Arrenca l'edició més gran de l'ISE, que preveu reunir fins a 80.000 persones  del sector audiovisual

Barcelona torna a ser per tercer any consecutiu l'epicentre del sector audiovisual. El recinte de Gran Via de Fira de l'Hospitalet de Llobregat acull des d'aquest dimarts l'Integrated Systems Europe (ISE), el congrés de l'audiovisual més gran del món. Enguany preveu reunir fins a 80.000 congressistes i batre rècords d'assistència. L'expectativa és celebrar l'edició més gran dels 20 anys d'història del saló i superar en un 15% els 385 milions d'impacte econòmic de l'any passat, que va aplegar 58.017 persones.

En total, en aquesta edició congrega 1.340 expositors repartits en 82.000 metres quadrats, un 30% més d'espai expositiu que l'any passat. Entre les empreses que assisteixen al saló n'hi ha d'internacionals com Samsung, Panasonic, Epson, LG o Creston i de locals com Alfalite o Mediapro. Així mateix, debuten a l'esdeveniment 80 empreses, com ara Fluge, Simon, Sono i Televés.

Tecnologia immersiva, pantalles LED i avatars

La fira mostra les últimes solucions en tecnologia immersiva, pantalles LED, avatars i platós de producció virtual i espera sobretot públic estatal però també provinent de països com el Regne Unit, Alemanya i Itàlia. Es preveu més públic xinès a la recerca d'oportunitats per exportar els seus productes.

L'espai es divideix en set àrees tecnològiques: la secció d'àudio, producció de contingut i distribució, senyalització digital, educació i tecnologia, enllumenat i escenaris, edificis intel·ligents i sistemes de comunicacions unificats. Al saló es tracten temes com ara la revolució dels platós de producció virtual, l'impuls de les experiències immersives i l'auge dels avatars.

Algunes de les novetats de la quarta edició de l'ISE a Catalunya són la pantalla transparent de cristall micro led de Samsung, la projecció immersiva amb una cascada multicolor d'Epson, la sala de reunions immersiva de Panasonic i la Drone Arena, on els assistents poden fer volar un dron.

Les novetats del saló no només són als passadissos del recinte de Gran Via sinó que també s'han pogut veure a l'entrada del complex, on s'ha situat una macropantalla amb un 80% de transparència, i també a la Casa Batlló, on la setmana passada es va fer un espectacle de màping de la mà de l'artista Sofia Crespo. L'experta en art visual argentina donarà una conferència el dijous al saló.

Un altre dels plats forts en l'àmbit de les conferències serà la xerrada de la cineasta Sharmeen Obaid Chinoy, guanyadora de dos premis Òscar i coneguda per films que visibilitzen la desigualtat de gènere. Obaid, la primera dona a dirigir una pel·lícula de la franquícia d'Star Wars, serà l'encarregada d'oferir la conferència inaugural del saló a les 17.15 h d'aquest dimarts.

Sota el lema La teva destinació per a la innovació, el saló també inclourà la celebració, per primera vegada, d'una cimera centrada en els negocis entre Europa i Llatinoamèrica. A més, enguany es reprenen els tours als visitants fora de la fira organitzats conjuntament amb el Clúster Audiovisual de Catalunya amb visites al Barcelona Super Computing Center o a un quiròfan per a veure les solucions audiovisuals que fan servir els professionals.