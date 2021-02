Argimon: "Estem en vies d'aconseguir la protecció dels geriàtrics"

Les residències de gent gran ja noten els efectes de la vacuna amb una reducció de la transmissió de la Covid-19. En una roda de premsa per informar sobre la campanya de vacunació, la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabeza, ha destacat que els contagis s'han reduït a la meitat: si fa deu dies se'n detectaven 1.280, ara la xifra ha caigut fins als 576. També ha caigut a un terç el nombre de residències amb algun brot actiu, passant de 223 a 146: "La vacunació està tenint efecte en la salut de la població", deia. "Estem en vies d'aconseguir la protecció dels geriàtrics, on viuen les persones més vulnerables", ha afirmat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.

Argimon ha atribuït aquesta reducció també al cribratge que s'està fent als treballadors per aïllar les persones positives, així com a l'avenç de la campanya de vacunació: "El 92% dels residents han rebut la primera vacuna i, com ja hem dit altres vegades, amb aquesta primera dosi, passats dotze dies comencen a tenir un cert efecte protector". Segons Cabeza, un 62% també han rebut la segona dosi, una xifra que s'espera que augmenti per sobre del 90% en les pròximes setmanes. Pel que fa als sanitaris, Cabeza ha afirmat que un 60% ja han rebut la primera dosi.

De moment, els efectes adversos de la vacuna s'han detectat majoritàriament en persones joves, segons ha informat la subdirectora, tot i que són de caràcter lleu, com ara malestar general i febrades, i amb una duració d'entre dos i tres dies. Cabeza també ha explicat que, ara per ara, se sap que la immunitat contra la Covid-19 dura uns vuit mesos després de superar la malaltia, per la qual cosa Salut es planteja retardar la vacunació de les persones joves que estiguin immunitzades naturalment quan els toqui rebre una dosi.

Argimon també s'ha referit a les restriccions actuals que finalitzaran el seu període d'aplicació dilluns vinent. Si bé a principis de setmana el secretari general Marc Rametol assegurava que el més probable era que es mantinguessin a causa de la gran pressió assistencial que encara acusen els hospitals, aquest dimecres Argimon ha matisat que el Procicat prendrà noves restriccions "de continuïtat" però amb "petites obertures": "Seran mesures amb petites obertures, perquè n'hi ha d'haver, sabem la situació en la que estem tots plegats".

Primer cas de la variant sud-africana

Salut també ha informat que s'ha trobat el primer cas de la variant sud-africana del virus a Catalunya, que no tindria cap relació amb una visita a Sud-àfrica, sinó que hauria arribat per altres vies de contagi. El cap de servei de Microbiologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, Tomàs Pumarola, ha assenyalat que aquesta variant està estenent-se al Regne Unit, on predominava la variant britànica, per la qual cosa l'esperable és que aquesta soca s'adapti millor que les altres. Tot i això, Argimon ha posat èmfasi que no hi ha cap variant que, ara per ara, sigui més greu que la sorgida a Wuhan: "L'objectiu no és saber quina persona té variant de Wuhan o variant britànica, perquè l'aïllament s'ha de fer igual i el tractament és el mateix. L'objectiu és saber-ne l'evolució".

Pel que fa al control de l'evolució de les diferents soques, el Departament ha detectat que un 30% dels casos identificats a Olot, a la Garrotxa, corresponen a la variant britànica. També es va detectar aquesta variant a les aigües residuals a partir del 13 de gener, segons ha informat el catedràtic de Microbiologia de la Universitat de Barcelona i director del Grup de Virus Entèrics, Albert Bosch. La soca britànica representa entre el 3 i el 13% dels contagis de tota Catalunya.