Arrimadas dona el salt a Madrid i Roldán pren el relleu de Cs a Catalunya

A Ciutadans no els hi agraden les sorpreses. Si d'alguna cosa poden presumir els de Rivera és de tenir ben mesurats els temps i les formes, també quan s'apaguen els micros. Per això, els rumors de la candidatura d'Inés Arrimadas al Congrés van alterar les tranquil·les aigües de la formació aquest dijous.



Els rumors han estat confirmats i Arrimadas serà el cap de llista per Barcelona, segons avança El Mundo. Lorena Roldán seria la substituta al capdavant de la formació taronja a Catalunya, segons LaSexta. La resposta taxativa tant en públic com en privat per part alguns dirigents de la direcció nacional - descartant taxativament aquest salt- induïa a pensar que o bé eren simples rumors o aquest moviment es mantenia en absolut secret. Una qüestió únicament tantejada entre el líder del partit i la seva homòloga a Catalunya.



"Demà se sabrà", apuntaven aquest divendres fonts de l'entorn de la dirigent. Aquest dissabte estarà en un acte al costat d'Albert Rivera a la madrilenya Plaza de la Vila, on es trobava, fins a l'arribada d'Alberto Ruiz Gallardón, l'ajuntament de la capital. A Ciutadans consideren que la seva candidatura és "un revulsiu", perquè va aconseguir guanyar les eleccions a Catalunya de 2017 (va obtenir 36 escons, 4 més dels que té la formació al Congrés), encara que no va poder formar Govern.



Veus del partit creuen que ella "és la veritable joia" -desbancant, fins i tot, al mateix Rivera- i que "ara la clau és guanyar les eleccions o quedar per davant del PP", consideren que, amb la seva presència en l'àmbit nacional, poden aconseguir-ho. Reconeixen, al seu torn, que es tracta d'una decisió "arriscada" però que "l'oportunitat ho mereix". Després de la decisió de vetar el pacte al PSOE encaren una lluita d'igual a igual contra el PP i necessiten "tot el que estigui" al seu abast.



"És una decisió que competeix a Inés i sembla que està més pel sí que pel no", destaquen fonts pròximes a Arrimadas, que assenyalen que l'única opció que hi ha sobre la taula és que vagi de cap de llista per Barcelona. Un lloc ocupat en anteriors comicis per Juan Carlos Girauta, portaveu de la formació al Congrés, que ha confirmat a Público que traslladarà la seva residència a Toledo i encapçalarà aquesta circumscripció. El dimarts 26 acaba el termini per a la inscripció de candidatures i tots dos dirigents hauran de presentar-se a les primàries.



Aquest cap de setmana començarà la precampanya per a la dirigent de Ciutadans. Després del seu pas per Madrid, acudirà a la ciutat belga de Waterloo, on farà un acte de denúncia davant la casa de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, amb qui ha rebutjat reunir-se malgrat l'oferiment d'aquest

Las diputadas Inés Arrimadas, de Ciudadanos, y Andrea Levy, del PP, pasan junto a los escaños del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y del vicpresidente, Oriol Junqueras, en Parlament de Catalunya. EFE/Toni Albir

L'acompanyaran Carlos Carrizosa, actual portaveu del partit a Catalunya i Lorena Roldán, diputada i senadora al Parlament, amb els qui mantindrà una 'trobada ciutadana' al costat del grup parlamentari. Tots dos tenen possibilitats de succeir-la a les Corts, encara que la recent projecció mediàtica de Roldán sembla indicar que ella serà l'aposta de la formació.

El Govern titlla d'"insensatesa" la seva visita a Waterloo



La dirigent ha anunciat que va amb el propòsit de "recordar-li a Carles Puigdemont que la república no existeix i que no és president de res, simplement un escapolit de la justícia". Però sembla que la intenció d'Arrimadas no és debatre, sinó fer-se la foto davant de la seva casa, donada la seva negativa a mantenir una reunió amb ell.



Puigdemont, per part seva, li ha respost que l'última representant de Ciutadans que el va visitar va ser "expulsada" justament per haver-se reunit amb ell, en referència a l'eurodiputada Carolina Punset i li ha demanat que es reuneixin "com a persones que representen a ciutadans catalans", en un missatge a Twitter en el qual tampoc ha sobrat la ironia: "I com m'ho vol dir, per telepatia, per megafonia? "



La portaveu del Govern i ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha criticat aquest divendres el viatge. Celáa ha assenyalat que en anar fins a la casa on resideix Puigdemont, Arrimadas contribueix a "internacionalitzar la tensió i el mal causat per l'independentisme", la qual cosa li sembla "una insensatesa".