dimecres van penjar cartells per convocar l'acte.

Aragonès se suma així a la majoria del seu Govern, que aposta per la llista que lideren Xavier Godàs i Alba Camps. L'expresident ja va signar el manifest que demanava el juny una "renovació de la cúpula" d'ERC. També ha defensat que és "més fàcil" començar un "nou cicle" si hi ha cares noves al capdavant del partit, tal com reivindica precisament Nova Esquerra Nacional.

Sota el lema "Fem pinya per tornar a alçar-nos", Nova Esquerra celebra un acte aquest dissabte a les 12 hores al pavelló INEFC de Barcelona. "Estem a punt per obrir un nou cicle, i fer-ho amb una organització més forta, coral, honesta i compromesa", afirma la convocatòria.

A banda d'Aragonès i bona part dels integrants del seu Govern, amb excepcions com l'extitular d'Interior Joan Ignasi Elena, també un grapat de dirigents històrics republicans s'han alineat amb Nova Esquerra Nacional, la candidatura que òrbita a l'entorn de l'encara secretària general, Marta Rovira. Entre els històrics que li donen suport hi ha Joan Puigcercós, Carme Forcadell, Marta Cid, Marina Llansana, Joan Manuel Tresserras o Josep Huguet.