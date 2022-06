Barcelona s'assegura el Mobile World Congress fins almenys el 2030

El consell d'administració de la GSMA, empresa organitzadora del Mobile World Congress, ha anunciat aquest dilluns un acord per prorrogar la celebració de la fira fins al 2030. Segons ha explicat la companyia dirigida per John Hoffman en un comunicat, la relació amb la capital catalana en els últims anys s'ha demostrat com un "èxit rotund" i assenyala Barcelona com un element clau per crear un ecosistema al voltant de la indústria del mòbil. El Mobile World Congress és la fira més important que acull la ciutat i genera un impacte econòmic aproximat de 500 milions d'euros. A més, va ser la primera gran fira que es va suspendre per la pandèmia i aquest any va recuperar la presencialitat després de dos anys.

Al 2020, la fira es va haver d'ajornar a pocs dies de la seva celebració davant l'augment de contagis per coronavirus i a pocs dies del decret d'estat d'alarma. L'any següent, també es va haver d'ajornar en les seves jornades habituals i a l'estiu va celebrar una edició molt descafeïnada, amb només tres pavellons oberts i una gran majoria dels assistents ho va fer de forma virtual per les restriccions de mobilitat.

Finalment, entre finals de febrer d'aquest any i principis de març, la GSMA va celebrar una nova edició a Fira de Barcelona recuperant bona part dels assistents habituals, amb l'excepció de les empreses asiàtiques –encara amb restriccions de mobilitat- i russes, per la invasió a Ucraïna just uns dies abans. En aquest cas, es va estimar un impacte econòmic estimat d'uns 250 milions d'euros.

Ara, després de prorrogar un any el Mobile després de l'edició fallida del 2020, el consell d'administració de la GSMA ha decidit estendre la seva relació amb Barcelona fins almenys el 2030. La companyia assenyala que la relació amb Barcelona és un "èxit rotund" i que la ciutat és clau per desenvolupar un ecosistema al voltant de la indústria el mòbil.

Graynd (GSMA): "Les circumstàncies recents a nivell global ha creat un dels reptes més durs que hem afrontat amb el MWC"

El director general de la GSMA, Mats Graynd, ha assegurat que se li fa difícil pensar en Barcelona sense el Mobile World Congress i viceversa i ha subratllat la relació entre la ciutat i la fira. "Les circumstàncies recents a nivell global ha creat un dels reptes més durs que hem afrontat amb el MWC", ha afegit en un comunicat en què ja insistit que la relació entre els ciutats amfitriones, en aquest cas Barcelona, i l'empresa ha sigut fonamental perquè la fira tornés a la capital catalana.



GSMA també ressalta que des que la fira va aterrar el 2006 a Barcelona ha experimentat un creixement constant, amb un ventall d'activitats al voltant de la fira durant la resta de l'any, tant a la ciutat com a Catalunya i Espanya.

Relat (GSMA): "Barcelona és molt més que la ciutat que acull el MWC. No només l'esdeveniment ha crescut sinó que ha evolucionat per incloure-hi tot l'ecosistema"

Per la seva banda, el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha mostrat la seva satisfacció per la continuïtat del Mobile World Congress i el seu agraïment a la GSMA per continuar uns quants anys més a la ciutat. "Barcelona és molt més que la ciutat que acull el MWC. No només l'esdeveniment ha crescut sinó que ha evolucionat per incloure-hi tot l'ecosistema", ha destacat per la seva banda el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, que també ha elogiat la "hospitalitat" de Barcelona i la relació amb els socis.

En una entrevista a l'ACN en la darrera edició del Mobile, Hoffman ja va apuntat que la relació entre la GSMA, Fira i les administracions –Ajuntament, Generalitat i govern espanyol- era "fenomenal" i "mútuament beneficiosa". Aleshores, va explicar, encara no havien començat a estudiar l'escenari més enllà del 2024 i va afegir que un cop finalitzada l'edició d'enguany seria el moment d'obrir negociacions, que han culminat en les darreres hores.



Amb tot, els responsables de la GSMA, la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d'Economia i Transformació Digital, Fira de Barcelona i Turisme de Barcelona donaran més detalls de l'acord en una roda de premsa dimecres que ve a Fira de Barcelona.

Aragonès: "Una excel·lent notícia que ens posiciona com a referent tecnològic global"

Les administracions implicades en la negociació mitjançant Fira de Barcelona ha reaccionat de forma positiva immediatament. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha manifestat la seva satisfacció a Twitter. "Barcelona i Catalunya s'asseguren la celebració del MWC fins al 2030. Una excel·lent notícia que ens posiciona com a referent tecnològic global", ha assegurat. "Gràcies a tot l'equip que ha treballat discretament per fer-ho possible!", ha reblat el president.



L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, també ha celebrat que el Mobile World Congress es quedi a la ciutat fins al 2030 i ha apuntat que d'aquesta manera es consolida una relació d'"èxit". En declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que s'ha treballat amb molta discreció i que també s'han superat moments difícils gràcies a la "unitat" entre les administracions i GSMA. Així, ha assegurat que els vincles s'han fet més forts i que s'ha refermat la seva capitalitat com a ciutat de referència en l'àmbit tecnològic. De la seva banda, el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha assegurat que és una molt bona notícia per a la ciutat i per l'aposta del consistori per l'economia digital i el talent per transformar la ciutat.