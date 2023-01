L'ISE torna a reunir el sector audiovisual a Barcelona amb més de 1.000 expositors 

L'Integrated Systems Europe (ISE) inaugurarà aquest dimarts la temporada ferial 2023 de Barcelona. Fins al divendres, el recinte de Gran Via de la Fira acollirà la tercera edició del saló audiovisual més gran del món. Després d'un primer congrés molt limitat per la Covid-19, enguany el certamen espera mostrar la seva cara més massiva i competir amb la fira estrella de la capital catalana, el Mobile World Congress (MWC).

L'organització confia a superar "substancialment" els 40.000 visitants. Amb més d'un miler d'expositors, entre els quals hi ha Samsung, LG, Panasonic, Philips, Epson o Lang, l'esdeveniment de solucions visuals i auditives d'avantguarda tindrà un 30% més d'espai que l'any passat. En total, l'ISE comptarà amb uns 57.000 metres quadrats i ocuparà sis dels vuit pavellons de la Fira de Barcelona. Les empreses mostraran les últimes novetats en pantalles 8K, els audiovisuals immersius, els mappings, el so envoltant o el 3D.

El saló suposarà una injecció d'entre 280 i 450 milions d'euros a la ciutat, segons va detallar el conseller delegat de l'ISE, Mike Blackman en una entrevista amb l'ACN. Si s'assoleix la part més alta de la forquilla, el saló superaria l'impacte econòmic del Mobile World Congress (MWC). L'ISE, que de moment té com a mínim contracte amb Barcelona fins al 2025, marca l'arrencada de la temporada d'hivern de congressos de la capital catalana.

Nova zona de realitat virtual

El sector audiovisual s'està beneficiant de les noves formes de consum, d'entreteniment i també de funcionar del món de treball, que permeten les noves tecnologies. La demanda de pantalles d'alta qualitat va en augment i a la fira es veuran les últimes novetats en resolucions 4K i 8K, així com els avanços en la tecnologia LED.

Una de les novetats seran les sales de demostració d'àudio amb expositors com Coda Audio, empresa que presentarà un espectacle immersiu amb el compositor francès de música electrònica Jean-Michel Jarre. També hi haurà una nova zona dedicada a la producció i distribució de contingut en el qual s'instal·larà un plató de producció virtual on els visitants podran experimentar la unió entre el món real i la realitat virtual.

L'entreteniment serà protagonista d'un esdeveniment que inaugurarà Bernt Kare Johannessen, director comercial de l'eina de creació 3D en temps real Unreal Engine a l'empresa nord-americana Epic Games, creadora del videojoc mundialment conegut Fortnite.

Presència catalana a l'ISE

La fira audiovisual comptarà amb 73 empreses catalanes, un 7% més que l'any passat. Segons dades del Departament d'Empresa i Treball, Catalunya és el cinquè territori del món amb més empreses que participen en el congrés i representa el 63% del total de participació de l'Estat.

El Govern habilitarà l'estand Catalunya Media City que inclou una experiència immersiva de realitat on els visitants podran experimentar "un viatge a través de tres escenaris virtuals interconnectats: l'espai, el cel i el mar".

La indústria audiovisual és un motor que factura 265.000 milions d'euros a l'any a tot el món i s'estima que creixi a un ritme del 5,5% fins al 2027. A Catalunya, l'ecosistema està format per 3.600 empreses amb uns ingressos de 6.700 milions d'euros i donen feina a 31.000 persones, segons dades actualitzades del 2022.